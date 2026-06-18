20년 인연, 스승과 제자가 함께 걸은 비자림

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큰사진보기 ▲제주도의 수국수국을 좋아했던 외할머니의 모습이 꽃들과 함께 생각났다. ⓒ 노태헌 관련사진보기

큰사진보기 ▲500년 이상된 비자림비자나무들이 군락을 이루는 천연 숲의 향연 ⓒ 노태헌 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주도의 어느 작은 동굴에서빛이 어둠속으로 들어온다. ⓒ 노태헌 관련사진보기

"너는 잘할 거야. 너는 될 거야. 서두르지 마렴. 깊이로 들어가."

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큰사진보기 ▲숲속 산책사려니숲 ⓒ 노태헌 관련사진보기

큰사진보기 ▲비자나무비자림 속 500년 이상된 나무 ⓒ 노태헌 관련사진보기

오랜 인연을 만날 때 시간의 양면성을 느끼게 된다. 6월의 수국 향기가 섬 곳곳에 퍼진 제주도에서 고교 시절 선생님을 만났다. 스승과 제자라는 변하지 않는 관계가 이십 년이 넘었다. 은사와 함께 묻고 대답하고 질문하고 화답한 시간. 그 모든 함께했던 순간 자체가 반짝거리는 빛의 시간이었다. 만남의 시간들이 귀하다는 것을 진정으로 복기하기까지 오랜 시간이 걸렸다. 소중한 것은 늘 먼저 와 있는 법인데, 시간이 흐른 뒤에야 이 사실을 알게 되었다.은사는 지인이 제공한 숙소에서 두 달 정도 제주 생활을 하고 있었다. 청년 같은 미소를 지닌 당신께서는 곧바로 사람의 발걸음이 드문 숲길로 이끌었다. 초록이 가득 내려앉은 나무 사이로 청명한 섬바람이 얼굴에 느껴졌을 때, 도시에서 온 사람은 도시의 속도에 익숙해져 있다며 호흡과 발걸음을 조금 늦춰 보자고 말했다. 새소리에 귀기울이며 떨어진 나뭇잎과 화산석을 손에 들었다 내려둔 후 오랜 세월, 숲을 지켜온 나무의 신성을 느껴보자는 대화로 말문을 열기 시작했다. 비자림이 가득한 숲에서 꽃의 이름과 열매를 맺는 식물들의 이름을 아이같은 눈망울로 알려주었다. 이에 나는 변하는 것과 변하지 않는 것을 생각했다.은사는 교실에서 아이들을 성적으로 차별하지 않는 몇 안 되는 분이었다. 내가 다녔던 학교가 유독 그랬는지 모르겠으나 나는 그 시절의 교사들이 학생들을 대하는 분위기를 존경하기 어려웠다. 폭력과 욕설, 감정을 실은 체벌이 학교라는 울타리 안에서 당연한 일처럼 일어나곤 했다. 시대에 따라 권위와 위계 사회의 장점이 있었겠지만 적어도 나는 그런 세상 아래 사는 것이 늘 불편했다. 그러나 은사는 달랐다. 그시절 아이들과 함께 축구를 하며 학생들이 운동장을 뛰어가는 모습을 미소 띤 얼굴로 바라보곤 했다.그래서인지 고등학교를 졸업한 뒤에도 연락하는것이 전혀 어색하지 않았다. 은사는 현재도 여러가지 분야를 연구하고 배움을 멈추지 않고 있다. 사람들에게 겸손하고 삶에 대한 문답을 누구나와 나눈다. 나이를 무색하게 만드는 젊음이 있다면 아마도 이런 모습일 거라 확신한다. 사람은 결국 자신이 사랑하는 것을 닮아가는 법인데, 그가 사랑하는 것들 속에 섬 생활과 자연과 생명이 더해지고 있는 것을 바라본다. 추상적인 삶에서 본질을 찾아내는 일이 예술이라면, 은사의 삶 또한 따뜻한 한 폭의 그림이자 생명들과 함께 연주되는 오케스트라처럼 완성되어 가는 것으로 보였다.은사가 세월속에 내게 주었던 말이다. 그러나 함께한 수많은 시절의 대화에서 나는 자신있게 대답 하지 못했다. "저는 잘하지도, 단련되지도, 깊어지지도 못한 채 꾸며진 세상 속에서 역할놀이 정도를 하고 있어요"라고 말하고 싶을 때도 있었지만 차마 그러지 못했다. 대신 품어왔던 질문의 주제로 돌아갔다. 어떻게 살아야 할까요. 무엇을 사랑해야 할까요. 무엇을 기다려야 하나요. 무엇을 지켜야 할까요. 그런 문답 속 절대적이며 상대적인 시간.비자림의 나무는 백 년 전에도, 오백년 전에도 섬에서 살아온 생명에게 그늘과 쉴 자리를 제공했다. 우리는 그런 내어줌과의 시간과 삶에 대한 이야기를 걸으며 말했다. 수많은 탄생과 죽음, 만남과 이별 속 각자의 무언가를 향해 시간을 통과하는 존재들에 대한 이야기. 끝이 있기에 삶은 소중하고, 유한하기에 사람은 사랑할 수 있음을. 나와 너, 그리고 우리라는 테두리의 범주가 어디까지인지 모든 것은 연결되어 있는지에 대한 질문이 부상했다.그러나 곧 섬의 깊은 숲속 녹음은 이런 유한한 생각을 비켜 놓게 했다. 녹음 속, 인생의 의미 같은 것을 숲속 바람에 실어 날려 보낸다. 삶의 태도나 세상을 바라보는 방식을 한결같이 응원해 준 사람의 뒷모습을 바라본다. 스승은 오랜 시간 숲속 나무처럼 말보다 따뜻함을 먼저 전해 주었다.사려니숲의 나무는 빠르게 자라지 않는다고 한다. 태풍과 가뭄, 이어지는 사계절을 통과하고 또 통과하며 수십 년, 수백 년 동안 자신의 자리를 지키며 조금씩 깊어진다고. 시간이 지나면 많은 것들이 잊힐 것이다. 대신 기억 속에 남는 것은 숲 사이를 지나온 바람의 감촉과 숲속 향기, 나무 사이를 뚫고 지면에 닿은 아름다운 햇빛. 그리고 생에 걸쳐 만나온 사람과 함께 천천히 걸어갔던 시간 정도일 것이다.숲의 나무는 변하지 않는 자리에서 우리가 나눈 대화를 어딘가에 보관한다. 바람이 시간 곁을 지나간다. 누군가는 사랑을 찾아가고 누군가는 떠나간다. 그들의 비밀 또한 숲 어딘가에 남는다. 은사는 답을 주기보다 운동장에 뛰노는 아이들을 보는 눈동자로 미숙한 나를 보아왔다. 나는 이제 은사의 뒤를 따라 숲길을 걸어 간다. 빛과 어둠이 교차하는 시간 속에 소년과 스승이 있다. 숲속 깊은 곳에서 시간이 잠시 멈춘다. 바람이 불어오고 시간의 깊은 바다로 들어간다.