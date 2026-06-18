제주녹색당의 요란한 명함, 다 이유가 있었습니다

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큰사진보기 ▲선거기간 전에 시민들에게 나눴던 정책명함젊은 여성들과 아이들이 좋아했다. ⓒ 강민수 관련사진보기

녹색정치로 막개발을 막고 숨통을 틔우겠습니다

깊은 산속 지하수 누가 와서 지키나

내 집 앞까지 구석구석 자주자주 무상공영버스

사람도 자연도 덜 불행하게 이제는 녹색

궨당 말고 정책정치, 교육의원 5석 비례 대표로 전환

사람과 자연을 살리는 제주친환경농산물 쿠폰 지급

미국산 감귤 수입 금지! 녹색당이 제주농업 지켜냅니다

제주 난개발 멈추는 버튼, 녹색당이 누른다

큰사진보기 ▲녹색당 제주비례후보 선거 전에 게시한 현수막. ⓒ 김순애 관련사진보기

큰사진보기 ▲버스 안에서 촬영한 공보물 사진. ⓒ 강민수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 제주투데이에도 실립니다.

비례의원 투표용지에는 후보 이름이 없다. 오로지 당 이름만 있다. 제주도를 위해 일해야 하는 제주비례의원은 정당투표 지지율로 결정되는데 시민들은 평소 지지하던 당이나 이름을 들어봤던 당 중심으로 투표한다. 비례의원에 대한 특별한 고민이 없는 경우 도지사, 지역구, 정당 선택이 일렬로 이뤄지는 일자 투표가 진행되기도 한다.녹색당은 평소에 제주 지역 이슈에 대해 꾸준히 목소리를 내왔지만 현장에서 만난 시민들은 녹색당의 활동에 대해 모르는 경우가 많았다. 언론이 중앙 중심 정치로 향해 있고 도민들 역시 중앙 방송이나 유튜브를 통해 정치 소식을 접한다. 아무리 지역 활동을 열심히 해도 시민들에게 그 활동이 제대로 전달되지 못하는 것이다.그렇기에 지방선거에서 비례후보들은 지역당의 활동과 자신의 역량으로 시민들에게 표를 호소하는 것이 아니라 인지도 있는 중앙당 인물을 전면에 내세운다. 비례 후보 공보물에도 조국혁신당은 조국대표의 얼굴을, 기본소득당은 용혜인 대표의 얼굴을 1면에 크게 담았다.원내 정치인도, 스타 정치인도 없는 상태이고 4년 동안 했던 지역 활동을 도민들이 제대로 인식하지 못하는 상황에서 녹색당은 제주 비례 선거운동을 어떻게 할 것가에 대해 많은 논의를 했다.비례후보는 본 선거 기간 동안 명함 나누는 것 외에 방송차와 확성기 사용, 현수막 게시가 모두 금지된다. 게다가 비례 후보는 예비 후보 등록이 안 되기에 선거 기간 전에는 정당명이 새겨진 옷을 입는 것, 통상적인 교류를 벗어나는 명함 배포 등이 금지된다. 통상적인 정당 활동 범위를 벗어나는 모든 활동은 사전선거운동으로 간주된다.그래서 통상적인 정당 활동을 선거 기간 전에 적극적으로 진행하기로 했다. 현수막을 통해 적절한 메시지를 도민들에게 전달하고 정당연설회를 주 1회 진행하는 한편 정책 명함을 만들어서 시민들에게 전달하기로 했다.평소에는 현수막 게시를 거의 안 하지만 올해 1월부터는 지속적으로 녹색당 메시지를 알리는 현수막을 걸기로 했다. 그래봐야 빠듯한 재정과 당원들이 직접 현수막을 걸어야 하는 사정, 쓰레기를 양산한다는 불편함 등의 요인이 뒤섞여 최소한의 현수막만 게시하기로 했다. 선거 전까지 1월부터 내걸었던 현수막 메시지는 다음과 같다.딱딱하지 않고 사랑스러운 느낌을 현수막에 담으려 했다. 시민들이 지나가다 고개를 갸우뚱거리며 한 번 더 들여다보도록 하기 위해 튀는 디자인이 되었다.녹색당 현수막이 알록달록 튀어서인지 주민센터 공무원이 전화를 걸어서 현수막 디자인을 다른 정당들처럼 얌전하게 할 수 없냐는 요구를 하기도 했다. 우리 현수막에 대해 철거 민원이 온다는 것이었다. 하지만 어떤 서귀포 시민은 자기 아이가 가장 좋아하는 현수막이 녹색당 현수막이라는 이야기를 들려주기도 했다.선거 기간 전에 정당 활동으로 정당연설회를 진행하면서 시민들에게 배포할 녹색당 정책 명함을 제작했다. 고양이와 한라봉, 버스가 전면에 그려진 정책 명함은 아이들과 젊은 여성들에게 인기가 좋았다.2022년 녹색당이 제주도지사 후보를 낼 때 공보물 슬로건은 "관광객 줄이고 새로워질 일자리"였다. 이 슬로건에 대해 논란이 뜨거웠다. 슬로건은 양적 관광 중심이 아니라 제주 수용성을 고려한 관광정책이 중요하고 기후위기 시대에 대응하는 공공 일자리를 적극 창출하자는 내용이었다. 이에 대해 일부 사람들은 관광객을 줄이면 제주 경제는 어떻게 굴러 가냐는 비판과 문제를 관광객으로 돌리고 있다는 비판을 했다. 동시에 이 슬로건을 옹호하는 주장도 꽤 있었다.이번에는 논쟁을 불러일으키기보다 지금 당장 도민들의 삶에 와 닿는 구체적인 내용의 슬로건을 만들기로 했다. 녹색당은 버스 공영화, 무상버스 등을 통해 자동차 중심 제주에서 버스 중심 제주로 방향을 바꿔야 한다는 목소리를 지속적으로 내왔다. 도로수송에서 온실가스 배출 비중이 가장 높은 제주에서 대중교통 활성화는 서민 경제에 도움이 되면서 동시에 기후위기 대응에 가장 효과적인 정책이다. 공보물 촬영도 슬로건에 맞춰서 버스에서 진행했다.선본의 목표는 5% 이상의 득표율로 녹색당 비례의석 한 석을 얻는 것이었다. 결과는 3.01% 득표에 머물렀고 패인은 조직력과 인지도였다.두 번의 도지사 선거를 했지만 막상 녹색당에 대해 처음 들어본다는 도민들 수가 많았다. 어르신들과 청년들은 특히 그러했다.짧은 선거 기간 56만이 넘는 유권자들을 모두 직접 만나는 것은 불가능하다. 명함을 드리면 녹색당에 대해 모르는 경우가 많아서 녹색당을 우선 설명해야 한다. 심지어 지방 선거에서 정당 투표가 있다는 사실을 모르는 수많은 도민들에게 비례대표제에 대해 설명해야만 했다. 매일 중앙 정치에 대한 뉴스와 정치 평론이 언론을 도배하는 상황에서 원외 정당이 가진 서글픔이었다.인지도가 약하다면 조직력을 통해 5%의 표를 만들어내야 하는데 평소에 조직이 약한 녹색당이 짧은 선거 기간 조직을 확대하기는 어려웠다. 거대 양당에서 후보로 나서는 이는 경선에 이기기 위해 1년 전부터 수천 명의 당원들을 모집한다. 거대 양당에서 경선 승리는 곧 당선으로 이어지기에 선거에 출마하려는 이들은 당원 모집에 필사적이고 이는 곧 조직 확대로 이어진다.낙타가 바늘 구멍을 통과하는 것 만큼이나 당선 조건이 어려운 소수정당에서 이 정도로 필사적으로 수년간 선거 운동을 하라고 요구하는 것은 매우 가혹하기도 하다.그래서 정치 다양성을 위해서는 현재의 소선거구제 중심의 선거제를 개혁하는 것이 매우 중요하다. 하지만 정당 운동을 했고 당선을 목표로 한다면 조직력을 강화하기 위한 노력 역시 소수정당이 피해갈 수 없는 과제이다.