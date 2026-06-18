'트럼프와 골프 약속' 이 대통령 "한미관계는 단단하고 영원"

▲이재명 대통령이 18일 엑스(X·옛 트위터)에 도널드 트럼프 미국 대통령에게 선물 받은 서명용 펜과 함께 찍은 사진을 공개하면서 트럼프 대통령과 함께 골프를 치기로 약속했다고 밝혔다. 2026.6.18 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기