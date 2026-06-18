[민형배 당선인 일문일답] "첫 출근은 무안으로, 주청사는 순천 검토"

큰사진보기 ▲ 8일 전남 나주시 빛가람복합문화체육센터에서 열린 전남광주대전환기획위원회(인수위) 출범식에서 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 인사말하고 있다. 2026.6.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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- 첫 출근은 어디로?

-주청사 소재지는? 순천 소재 전남도 동부본부 청사를 검토 중이라는 언급이 있었는데.

-명료하게 정리한다면?

-주청사 주소지, 상징적인 주소지를 순천으로 검토 중이라는 것인가?

-선거 과정에서의 주철현 의원(여수을)에 대한 부채의식 그런 것도 반영됐나?

-주청사 입지도 경선 과정에서 주 의원과의 정책연대 등 지지가 고려된다는 뜻인지?

-전남도 청사는 무안(본청)과 순천 동부청사 두 곳이 있지 않나?

-균형 차원이라면, 순천은 전남에서도 인구와 산업의 중심지다. 상징적인 주소지, 주청사를 순천으로 둔 게 선거 과정에서 주 의원의 지지 그런 것도 고려됐다는 말씀인지? 아니면 무관한가?

-시장 취임식도 의회 첫 본회의가 열리는 무안에서 하게 되나?

큰사진보기 ▲통합특별시의회 당선인들과 만난 민형배, 김대중 당선인9일 전남 영암군 호텔현대 바이라한 목포에서 열린 전남광주통합특별시의회 당선 의원 사전 간담회에 참석한 민형배 통합특별시장 당선인과 김대중 통합교육감 당선인. 7월 1일 출범하는 통합의회 의원은 모두 91명이다. 민주당 83명, 진보당 5명, 조국혁신당 2명, 국민의힘 1명이다. ⓒ 민형배 당선인 측 제공 관련사진보기

-차관급 정무직 부시장 4개 자리 인선 방향은?

-지난 8일 통화에선 여성 1명, 반도체 등 첨단산업 분야 기업인 출신 1명을 고려하겠다고 언급한 바 있는데, 그럼 국가직은?

-최근 시·도 출자출연기관 현황이나 임원 잔여 임기 등을 전체적으로 보고 받은 것으로 안다.

-그럼 공기업, 출자출연기관 통폐합이나 대표 등 임원 교체 관련 입장은?

-정치적 결단과 별개로 광주의 경우 임원 당연 퇴직 규정을 포함한 조례가 있고, 전남의 경우 조례에 명시적 규정이 없다.

-선출 권력 교체에 따른, 엽관제로 보면 되나?

-출자출연기관 대표 등 임원 교체 관련 좀 더 설명한다면?

-기관 통폐합 전까지 유예기간이 상당하지 않겠나?

-직원 고용은 승계, 임원은 그렇지 않다, 그럼 별도로 사퇴 권고 등 조치가 있나?

-방향이 확정된 것으로 보면 되나?

큰사진보기 ▲8일 전남 나주 혁신도시 빛가람복합문화체육센터에서 열린 식에서 민형배(왼쪽 두번째) 전남광주통합특별시장 당선인과 정은승 위원장을 비롯한 기획위원들이 현판식을 갖고 있다. 2026.6.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 통합특별시 출범과 함께 광주시·전남도 산하 공사와 출자출연기관 임원을 전원 공개모집 방식으로 새로 선임하겠다는 방침을 밝혔다.주청사 주소지는 민주당 경선 과정에서 주철현 의원(여수갑)과 맺은 정책 연대 정신 등을 고려해 순천을 우선 검토 중이며, 7월 1일 첫 일정은 통합특별시의회 본회의가 열리는 무안에서 시작할 계획이라고 했다.민 당선인은 18일과 지난 8일 두 차례에 걸쳐 <오마이뉴스>와의 전화 통화에서 이 같은 입장을 밝혔다. 아래는 민 당선인과 나눈 대화를 일문일답으로 정리한 것이다."무안으로 가야 한다. 통합특별시의회 첫 본회의가 도의회에서 열리는 데 거기로 가지 않을 수 없다.""왜 그러느냐면, 의회는 무안에서 열리지 않는가. 또 의회 상임위 배분과 의원실 배치를 현재의 시·도의회로 분산하는 방향으로 검토되고 있다. 그럼 통합특별시 청사 문제도 좀 편해지지 않나?""그러니까 주소지는 거기(순천, 전남 동부청사)에 두고 본회의장은 무안의 전남도의회 청사를 당분간 쓰게 될 것이고. 그래서 저는 행정 중심은 광주에서 하고 그런 삼각구도가 바람직하다고 보는 것이다. 청사를 균형있게 운영하려...""그렇다. 전남 동부 순천이 검토되고 있다. 의회의 경우 아무래도 청사를 증축하지 않는다면 본회의 좌석 규모 등을 고려할 때 상당 기간 본회의는 무안(현 도의회)에서 할 수 밖에 없지 않나.""부채 의식이 아니고, 정책 협약 한 게 있지 않나. 그건 지켜야죠.""그 정신도 반영되는 거죠. 왜냐하면 계속해서 그쪽에서 해온 얘기가 있잖아요. 명칭은 광주시가 가져가고 청사는 전남으로 하자, 그쪽 주장이 그랬어요.""그 중에 균형을 고려해서 (순천을 검토) 하는 것이다.""어떻게 무관할 수가 있겠는가. 전체적으로 여건을 두루 고려한 것으로 이해하면 될 것 같다.""결정 전이다.""국가직 2명, 지방직 2명 그중 지방직은 공모할 것이다. 여성 부시장은 공약 사항이고.""국가직은 정부와 상의를 좀 해야할 것 같다. 여성 부시장은 임명하기로 돼 있고, 공모하게 될 것이다. 나머지 1명은 분야를 정해서...""임원 잔여 임기는 보고 받지 않았다.""간단하다. 광주의 기관장, 전남의 기관장은 (시장·지사) 임기가 끝나면 임기가 그대로 보장이 되는 게 맞나?""그렇지 않다. 당연 퇴직되는 자리는 몇 개 없다, 또 그건 광주만의 사정이다. 어찌 됐든 (7월 1일 통합특별시 출범으로) 광주와 전남 모두 공공기관 법인이 바뀐다. 그럼 임원들은 다 새로 하는 거다, 그게 맞는 거 아닌가?""아니다, 엽관제 할 생각 없다. 전부 다 공모할 것이다.""(7월 1일부로) 그냥 법인들 소속이 바뀌게 된다. 직원들은 승계가 되겠지만 임원들은 새로 구성을 해야 한다. 그렇지 않나? 예컨대 전라남도의 문화재단과 광주시에 문화재단이 있다, 그럼 통폐합 되면 임원 누구를 대표로 해야겠나?""무슨 유예기간이 있나? 통폐합이 딱 되면 그 시작 자체부터 바로 법인이 바뀌는데.""권고를 하고 말 게 없다. 자리가 없어지는 건데. 전남이나 광주나 문화재단 대표다, 그럴 경우 통합특별시 출범과 함께 자리가 없어지지 않나. 그런데 임원이 어떻게 계속 있을 수 있겠나.""제 뜻은 그렇다. 다만 법적으로 검토를 아직 끝낸 게 아니고, 논리적으로 그렇다는 취지다."