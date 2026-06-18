'다운로드'할 수 없는 것을 위한 학교의 역할

사람들이 AI의 내부 작동 원리를 속속들이 파악하고 있는지는 중요하지 않다. 결정적으로 중요한 것은, AI가 세상이 돌아가는 방식의 기본 구성 요소로 기능하게 된다는 점이다. AI는 우리 시대의 디지털·기술·경제 시스템 전반에 깊숙이 내장된 '보이지 않는 운영체제'가 될 것이다. (27쪽)

큰사진보기 ▲도서 'AI 이후의 미래 어떻게 될 것인가'의 표지 ⓒ 더페이지 관련사진보기

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AI가 완전한 대체재는 아니다. 석사 학위를 50개나 가지고 있지만 태어나서 단 하루도 일해본 적이 없는 '무경력 졸업생'이나 마찬가지다. (62쪽)

AI를 사용하면, 글쓰기의 질을 높이고 소통을 효율화할 엄청난 기회를 얻게 된다. 그러나 교육자가 AI의 도움 없는 평가 환경을 지켜내지 못하면, 장기적인 측면에서 학생들이 읽기, 분석적 추론, 쓰기, 소통을 비롯한 가장 기초적인 핵심 역량을 키우지 못하는 결과가 벌어질 수도 있다. (162쪽)

기술적·운영적 업무가 자동화될수록, 개인의 존재감은 오히려 더욱 중요해졌다. 고객을 직접 대면하는 역할의 가치는 데이터를 얼마나 많이 처리할 수 있는가가 아니라 타인과 진정성 있고 의미 있는 관계를 얼마나 지속할 수 있는가에 달려 있다. (95-96쪽)

덧붙이는 글 | 필자는 현직 교사이자 충남융합과학연구회 회장으로, STEAM 수업과 실생활 융합형 수업, 인공지능 활용 수업을 연구하고 실천해왔습니다. 이 글은 교실에서 학생들이 생성형 인공지능을 익숙하게 활용하는 모습을 지켜보며, AI 시대 학교의 역할을 함께 고민한 서평입니다.