'워시 체제' 미 연준 기준금리 동결... 연내 인상 가능성

큰사진보기 ▲케빈 워시 미국 연방준비제도이사회 의장이 17일(현지시각) 미국 워싱턴 DC의 연방준비제도이사회에서 기자회견을 열어 기준금리 동결을 발표하고 있다. ⓒ EPA/연합뉴스 관련사진보기

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미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 신임 케빈 워시 의장이 취임하고 개최한 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리를 3.50∼3.75%로 동결했다.연준은 17일(현지시각) 막을 내린 정례 FOMC 회의에서 만장일치로 기준금리를 이같이 유지하기로 했다고 밝혔다.이로써 연준은 올해 들어 1월, 3월, 4월에 이어 네 차례 연속 금리를 동결했다. 또한 이날 공개한 점도표상 올해 말 기준금리 예측치 중간값을 3.8%로 지난 3월 회의 때의 3.4%에서 상향했다.연말 기준금리 예상치를 제출한 18명 가운데 9명이 금리 인상을 예측하며 연내 한 차례 금리 인상이 있을 가능성을 시사한 것으로 풀이된다.워시 의장은 유일하게 예상치를 제출하지 않았다. 그는 과거에도 이러한 예상치가 연준을 특정 정책 전망에 묶어둘 수 있다며 비판적인 입장을 보였다.연준의 성명도 평소보다 절반 이하로 짧아졌다. 워시 의장은 이날 기자회견에서 "오늘 정책 성명서는 (과거와) 한 가지 차이점이 있다"라며 "다소 간결하고 단순해졌으며, 일부 오래된 표현을 없앴다"라고 밝혔다.그러면서 "이번 성명은 우리가 파악한 사실만을 전달한다"라며 "현재의 정책 상황에 적합하지 않다고 판단해 선제 안내(포워드 가이던스)도 포함하지 않았다"라고 덧붙였다.또한 연준 커뮤니케이션, 대차대조표, 데이터 출처 활용 및 의존, 전환기 시대 생산성과 고용, 인플레이션 프레임워크 등 5개 영역에 대한 태스크포스(TF)를 출범했다면서 연준의 변화를 예고했다.이번 FOMC 회의는 워시 의장이 이끄는 연준의 통화정책 방향에 관심이 집중됐다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 워시 의장의 전임인 제롬 파월을 상대로 모욕적인 비난을 하며 금리 인하를 압박해 왔다.워시 의장은 긴축 성향의 매파로 분류되다가 작년부터 통화 완화 성향의 비둘기파로 전향했다는 평가를 받으며 트럼프 대통령의 전폭적인 지지로 연준 의장에 지명됐다. 하지만 첫 회의부터 금리 인상으로 기울면서 예상 밖 결과가 나왔다는 평가다.AP통신은 "연준 위원 9명이 올해 최소 한 차례의 금리 인상을 예상했고, 6명은 두 차례 이상의 금리 인상을 지지했다"라며 "3월 회의 때 어떤 의원도 금리 인상을 예상하지 않았던 것과 분위기가 확연히 달라졌다"라고 보도했다.그러면서 "이는 트럼프 대통령을 실망하게 만들 수 있으며, 지속적인 인플레이션에 대한 연준의 우려가 커지고 있음을 보여준다"라고 "워시 의장은 백악관의 신뢰를 유지하면서도 연준의 독립성을 보여주는 어려운 임무를 맡게 됐다"라고 설명했다.<월스트리트저널>도 "연준이 금리 인하가 아닌 인상 가능성을 시사한 것은 워시 의장 취임 첫 회의에서 나온 놀라운 반전"이라며 "연준의 인플레이션 전망이 얼마나 급격하게 바뀌었는지를 알리는 신호"라고 진단했다.또한 "이란 전쟁이 끝나면 에너지와 원자재 가격이 하락할 수 있지만, 근본적인 문제는 여전히 남아 있다"라며 "러시아의 우크라이나 침공, 관세 부과 등 일련의 혼란 때문에 연준의 인플레이션 목표치가 확신을 잃어가고 있다"라고 전했다.연준은 올해 미국 경제(실질 국내총생산) 성장률을 2.2%로 전망하며 지난 3월 대비 0.2%P 낮췄다. 기준금리 결정의 핵심 지표 중 하나인 개인소비지출(PCE) 가격지수도 올해 말 3.6% 상승률을 예상했는데, 이는 지난 3월의 2.7%에서 크게 오른 수치다.