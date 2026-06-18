민형배 "출자출연기관 임원 전원 공모, 주청사 주소는 순천"

큰사진보기 ▲ 8일 전남 나주시 빛가람복합문화체육센터에서 열린 전남광주대전환기획위원회(인수위) 출범식에서 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 인사말하고 있다. 왼쪽은 삼성전자 사장 출신 정은승 인수위원장. 2026.6.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 통합특별시 출범과 함께 광주시·전남도 산하 공사와 출자출연기관 임원을 전원 공개모집 방식으로 새로 선임하겠다는 방침을 밝혔다.주청사 주소지는 민주당 경선 과정에서 주철현 의원(여수갑)과 맺은 정책 연대 정신 등을 고려해 순천을 우선 검토 중이며, 7월 1일 첫 일정은 통합특별시의회 본회의가 열리는 무안에서 시작할 계획이라고 했다.민 당선인은 18일 오전 <오마이뉴스>와의 전화 통화에서 이 같은 입장을 밝혔다.민 당선인은 먼저 7월 1일 첫 출근과 관련해 "무안으로 가야 한다. 통합특별시의회 첫 본회의가 도의회에서 열리는 데 거기로 가지 않을 수 없다"고 말했다.주청사 소재지와 관련해선 순천 소재 전남도 동부본부 청사를 검토 중이라며 "통합특별시의회 기능 배치와 선거 과정에서의 주철현(여수 을) 의원과 정책연대, 그리고 기존 청사 3곳(광주시청·전남도청·전남도 동부본부 청사)을 균형있게 운영하려는 취지"라고 했다.민 당선인은 주청사와 주청사 주소지·소재지라는 명칭을 혼용하면서 "본회의 좌석 규모 등을 고려할 때 의회는 상당 기간 무안의 전남도의회를 쓰게 되지 않겠느냐"며 "그래서 저는 행정 중심은 광주에서 하고 (순천을 주청사로 두는) 그런 삼각 구도가 바람직하다고 보는 것"이라고 설명했다.민 당선인은 앞서 17일 오후 광주문화방송 '빛나는 나의 도시'에 출연해 순천을 주청사 주소지로 하는 방안을 검토 중이며, 첫 출근은 무안으로 할 것이라고 밝힌 바 있다.그러나 주청사 입지와 관련해 민주당 경선 때 일종의 승부처가 된 전남 동부권에서 자신을 적극 지지한 주 의원과의 정책연대 내지 정치적 관계도 고려됐다는 언급을 직접 밝힌 것은 이번이 처음이다.출자출연기관 임원 임기 관련 입장을 밝힌 것도 이번이 처음이다.민 당선인은 차관급 부시장 4개 자리 인선 방향과 관련해선 "국가직 2명, 지방직 2명 그중 지방직은 공모할 것"이라며 "여성 부시장 임명은 제 공약이고, 나머지 1명은 분야를 정해서... (정해질 것"이라고 말했다.다만 민 당선인은 지난 8일 통화에선 여성 부시장 1명, 반도체 등 첨단 산업 분야 기업인 출신 1명을 임명하는 방향을 검토 중이라고 언급한 바 있다. 국가직 부시장 2명에 대해선 "정부와 상의를 좀 해야 할 것 같다"고 했다.민 당선인은 광주시·전남도 산하 공기업과 출자출연기관 임원 임기와 관련해서도 자신의 입장을 밝혔다.그는 임원 잔여 임기에 대해선 보고 받지 않았다고 언급하면서도 "7월 1일 통합특별시 출범과 함께 법인명이 바뀌므로 임원들은 모두 새로 하는 것"이라며 "간단하다. 직원은 고용 승계하되 임원은 모두 공모하게 될 것"이라고 했다.