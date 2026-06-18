푸른 터널 속으로, 6월의 남이섬이 새롭습니다

"배 타기 전에 닭갈비부터 먹고 들어가야죠?"

"물론이지. 여기 와서 그걸 먹고 가지 않으면 왔다 갔다 한 셈도 안 되지."

큰사진보기 ▲커다란 철판 위에서 닭고기와 양배추가 매콤한 양념과 어우러져 지글지글 익어가고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲가평 선착장에서 남이섬으로 들어가는 배를 타기 위해 기다리는 수많은 여행객의 행렬. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲싱그러운 초록 양배추밭 옆을 나란히 달리는 작은 꼬마열차에서 바라본 평화로운 풍경. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"우리 남이섬 명물 아이스크림 하나 먹읍시다."

큰사진보기 ▲기계에서 꽈배기 모양으로 예쁘게 뽑아져 나오는 시원한 바닐라 향 아이스크림. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"모양이 아주 독특하고 맛있어 보이네. 바닐라 향으로 하나 줘요."

"섬이 거대한 하나의 공원이구먼."

"원래 자연 그대로의 숲이 아니라, 수십 년 동안 사람들이 나무를 심고 가꿨다고 하잖아."

"지금은 너무 자연스러워서 원래부터 있었던 숲처럼 느껴지네."

큰사진보기 ▲곧게 뻗은 메타세쿼이아 나무 사이로 스며드는 청량한 유월의 바람과 햇살. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲남이장군 묘역. 입구를 지키는 신도비와 그 뒤로 보이는 둥근 묘소. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲북한강의 고즈넉한 풍경을 감상하며 여유롭게 거닐 수 있는 나무 데크 산책로. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲잔잔한 북한강 위를 하얀 물보라를 일으키며 시원하게 달리는 모터보트 한 척. ⓒ 전갑남 관련사진보기

유월, 녹음이 짙푸른 계절이다. 지난 10일, 오랜만에 남이섬으로 향했다. 남이섬을 언제 다녀왔는지 기억이 가물가물하다. 아마 결혼 전이었을 것이다. 직장 초년생 시절, 젊음과 설렘을 안고 찾았던 기억이 어렴풋이 남아 있다. 그때도 배를 타고 들어갔다. 강을 건너는 시간은 짧았지만, 섬에 들어선다는 기대감은 꽤 길었던 것 같다.남이섬으로 들어가는 길은 경기 가평군이지만, 정작 남이섬은 춘천시 남산면이다. 그런 연유인지 주변에는 춘천 닭갈비를 내세운 식당들이 즐비하다.그 말에 절로 고개가 끄덕여졌다. 춘천 여행에서 닭갈비는 단순한 음식이 아니라 하나의 의식 같은 것이다. 커다란 철판 위에서 닭고기와 양배추, 고구마, 떡이 매콤한 양념과 어우러져 익어간다. 지글지글 끓는 소리와 매콤한 향이 식욕을 자극한다. 마지막에 남은 양념에 밥을 볶아 먹고 나니 비로소 남이섬으로 떠날 준비가 된 듯했다.닭갈비는 1960년대 춘천의 작은 선술집에서 시작되었다고 한다. 값비싼 소갈비를 대신해 저렴한 닭고기에 양념을 입혀 팔던 것이 인기를 얻으며 춘천의 대표 음식이 되었다. 강변가요제와 대학생 MT 문화가 한창이던 시절, 춘천을 찾은 젊은이들이 즐겨 찾으면서 전국적인 명성을 얻었다. 어쩌면 닭갈비 역시 남이섬처럼 청춘의 추억을 품고 있는 셈이다.식사를 마치고 선착장으로 향했다. 북한강을 건너는 배에 올랐다. 강폭은 생각보다 넓지 않았고, 섬은 금세 가까워졌다. 짧은 뱃길이지만 강을 건너는 동안 마음도 일상에서 조금씩 멀어지는 듯했다. 다리가 없는 것이 오히려 남이섬다운 풍경이라는 생각이 들었다. 몇 분 뒤 배는 선착장에 닿았고, 우리는 푸른 숲이 기다리는 섬으로 들어섰다.선착장 근처에서 증기 기관차를 닮은 꼬마열차를 탔다. 작은 열차는 숲길 사이를 천천히 달리며 중앙광장으로 향했다. 차창 너머로 펼쳐지는 풍경은 한 폭의 그림 같았다. 키 큰 나무들은 시원한 그늘을 드리우고 있었고, 초여름 햇살은 나뭇잎 사이로 부서져 내렸다.어디에 눈을 두어야 할지 모를 정도이다. 왼쪽을 보면 푸른 숲이 손짓하고, 오른쪽을 보면 강물이 반짝였다. 고개를 들면 하늘 향해 곧게 뻗은 나무들이 보이고, 고개를 숙이면 숲길 위로 떨어진 햇살이 잘게 부서졌다.남이섬은 처음부터 사람을 서두르게 하지 않았다. 천천히 둘러보고, 천천히 걸으며, 천천히 쉬어가라고 말하는 듯했다. 중앙광장에 도착하니 여행객들의 웃음소리가 숲속에 번지고 있었다. 넓은 그늘 아래 잠시 쉬는데 일행이 내 손을 잡아끌었다.아이스크림 가게 앞에 멈춰 서니 꽈배기 모양으로 길게 뽑아낸 아이스크림이 눈길을 끌었다. 인기를 말해주듯 줄이 길었다.한 입 베어 무니 시원한 달콤함이 입안 가득 퍼졌다. 초여름 햇살 아래 걸으며 맺힌 땀을 식혀 주기에 그만이었다. 여행지에서 먹는 간식은 별것 아닌 것 같아도 오래 기억에 남는다. 숲 그늘에 앉아 아이스크림을 맛보며 잠시 여유를 즐겼다.광장을 뒤로 하고 숲길로 접어들었다. 기억 속 남이섬은 단풍과 노란 은행잎이 수놓은 가을 풍경이었다. 그러나 유월의 남이섬은 전혀 다른 모습으로 다가왔다. 하늘 높이 치솟은 메타세쿼이아가 푸른 터널을 만들고 있었고, 짙은 녹음의 은행나무는 한낮의 햇살마저 부드럽게 걸러내고 있었다.숲길을 걷다 우리는 서로 감탄하듯 이야기를 주고받았다.그 말을 듣고 다시 숲을 바라보았다. 정말 그랬다. 사람의 손으로 심은 나무들이 세월을 만나 하나의 숲이 되었고, 그 숲은 이제 자연의 일부가 되어 있었다.남이섬의 아름다움은 화려한 꽃이나 특별한 시설에 있는 것이 아니었다. 오랜 시간 공들여 가꾼 숲이 자연과 어우러져 만들어낸 편안함에 있었다. 그래서 사람들은 이곳을 찾으면 관광지를 구경한다기보다 숲 속을 산책하며 마음을 쉬어가는 느낌을 받게 되는지도 모른다.젊은 시절 남이섬을 떠올리면 자연스레 강변 가요제가 생각난다. 북한강을 배경으로 젊음의 열정과 꿈이 울려 퍼지던 무대. 지금은 그 시절의 함성도 사라졌지만 숲길을 걷다 보면 어딘가 그 낭만이 남아 있는 듯하다.노래 대신 새소리가 숲을 채우고, 관객의 환호 대신 강바람이 나뭇잎을 흔들고 있지만 그것 또한 남이섬만의 풍경이다.섬 이름의 유래가 된 남이장군의 전설이 깃든 추모 돌무덤(가묘)을 찾았다. 울창한 숲에 둘러싸인 묘역은 생각보다 소박했다.남이장군은 세조 때 북방의 여진족을 토벌하며 이름을 떨친 젊은 무장이었다. 스물여섯의 나이에 병조판서에 오를 만큼 뛰어난 재능을 인정받았지만, 세조가 세상을 떠난 뒤 정적들의 모함에 휘말려 스물여덟의 나이로 생을 마감했다. 짧지만 강렬한 삶이었다.많은 사람이 남이섬은 알아도 남이장군은 잘 모른다. 나 역시 그랬다. 그저 섬 이름 정도로만 알고 있었을 뿐이다. 비록 전설이 깃든 가묘라 할지라도 장군의 묘 앞에 서니 남이섬이라는 이름이 새롭게 다가왔다. 울창한 숲과 평화로운 풍경 속에 묻혀 있지만, 이곳에는 한 젊은 영웅의 기개와 비운의 삶이 함께 깃들어 있었다.잠시 걸음을 멈추고 묘역을 둘러보았다. 나무 사이로 불어오는 바람은 잔잔했고, 숲은 말없이 장군을 지키고 있었다. 수백 년의 세월이 흘렀지만 오늘도 수많은 사람이 이 섬을 찾고, 그 이름을 기억한다. 어쩌면 역사는 박물관 속에만 있는 것이 아니라 이렇게 사람들의 발길과 기억 속에서 살아 숨 쉬는 것인지도 모르겠다.광장을 지나 은행나무길로 들어섰다. 가을이면 황금빛 물결을 이루는 길이지만, 지금은 짙푸른 잎들이 하늘을 가리고 있었다. 노란 은행잎은 없었지만 초록의 싱그러움만으로도 충분히 아름다웠다. 계절마다 다른 얼굴을 보여주는 것이 남이섬의 매력일 것이다.마지막으로 강변산책로를 걸었다. 북한강 물결은 잔잔했고, 강 건너 산들은 초록빛 능선을 그리고 있었다. 물소리와 바람 소리, 새소리가 어우러진 길을 천천히 걸으며 문득 생각했다. 여행의 즐거움은 새로운 것을 발견하는 데만 있는 것이 아니라, 오래된 기억을 다시 꺼내 보는 데에도 있다는 것을.오랜만에 찾은 남이섬은 예전과 같으면서도 달랐다. 강변가요제의 추억은 희미해졌고, 젊은 날의 기억도 흐릿해졌지만 숲은 더욱 울창해졌고 강물은 여전히 그 자리를 지키고 있었다. 유월의 남이섬은 화려한 꽃보다 푸른 숲으로 기억될 것 같다. 그리고 내게는 젊은 시절의 낭만과 오늘의 여유가 나란히 걸었던, 추억을 더듬는 여행지로 오래 남을 것이다.