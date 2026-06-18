"도시에 이런 학교 있었으면"... 특별한 수업에 웃는 아이들

큰사진보기 ▲지난 5월 충남 홍성군 장곡초 어린이들이 마을의 논에서 모를 심고 있다. ⓒ 전미영 장곡초 학부모회장 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲마을 탐방 중인 장곡초 학생들 . 충남 홍성군 장곡면 사운 고택 방문 장면. ⓒ 전미영 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲장곡초 모습 ⓒ 이재환 관련사진보기

학생수가 줄고 있는 시골 마을 작은 학교에 농촌 유학생들이 오면서 모처럼 학교와 마을이 활기를 띠고 있다.올해 초 충남 홍성군 장곡초등학교에는 경기도와 서울 등지에서 5가구 8명이 농촌유학을 왔다. 충남교육청은 지난해 말 3가구 5명의 학생을 농촌유학생으로 선발했다. 하지만 2가구(3명)가 자발적으로 유학(전학)을 오면서 인원이 더 늘었다.장곡초는 유학생을 포함해도 전교생이 34명인 작은 학교다. 장곡초가 농촌 유학생을 받은 것은 올해가 처음이지만, 농촌 유학으로 '아이를 온 마을이 함께 키운다'는 공동체 정신도 되살아나고 있다.실제로 장곡면 주민자치회와 지역아동센터 등 장곡면 주민들은 아이들이 농촌유학을 오기 전부터 준비에 나섰다. 주민들은 아이들이 살 집을 알아봐 주기도 하고, 거주할 농가 주택을 직접 수리하는데도 발 벗고 나섰다. 일부 주민들은 '마을 교사'가 되어 아이들에게 생태교육을 하고 있다. 유학생들은 써레질도 하고 논에 모를 직접 심어 보며 농촌 생활의 1막을 이미 경험했다.유기농업과 귀농·귀촌인 마을로 잘 알려진 장곡면은 농촌 유학 마을로 새롭게 떠오르고 있다.전미영 장곡초 학부모회장은 "아이들이 농촌유학을 오면서 학교가 다시 활기를 띠고 있다. 기존에 있던 아이들도 친구들이 와서 즐거워하고 있다"라며 "아이들을 위해 마을 전체가 힘을 보태고 있다. 동아리 시간(마을학교 교육 과정 중 하나)에는 마을 주민들이 교사가 되어 아이들에게 생태교육을 진행한다. 마을학교의 마을 탐방이나, 요리도 인기 수업 중 하나다"라고 소개했다. 그러면서 "마을학교 시간은 정규 동아리로 교육과정 속에서 이루어지고 있다. 마을 교사와 담임교사가 함께 하고 있다"라고 덧붙였다.지난 16일 장곡면에 위치한 공공장곡(주민자치회 커뮤니티센터)에서 마을에 유학 온 4학년 어린이들과 학부모 두 명을 만났다. 아이들은 2주에 한번 나가는 '마을 탐방' 시간이 가장 흥미롭고 신나는 일이라고 했다. 물론 간식을 먹는 것도 쏠쏠한 재미이다.임아무개 학생은 "도시 학교에 비해 숙제가 거의 없다. 자전거 타고 멀리 나갈 수 있는 것도 좋다. 우리 반은 여섯 명이다"라며 "공부를 잘하고 못하는 것은 아무런 의미가 없다. 못해도 6등이다"라고 말했다. 송 아무개 학생은 "마을 탐방 시간이 가장 재미있다. 간식도 맛있다. 지금처럼 여기에서 계속 살고 싶다. 도시에 이런 학교가 있었으면 좋겠다"라고 말했다.전미영 회장은 "마을 탐방을 기획한 이유가 있다. 농촌 아이들은 학교 버스를 타고 다닌다. 그러다 보니 친구가 살고 있는 마을을 단 한 번도 가보지 못하는 경우가 있다"라며 "(농촌유학 온) 아이들은 친구가 사는 마을을 방문해 친구와 함께 마을 이야기도 들어보고 친구의 부모님도 만난다"라고 말했다. 그러면서 "유학 온 아이들도 간식도 맛있고, 어르신들도 친절하고, 예뻐해 주니 좋아하는 것 같다"라고 말했다.어쨌든 유학 온 아이들에게 시골살이는 그 자체가 해방구로 보였다. 아이들과 함께 장곡면에 와 살고 있는 부모들의 만족감도 높은 편이다. 그들은 왜 도시를 떠나 아이와 함께 농촌 마을에 왔을까.학부모 A씨는 "나는 서울에서 태어나서 농촌을 잘 모른다. 하지만 아이가 다섯 살 때부터 농촌 유학을 생각했다. 아이를 마음껏 놀게 해 주고 싶었다. 우리 아이는 외동이다. 수도권에서는 아이들이 모두 학원에 가서 놀 수 있는 친구도 없다. 다 같이 놀 수 있는 분위기를 느끼게 하고 싶었다"라고 말했다.학부모 B씨는 "지금은 도시화가 됐지만 나도 경기도 시골 마을 출신이다. 마을의 작은 학교를 다녔다. 졸업 후 폐교가 됐다. 하지만 그 당시 시골 학교의 경우, 선생님과 학생들의 유대감이 높았다. 친구들도 많지는 않았지만 모두 친했다"라며 "내가 느꼈던 그 감정을 우리 아이들에게도 느끼게 해 주고 싶었다. 농촌 유학 생활이 만족스럽다. 가능하다면 농촌 유학을 1년 더 연장하고 싶다"고 했다.정상섭 장곡초 교장은 18일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "도시 아이들은 밀집된 환경에 있다. 하지만 우리 학교는 소규모이다 보니 한 반에 4~6명 정도이다. 교사가 아이들을 하나하나 잘 돌보고 지도할 수 있다. 그런 측면에서 만족도가 높은 것 같다"라고 말했다. 그러면서 "또 하나, 우리 학교는 마을 기반 자율학교(마을학교)를 운영하고 있다. 아이들이 마을에서 유기농업과 생태 농업 등 다양한 농업 체험을 하고 있다. 아이들의 만족도가 높다"고 말했다.장곡초의 농촌 유학에 대한 만족도가 높자, 충남교육청도 추가 지원을 계획하고 있는 것으로 파악됐다. 충남에 온 농촌 유학생들은 1년 동안 매달 60만 원을 지원 받는다. 유학 기간 연장도 가능하다.관련해 충남교육청 관계자는 "장곡면에 건설되고 있는 돌봄 주택이 완공되면 농촌 유학 주택으로 3가구를 추가 배정할 예정이다"라며 "(기존 유학생들도) 원할 경우, 1년 단위로 농촌유학을 연장할 수 있다"라고 말했다.