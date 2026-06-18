"'쿠팡 프레시백' 공짜 노동, 갑질을 거부한다"

큰사진보기 ▲쿠팡 프레시백 회수 외 노동 강제 공정위 신고 기자회견참여연대,민변, 택배노조가 17일 강남 쿠팡 본사 앞에서 '프레시백 회수 외 노동 강제 공정위 신고 기자회견'을 했다. ⓒ 참여연대 관련사진보기

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시민사회-노동단체가 17일 택배 기사에 대한 '거래상 지위남용 혐의' 등으로 '쿠팡CLS'를 공정거래위원회에 신고했다.프레시백 회수 등 계약서에 없는 세척, 분해 등 추가 노동 강요·계약 해지 등을 문제 삼았다.참여연대와 전국택배노동조합, 민주사회를위한변호사모임은 17일 오전 10시부터 서울 강남구 선릉역 주변 쿠팡CLS 본사 앞에서 쿠팡CLS와 춘천지역 택배대리점인 하하물류를 불공정행위로 공정거래위원회(공정위)에 신고하는 규탄 기자회견을 했다.이들 단체는 "계약서에 명시되지 않은 노동 때문에 무임금으로 하루 한 시간 이상씩 추가 노동을 한다면 참을 수 있느냐"며 "쿠팡 택배노동자들은 하루에 100건 이상의 프레시백 회수 외에 분해, 세척, 적재 등 추가 노동을 강요받아왔다. 업무를 거부하자, 택배대리점이 계약을 해지하여 해고해버리는 불법적인 문제까지 발생했다"고 주장했다.기자회견은 이연주 참여연대 민생경제팀 선임 간사의 진행으로 강민욱 전국택배노동조합 쿠팡본부 본부장이 '쿠팡CLS 프레시백 공짜 노동 문제점'을 밝혔고, 김상원 택배노조 강원지부 쿠팡 춘천지회 하하물류 분회장은 하하물류에 대한 규탄 발언을 했다. 김단영 참여연대 실행위원은 '공정위 신고 개요'에 설명했고, 조일영 민변 민생경제위원회 변호사는 '쿠팡CLS의 업무지시 및 책임성'에 대한 발언을 했다.김단영 참여연대 실행위원은 "계약서에 없는 일을 충분한 대가도 없이 강요하고, 거부하면 보복한 행위에 대한 신고"라며 "쿠팡CLS와 하하물류의 계약 외 업무 강요 행위는 공정거래법 제45조 불공정거래행위의 금지 위반에 해당하며, 노무제공자에 대한 거래상 지위남용행위"라고 설명했다.조일영 민변 민생경제위원회 변호사는 "프레시백 회수 외 업무 강요는 택배대리점의 업무지시가 아니라 쿠팡CLS가 조직적으로 지시한다는 점에서 쿠팡CLS의 책임 또한 막중하다"고 말했다.강민욱 전국택배노동조합 쿠팡본부 본부장은 "쿠팡CLS와 영업점과의 위수탁계약서나 하하물류영업점과 택배노동자 간의 위수탁 계약서를 보면 프레시백의 업무에 대해서 회수와 익일 반납만을 명시하고 있다"며 "그런데 쿠팡CLS와 전국의 모든 영업점들은 택배노동자들에게 단순 반납이 아닌 회수된 프레시백을 해체하고 청소하고 펼쳐서 롤테이너에 적재해서 그 롤테이너를 원하는 장소에까지 가져다둘 것으로 강제하고 있다"고 비판했다.기자회견 참가자들은 "해당 지역은 2026년 1월, 이미 위수탁 계약서를 체결한 이후에 로켓프레시 서비스가 도입되었기 때문에 프레시백 관련 업무에 대해서는 계약서에 명시되어 있지 않았다"며 "그럼에도 쿠팡CLS와 하하물류센터는 프레시백 회수 외 노동을 강요하고, 이를 택배노동자들이 거부하자 해당 택배노동자 8명에게 계약해지와 손해배상을 공지하고 실제 김상원 택배기사에게 계약 해지를 통보했다"고 주장했다.이어 "전국의 택배노동자들이 쿠팡이 계약 외 업무 강요와 같은 택배노동자 착취나 과로사로부터 벗어나야 한다"며 "쿠팡이 온전한 책임을 질 수 있도록 공정위의 엄중한 제재 조치가 이뤄져야 한다"고 촉구했다.한편 공정거래위원회에 접수한 신고서에는 ▲춘천 지역 로켓프레시 서비스 도입과 계약 외 업무의 일방적 부과(공정거래법 제45조 불공정거래행위의 금지 위반 및 노무제공자에 대한 거래상 지위남용 행위) ▲신고인 산하 조합원들의 이행 거부와 피신고인 하하물류의 압박 행위(위협적인공지행위, 비용공제예고행위, 보복적 계약 해지) ▲신규 부속합의서에 프레시백 회수 업무를 추가하려는 시도(공정거래법 제45조 제1항 제6호 '자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용해 상대방과 거래하는 행위'금지) 등을 적시했다.쿠팡CLS는 <연합뉴스>에 "프레시백 회수·반납 업무 자체는 쿠팡CLS와 위탁배송업체 간 계약에 포함돼 있다"며 "프레시백 세척은 별도 전문 설비와 전담 인력이 진행 중"이라고 밝혔다.