대전의료원 건립사업 설계적정성 검토 완료... 적정 공사비 1437억 원

큰사진보기 ▲대전의료원 조감도 ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전의료원 건립사업이 조달청 설계적정성 검토를 마치고 총사업비 협의 단계로 넘어간다.대전시는 대전의료원 건립사업의 공사 발주를 위한 조달청 설계적정성 검토 결과, 적정 공사비 1437억 원을 최종 통보받았다고 18일 밝혔다.조달청 설계적정성 검토는 향후 기획예산처 총사업비 협의를 위한 공사비 검증 절차다. 기본설계 기술제안방식으로 추진 중인 대전의료원 건립사업의 발주 가능성과 사업비 적정성을 객관적으로 검증하기 위해 진행됐다.대전시는 그동안 기본설계 성과를 바탕으로 공종별 설계내역 산출, 공사비 절감방안 검토, 총사업비 사전협의 등을 거쳐 조달청 설계적정성 검토를 단계적으로 추진해 왔다.이번 조달청 검토 결과는 대전시가 자체 산정한 금액을 일부 웃도는 수준으로 나타났다. 시는 최근 건설공사비 상승과 병원시설 고도화에 따른 실제 발주 여건이 일정 부분 반영된 결과로 보고 있다.대전시는 이번 결과가 앞으로 기획예산처와의 총사업비 협의 과정에서도 긍정적인 요소로 작용할 것으로 기대하고 있다.시는 총사업비 조정 규모를 약 500억 원으로 보고 있다. 다만 총사업비 관리기준상 별도로 인정되는 물가변동과 현장여건 변경 요인을 제외하면 실질적인 사업 조정 규모는 약 253억 원으로 분석하고 있다.이 규모는 현행 총사업비 관리기준상 적용되는 증액 관리범위인 기존 사업비 대비 15% 이내를 초과하지 않아, 총사업비 협의 과정에서 사업 추진의 실현 가능성을 높일 것으로 전망된다.대전의료원은 지역 공공의료 기반 확충을 위한 핵심 공공인프라 사업이다. 일반 공공건축물과 달리 의료장비와 기계·전기·통신 설비 비중이 높고, 운영계획 변화에 따라 설계 조정 가능성이 큰 특수시설로 꼽힌다.이 때문에 적정 공사비 확보는 단순한 예산 증액을 넘어, 향후 실시설계와 시공 단계에서 발생할 수 있는 설계변경, 유찰, 공사비 재조정 위험을 줄이기 위한 핵심 관리 요소로 평가된다.대전시는 이번 설계적정성 검토 결과를 바탕으로 기획예산처와 총사업비 협의를 추진하고, 협의가 완료되면 기본설계를 재개해 발주와 착공 절차를 이어갈 계획이다.대전시 관계자는 "이번 검토 결과는 실제 발주 가능한 공사비 수준을 객관적으로 확인했다는 데 의미가 있다"며 "총사업비 협의를 통해 안정적인 사업비를 확보하고 향후 설계·발주·착공 단계가 연속적으로 추진될 수 있도록 사업관리를 강화하겠다"고 말했다.