"스마트폰 나쁜 거야" 말대신 '디지털부모' 되기

큰사진보기 ▲소셜미디어와 행복 ⓒ pexels 관련사진보기

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대한민국은 한편으로 AI 3대 강국을 주장하는 동시에 학교에서 스마트폰을 쓰지 못하게 만드는 법률을 통과시킨 나라입니다. 어찌 보면 참 모순적입니다. AI 강대국을 만들려면 국민들의 AI역량을 키워야하고 그를 위해 가장 좋은 방법은 일단 많이 쓰는 것 아닐까요? 과거 IT강국이 된 배경이 전국민이면 누구나 초고속 인터넷을 마음껏 쓸 수 있었던 것처럼 말입니다. 막상 본격적인 AI시대를 살아갈 아이들에게는 오히려 규제를 하느라 바쁩니다.물론, UN의 지적처럼 디지털의 과도한 사용자들은 행복하지 않습니다. 스마트폰과 SNS의 해악은 이미 여러 연구를 통해 밝혀진 바 있습니다. 그런데 한국에서 촉법소년에 대한 논의가 왜 그들이 촉법소년이 되었는가에는 무관심한 반면에 그들의 잘못을 어떻게 더 효과적으로 처벌할 것인지에 초점을 맞추고 있듯이 왜 우리 아동청소년들이 디지털, 소셜미디어, 스마트폰 등에 과의존하는지에 대한 관심은 별로 없어 보입니다. 어른들은 오로지 이런 과의존을 억제하기 위해 어떤 규제를 할 것인지에만 뜨거운 것 같습니다.​국내 여러 연구에 따르면, 청소년의 디지털 과의존은 부모와 자녀의 관계가 불안정하거나, 부모와의 대화시간이 짧거나, 친구와의 갈등·괴롭힘·학교폭력 등의 부정적 경험에 많은 영향을 받는 것으로 알려져 있습니다. 낮은 자아존중감, 우울감, 미래에 대한 불안감 등도 원인으로 지목됩니다. 국내에서는 논의가 많지 않지만 여러 플랫폼 기업의 알고리즘 역시 청소년들이 디지털로부터 벗어나지 못하게 만드는 이유입니다.​이런 근본적인 원인을 해결하지 못하는 한 대한민국 아이들의 디지털은 언제나 과의존 상태일 겁니다. 잘 알려진 것처럼 한국학생들은 세계적으로 매우 낮은 자존감을 가지고 있습니다. 그래서 항상 자신이 못났고 부끄럽다 느낍니다. 온라인에서조차 자신의 사진을 올리지 못하고 잘생기고 예쁜 누군가의 사진을 올리거나 여러 가지 기술로 자신을 포장하거나 은폐합니다. 우리는 "요즘 애들은 왜 그래? 왜 그리 자신이 없고 패기가 없어!"라고 쉽게 분노하지만 막상 그 원인을 밝혀서 해결하지는 않습니다.​진짜 왜 일까요? 여러 가지 원인이 있지만 우리 사회가 아이들을 존재 그 자체로 인정하거나 사랑하지 못하고 공부를 잘하거나 운동을 잘하거나 외모가 출중하거나 패션감각이 좋거나 집이 잘 살거나 등등 종합적으로 "능력"이라는 잣대로 평가하기 때문은 아닐까요? 그러니 집집마다 "엄마친구아들"과 비교하거나 형제자매 안에서 비교를 하는 방식으로 아이들을 불행하게 만드는 무수한 사례가 들려옵니다. 가난하고 열악한 가정의 아이들은 상당수 어린 시절부터 어떤 비교도 없이 그냥 패배감을 안고 살아가게 됩니다. 이런 배경에서 취약한 가정일수록 디지털, 스마트폰이 그나마 탈출구일 수 있습니다. 최소한 거기서는 자신을 숨기면서 편안한 인간관계를 맺을 수 있기 때문입니다.이전 글에서도 다뤘지만 어른들은 디지털 세계에 이방인, 이주민입니다. 요즘 우리 아이들은 디지털 네이티브, 즉 엄마 뱃속부터 디지털을 경험한 원주민들입니다. 이런 근본적인 차이가 존재한다는 것을 인정한 상태에서 논의를 시작해야 합니다. "굴러온 돌이 박힌 돌을 뽑는다"는 표현이 있는 것처럼 어쩌면 이주민들이 원주민을 규제한다는 것이 어불성설일수도 있습니다. 즉, 전통적인 부모-자녀 관계는 디지털 세계에서는 다르게 이해될 필요가 있습니다. 부모가 자녀보다 디지털 능력이 떨어지는 상황에서 "나쁜 거야, 그만해, 하지마"라는 단어로 아이들을 가르칠 수 없습니다.관련하여 요즘 해외에서는 "디지털 페어런팅"(Digital Parenting), 즉 한국말로는 "디지털 부모되기"라는 표현이 자주 등장하는 것 같습니다. 구체적으로 "스마트폰을 보지 마"라고 억압하는 역할을 넘어 부모가 자녀의 디지털 기기 사용을 올바르게 지도하고 스마트한 디지털 습관을 길러주는 양육 방식으로 정의됩니다. ① 시간과 공간의 규칙 정하기 ② 자녀에 대한 디지털 리터러시 교육 ③ 롤모델로서 부모의 모범이 주요 원칙으로 제시됩니다. 미국과 핀란드 등에서는 "디지털 페어런팅을 위한 7단계", "디지털시대 부모를 위한 10가지 핵심원칙" 등이 국가차원에서 일종의 가이드라인처럼 제시되기도 하는 것 같습니다.​이런 원칙들 중에서 뭐가 가장 중요할까요? 저는 무엇보다 롤모델로서 부모의 모범이 가장 중요하다고 생각합니다. 여러 연구에 따르면, 아이들은 스마트폰과 관련된 부모와의 관계를 이야기할 때 "모순"이라는 단어를 떠올리는 것 같습니다. 한마디로 어른들은 마음대로 쓰면서 왜 우리는 못쓰게 하냐는 겁니다. 바쁘다는 이유로 본인들과 충분히 대화하거나 놀아주지 않으면서 왜 빈 시간에 게임을 하거나 스마트폰을 하는 것은 못하게 하냐는 겁니다. 왜 어른들은 하루에 책을 한자도 읽지 않으면서 우리에게는 책을 읽고 공부하라고 닦달을 하냐는 겁니다. 한석봉 스토리까지 갈 필요도 없습니다. 미국과 핀란드의 디지털 페어런팅 가이드라인에는 모두 "부모의 모범"이라는 단어가 등장합니다. 혹시 식사시간에 아이보다 더 열심히 스마트폰을 보고 있지는 않나요?​전세계에서 가장 긴 노동시간을 가진 대한민국에서 부모노릇은 그 자체로 힘이 듭니다. 자녀를 먹이고 입히고 교육시키는 것만으로도 이미 부모들은 너무 지쳐있습니다. 이런 상황에서 디지털 페어런팅, 모범 보이기는 한가한 소리처럼 들릴 것 같습니다. 그래서 국가와 사회, 지역의 역할이 중요하다고 봅니다. 이 문제를 온전히 가족과 개인에게만 맡겨서는 안 됩니다. 우리를 알고리즘의 노예로 만드는 플랫폼 기업을 더욱 강하게 규제하는 동시에 지치고 힘든 갈등하는 가족을 도와야 합니다. 무엇보다 만만한 아이들만 잡는 방식은 하루빨리 벗어나야 합니다. 행복한 대한민국을 위해서는 아이보다 어른이 더 고민하고 더 인내하는 길을 가는 것이 필요합니다. 우리 아이들에게 잘난 어른은 되지 못하더라도 치사한 어른은 되지 맙시다.