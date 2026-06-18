파래류 몸살 앓던 경포호, 마침내 정화작업 나서

큰사진보기 ▲경포호에 대량 발생한 파래류를 제거하기 위한 정화작업이 18일 본격적으로 시작됐다. ⓒ 진재중 관련사진보기

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큰사진보기 ▲파래류로 몸살을 앓아온 경포호의 정화작업 현장을 취재진이 카메라에 담고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲경포호를 한 바퀴 돌던 자전거 여행객이 파래류 정화작업을 지켜보고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲아들과 함께 경포호를 둘러보던 관광객이 파래류 제거 현장을 관심 있게 살펴보고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲수초제거선 2대가 투입돼 경포호 수면을 뒤덮은 파래류 제거작업을 진행하고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲파래류로 가득한 경포호수와 수초제거선 ⓒ 진재중 관련사진보기

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18일 오전 강릉 경포호. 한동안 호수 수면을 뒤덮으며 관광객과 시민들의 우려를 키웠던 파래류 제거 작업이 본격적으로 시작됐다. 현장에는 수초제거선 2대가 투입돼 수면 위에 떠 있는 파래류를 걷어내는 작업이 이어졌다. 작업이 진행되는 구간에서는 초록빛 띠를 이루며 호수 가장자리와 수면을 덮고 있던 파래류가 제거선에 의해 차례로 수거됐다.제거 작업이 진행된 현장에는 취재진이 모여 작업 상황을 취재하고 있었으며, 경포호를 찾은 관광객들도 관심을 보이며 현장을 지켜봤다.서울에서 자전거 여행을 온 전윤철씨는 "강릉에 와서 커피 향을 즐기고 경포호를 한 바퀴 둘러봤는데 호수에 오염물질이 가득해 불쾌한 느낌을 받았다"며 "늦었지만 지금이라도 제거 작업이 시작돼 다행이다. 앞으로는 경포호를 걸으며 좋은 향기를 느낄 수 있는 깨끗한 호수가 되길 바란다"고 말했다.아들과 함께 경포호를 찾은 여행객도 "호수를 돌 때 저것이 무엇인지, 왜 그대로 방치하는지 의문이 들었다"며 "이번에 제거 작업이 이뤄져 다행스럽게 생각한다. 앞으로는 문제가 발생했을 때 보다 신속하게 정비가 이뤄졌으면 좋겠다"고 말했다.그동안 경포호는 최근 급격히 증가한 파래류로 인해 몸살을 앓아왔다. 호수 곳곳이 녹색으로 변하면서 경관 훼손은 물론 악취와 수질 악화에 대한 우려도 제기됐다. 특히 경포호를 찾은 관광객과 전문가 등은 "호수 전체가 녹색으로 변해 안타깝다", "고약한 냄새가 난다", "강릉의 대표 관광지 이미지에 좋지 않은 영향을 줄 것 같다", 이대로 가다가는 죽음의 호수가 된다"는 반응을 보이기도 했다.이번 제거작업은 지역사회와 언론의 지속적인 문제 제기가 계기가 됐다. 필자는 최근 경포호 파래류 확산 실태를 현장 취재해 <오마이뉴스>에 보도하며 문제의 심각성을 3회에 걸쳐 알렸다.경포호를 매일 산책하며 변화를 지켜봐 온 이규송 교수는 "늦게나마 파래류 제거 작업이 이뤄진 것은 지속적인 보도가 있었기 때문"이라며 감사의 뜻을 전했다. 또한 제거 작업이 진행되는 현장 사진을 보내오며 경포호 환경 개선에 대한 기대감을 나타냈다.이날 현장에서 만난 시민들과 관광객들은 파래류 제거 작업이 시작된 것을 반기며 경포호가 하루빨리 본래의 모습을 되찾기를 기대했다.한 시민은 "그동안 경포호를 지날 때마다 파래류가 계속 늘어나는 것 같아 걱정이 많았다"며 "늦었지만 지금이라도 정비가 시작돼 다행"이라고 말했다.18일 시작된 이번 제거 작업은 경포호 환경 회복을 위한 첫걸음이라는 점에서 의미가 있다. 그러나 시민들의 관심은 단순히 눈앞의 파래류를 걷어내는 데 그치지 않는다. 파래류가 왜 급증했는지, 앞으로 같은 현상이 반복되지 않도록 어떤 대책을 마련할 것인지에 대한 근본적인 해답을 요구하고 있다.경포호의 진정한 회복은 제거 작업이 끝나는 순간이 아니라 파래류 발생 원인을 정확히 규명하고, 수질과 생태계를 지속적으로 관리할 수 있는 실효성 있는 대책이 마련될 때 비로소 시작될 것이다. 시민들은 강릉의 대표 관광지이자 소중한 생태자산인 경포호가 깨끗하고 건강한 모습으로 되살아나기를 기대하고 있다.