'다운로드'할 수 없는 것을 위한 학교의 역할

요즘 AI에 관한 책이 정말 많이 쏟아진다. 어떤 책은 인공지능의 기술과 기대되는 생산성을 말하고, 어떤 책은 인간의 일자리가 사라질 것이라는 불안을 강조한다. 그래서 AI 책을 읽을 때마다 조금 조심스러워진다. 결국 이 변화의 끝에는 아이들이 살아갈 미래가 놓여 있기 때문이다.
'AI 이후의 미래'를 말하다
제이슨 솅커의 <AI 이후의 미래 어떻게 될 것인가>(2026년 5월 출간)를 읽으며 눈에 들어온 지점은 AI를 단순한 업무 도구로 다루지 않는다는 데 있었다. 이 책은 AI를 산업과 노동, 금융, 에너지, 의료, 교육, 도시, 전쟁과 안보까지 흔드는 하나의 사회적 운영 체제로 읽는다.
사람들이 AI의 내부 작동 원리를 속속들이 파악하고 있는지는 중요하지 않다. 결정적으로 중요한 것은, AI가 세상이 돌아가는 방식의 기본 구성 요소로 기능하게 된다는 점이다. AI는 우리 시대의 디지털·기술·경제 시스템 전반에 깊숙이 내장된 '보이지 않는 운영체제'가 될 것이다. (27쪽)
처음 전기가 등장했을 때, 인터넷이 확산되었을 때, 스마트폰이 우리 손에 들어왔을 때 사람들은 그것을 혁신이라고 불렀다. 그러나 시간이 지나자 그 기술들은 특별한 사건이 아니라 일상의 기본 조건이 되었다.
우리는 더 이상 전기를 켤 때마다 감탄하지 않고, 검색창을 열 때마다 인터넷의 존재를 새삼 놀라워하지 않는다. 저자는 AI 역시 그런 단계로 이동하고 있다고 본다. AI가 깊숙이 스며들어 더 이상 특별하게 느껴지지 않는 미래. 그것이 이 책이 말하는 'AI 이후의 미래'다.
AI가 기본값이 된 세계에서 개인의 일은 어떻게 바뀌는가. 기업의 경쟁력은 어디서 나오는가. 국가는 어떤 자원과 기술을 확보해야 하는가. 책은 이런 질문을 산업과 경제, 기업과 리더의 전략 속에서 풀어간다.
그런데 책을 읽는 내내 나는 학교를 생각했다. 이 변화가 결국 지금 교실에 앉아 있는 아이들이 살아갈 세계의 이야기로 이어지기 때문이다. AI가 낯선 기술이 아니라 기본 환경이 되는 시대, 학교는 무엇을 배우고, 가르치고, 평가해야 할까.
이 질문은 결국 학교의 존재 이유와도 이어진다. AI가 답을 빠르게 만들고, 자료를 분석하고, 정리하는 시대에도 학교는 여전히 필요한가. 필요하다면 그 이유는 어디에 있는가. 나는 그 답을 '판단'과 '관계'에서 찾게 되었다.
AI가 답을 만들수록, 학교는 판단을 가르쳐야 한다
AI가 완전한 대체재는 아니다. 석사 학위를 50개나 가지고 있지만 태어나서 단 하루도 일해본 적이 없는 '무경력 졸업생'이나 마찬가지다. (62쪽)
이 표현은 AI의 가능성과 한계를 동시에 보여준다. AI는 빠르게 요약하고, 정리하고, 분석하고, 그럴듯한 산출물을 만들어낸다. 그러나 그것이 곧바로 신뢰할 수 있는 판단을 뜻하지는 않는다. 경험, 맥락, 책임, 의심은 여전히 인간의 몫으로 남는다.
이 지점에서 학교의 역할이 다시 보인다. AI 시대의 학생에게 필요한 능력은 AI가 만든 답을 그대로 받아쓰는 능력이 아니다. 그 답이 맞는지 살피고, 어떤 전제가 빠졌는지 묻고, 자료의 출처를 확인하고, 자기 맥락에 맞게 고쳐 쓰는 힘이다. AI가 많은 답을 만들어낼수록 학생은 더 많이 질문해야 한다. AI가 그럴듯한 문장을 만들수록 학생은 더 깊이 의심해야 한다.
지식 교육이 사라지는 것은 아니다. 오히려 기본 지식의 중요성은 더 커진다. 아무것도 모르는 학생은 AI의 오류를 알아보기 어렵다. 배경 지식이 부족하면 그럴듯한 설명과 정확한 설명을 구별하기 어렵고, 편향된 답변도 비판적으로 읽기 어렵다. AI 시대의 공부는 지식을 버리는 일이 아니다. 지식을 바탕으로 판단하는 힘을 기르는 일이다.
평가도 달라져야 한다. 학생이 AI를 활용해 보고서와 발표 자료를 손쉽게 만들 수 있는 시대에는 완성된 결과물만 보고 배움의 깊이를 판단하기 어렵다. 보기 좋은 보고서가 곧 깊은 이해를 뜻하지 않고, 매끄러운 문장이 곧 자기 생각을 뜻하지 않는다. 이제 평가는 학생이 어떤 질문을 품고, 어떤 자료를 선택했는지, AI의 답변을 어떻게 검토했는지, 최종 판단을 어떻게 설명했는지를 함께 보아야 한다. 결과물보다 과정, 산출물보다 사고의 흔적이 중요해진다.
AI를 사용하면, 글쓰기의 질을 높이고 소통을 효율화할 엄청난 기회를 얻게 된다. 그러나 교육자가 AI의 도움 없는 평가 환경을 지켜내지 못하면, 장기적인 측면에서 학생들이 읽기, 분석적 추론, 쓰기, 소통을 비롯한 가장 기초적인 핵심 역량을 키우지 못하는 결과가 벌어질 수도 있다. (162쪽)
교사의 역할도 분명 달라진다. 교사는 학생이 AI와 만나는 방식을 지도하는 사람이 되어야 한다. 좋은 질문을 만들게 하고, 답변을 비교하게 하고, 오류를 찾아보게 하고, 자기 언어로 설명하게 하는 사람이다. AI가 제시한 답을 학습의 끝으로 삼지 않고, 다시 생각하게 만드는 사람이 교사다.
학교는 관계와 책임을 배우는 공간이어야 한다
기술이 발전하면 사람의 역할은 줄어들 것처럼 보인다. 그러나 저자는 기술적·운영적 업무가 자동화될수록 개인의 존재감과 관계의 가치가 더 중요해진다고 말한다. 신뢰를 만들고, 의미 있는 연결을 지속하는 능력은 AI가 쉽게 대체하기 어렵다. 사람들이 무엇을 알고 있는가 만큼, 누구와 어떻게 연결되어 있는가도 중요해진다는 것이다.
기술적·운영적 업무가 자동화될수록, 개인의 존재감은 오히려 더욱 중요해졌다. 고객을 직접 대면하는 역할의 가치는 데이터를 얼마나 많이 처리할 수 있는가가 아니라 타인과 진정성 있고 의미 있는 관계를 얼마나 지속할 수 있는가에 달려 있다. (95-96쪽)
이 대목은 학교를 다시 보게 한다. 아이들은 학교에서 친구를 만나고, 갈등을 겪고, 사과하고, 다시 어울린다. 모둠 활동에서 자기 역할을 찾고, 발표 앞에서 긴장하고, 실패한 뒤 다시 시도한다. 선생님과 대화하며 자기 생각을 다듬고, 공동체 안에서 지켜야 할 규칙과 책임을 배운다. 이런 경험은 느리고 번거롭다. 그러나 사람이 사회로 나가기 위해 반드시 지나야 하는 시간이다.
AI는 많은 일을 빠르게 처리한다. 그러나 아이가 사람과 함께 살아가는 법을 배우는 데는 시간이 필요하다. 관계는 다운로드되지 않는다. 협력은 클릭 한 번으로 완성되지 않는다. 타인의 마음을 읽고, 자기 감정을 조절하고, 서로 다른 의견 사이에서 조정하는 능력은 실제 사람들과 부딪히는 과정 속에서 자란다. 그래서 AI 시대의 학교는 더더욱 관계와 배움이 있는 공간이어야 한다.
<AI 이후의 미래 어떻게 될 것인가>는 AI를 둘러싼 산업과 전략의 변화를 냉정하게 보여준다. 변화는 이미 시작되었고, 관망하는 사람과 준비하는 사람 사이의 간극은 커질 수 있다. 그러나 이 책을 읽고 남는 감정이 불안만은 아니었다. 오히려 학교가 해야 할 일이 더 분명해졌다.
책을 읽으며 계속 학교의 모습을 떠올린 이유가 여기에 있다. 학교는 AI가 대신할 수 없는 인간의 성장 시간을 지키는 공간이기 때문이다. 아이들이 지식을 배우고, 질문을 만들고, 타인과 관계 맺고, 자기 판단을 책임지는 사람으로 자라는 곳이어야 한다. 미래는 기술만으로 완성되지 않는다. 그 기술을 어떤 사람과 어떤 공동체가 사용할 것인지에 따라 미래의 모습은 분명 달라진다.
덧붙이는 글 | 필자는 현직 교사이자 충남융합과학연구회 회장으로, STEAM 수업과 실생활 융합형 수업, 인공지능 활용 수업을 연구하고 실천해왔습니다. 이 글은 교실에서 학생들이 생성형 인공지능을 익숙하게 활용하는 모습을 지켜보며, AI 시대 학교의 역할을 함께 고민한 서평입니다.