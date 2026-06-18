<참교육>이 놓친 것

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큰사진보기 ▲교권보호체계 ⓒ 은재호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 은재호 / 정치행정학자

은재호는 국무총리 소속 한국행정연구원에 재직하며 한국갈등학회장과 다수 정부 부처의 갈등관리심의위원(장)을 역임했습니다. 현재는 국가교육위원회 국민의견수렴·조정전문위원회 위원과 한국외국어대학교 EU융합전공 겸임교수로 일하며 연구 현장과 정책 현장을 이어주는 정책 중개자로 활동하고 있습니다. ‘민주주의 디자이너’를 ‘참칭’하는 그의 저서로는 <사회갈등 해소를 위한 국민통합 전략과 실행방안 연구>(2017), <혁신적 포용국가의 국가론적 지위와 이행전략>(공저, 2019), <공론화의 이론과 실제>(2022), <경세제민의 공공리더십>(공저, 2024), <여론 속의 여론>(공저, 2025) 등이 있습니다.

드라마는 한 시대의 결핍과 욕망을 가장 선명하게 비춰주는 거울이다. 최근 넷플릭스 등 OTT 플랫폼에서 화제를 모으고 있는 <참교육>은 오늘날 우리 사회가 학교에서 잃어버린 것이 무엇인지를 적나라하게 보여준다.이 드라마가 대중의 열광을 얻는 이유는 자명하다. 무너진 교실, 흔들리는 교권, 반복되는 학교폭력 앞에서 느끼는 사회적 무력감과 분노를 응보적 정의의 카타르시스로 해소해주기 때문이다. 누구나 한 번쯤 듣거나 보았을 그 부당한 현실이 화면 속에서 통쾌한 응징으로 마무리될 때, 우리는 '정의 구현'이라는 강렬한 서사에 빠져 황홀한 정서적 보상을 얻게 된다.최근 안민석 경기도교육감 당선인이 이 드라마를 언급하며 강력한 권한을 가진 교권보호국 설치 필요성을 제기한 것도 같은 맥락일 것이다. 실제로 많은 교사가 더 이상 학생을 가르칠 권위도, 자신을 보호할 수단도 갖고 있지 못하다고 느끼는데 이를 마냥 외면할 수는 없다. 그러나 무너진 교권을 회복하고 흔들리는 교실을 다시 세우는 방법은 과연 더 강한 처벌과 응징이 전부인가.일부에서는 교권 보호를 위해 강력한 제재가 필요하다고 주장한다. 반면 다른 일부에서는 이러한 흐름이 회복적 정의의 가치를 훼손하고 학교를 통제와 처벌의 공간으로 만들 것을 우려한다. 드라마 속 교권보호국은 규칙 위반자에 대한 감시와 처벌을 통해 질서를 유지하려는 통제 중심의 접근이라는 것이다. 그러나 두 입장은 모두 같은 함정에 빠져 있다. 교권 보호를 주장하면 곧바로 권위주의로, 학생 인권을 강조하면 즉시 무질서로 연결하는 익숙한 이분법이다.그러나 응보적 정의와 회복적 정의를 서로 양자택일의 관계로 이해하는 순간 문제는 시작된다. 사실 두 개념은 서로 대립하는 것이 아니라 오히려 서로를 필요로 한다. 먼저 회복적 정의는 규범 위반을 용인하자는 것이 아니다. 가해자가 자신의 책임을 인정하고, 피해자의 상처를 이해하며, 공동체의 관계를 복원하도록 만드는 과정일 뿐이다. 따라서 회복적 정의가 작동하기 위해서는 무엇보다 규범의 권위가 살아 있어야 한다. 책임을 회피해도 아무런 결과가 없다면 누가 진지하게 대화와 성찰의 과정에 참여하려 하겠는가.학교 역시 마찬가지다. 교권 보호 장치가 부재한 상태에서 회복적 대화만 강조하면 교사에 대한 폭언과 악성 민원, 반복적인 수업 방해 앞에서 무력한 권고에 그칠 위험이 크다. 이때 필요한 것은 처벌 중심의 교권보호국도, 조건 없는 회복적 담론도 아니다. 회복적 정의를 가능하게 하는 교권 보호 체계다.경미한 갈등은 대화와 조정, 회복적 대화 모임을 통해 해결하되, 반복적이고 악의적인 침해에는 국가가 단호하게 개입하는 구조가 필요하다. 회복이 원칙이되 제재는 최후의 안전망이어야 한다.범죄학자 존 브레이스웨이트는 이를 '반응적 규제(responsive regulation)'라는 개념으로 설명했다.그의 '규제 피라미드' 이론에 따르면 좋은 제도는 처음부터 처벌을 앞세우지 않는다. 설득과 대화, 중재와 조정을 우선한다. 그러나 동시에 그 배후에는 징계와 제재라는 최후 수단을 준비한다. 여기에서 중요한 것은 강제력을 자주 사용하는 것이 아니라 필요할 때 사용할 수 있다는 사회적 신뢰를 유지하는 일이다. 교권 보호와 회복적 정의는 제재가 회복을 뒷받침하고, 회복이 제재를 최소화하는 연동형 거버넌스 피라미드로 재구성될 수 있다.실제로 호주와 뉴질랜드의 일부 소년사법 및 학교 혁신 사례에서는 가해자가 책임을 인정하지 않거나 합의를 이행하지 않을 때 즉시 제재 절차로 전환하는 장치를 마련함으로써 오히려 회복적 대화의 참여율과 이행률을 높였다는 결과도 있다. 응보의 엄격함이 배후에서 버텨줄 때 회복의 온기가 힘을 얻는 역설이다.강제력 없는 회복은 공허하다. 그러나 회복 없는 강제는 또 하나의 폭력이다. 교육의 목적이 학생을 처벌하는 데 있는 것이 아니라 성장시키는 데 있다면, 교권 보호와 회복적 정의를 대립시키는 낡은 논쟁을 이제 넘어설 필요가 있다.어쩌면 오늘의 이 논쟁은 교권보호국 설치 여부를 넘어 궁극적인 또 하나의 질문으로 수렴되는 것인지도 모른다. 1990년대 교육 민주화의 성과를 지키면서도 어떻게 교실의 규범적 권위를 회복할 것인가.보수는 질서의 붕괴를 걱정하고, 진보는 권위주의의 귀환을 우려한다. 그러나 건강한 학교는 두 가치 가운데 어느 하나를 선택하지 않는다. 본래 학교란 자유와 책임, 권리와 의무, 권위와 신뢰가 균형을 이루는 공간이기 때문이다.교육 현장에서 이러한 균형을 찾아낼 수 있다면, 그것은 단지 교실을 살리는 데 그치지 않을 것이다. 정서적 양극화를 등에 업고 첨예한 갈등으로 내달리는 우리 사회를 서로 다른 가치가 공존할 수 있는 사회, 모두가 존중받는 나라로 변화시키는 작은 출발점이 될 수 있을 것이다.