"노동조합은 왜 저럴까?"에 대한 가장 정직한 대답

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"노동조합과 노동 운동은 임금 인상이나 복지 확대라는 개별 요구에 머물러서는 안 됩니다. 그것은 출발점일 수는 있지만, 결코 도착점일 수 없습니다. 노동 운동은 이 모든 문제가 발생하는 구조 자체를 문제 삼는 데서 출발해야 합니다." (57p)

"조합원들이 '나 대신 노조가 해주겠지'라고 생각하게 된다면 그 노조는 이미 해결사 노조, 자판기 노조로 전락합니다. 진정한 간부는 조합원을 의존적 소비자가 아니라, 행동하는 주체로 세워주는 사람입니다." (105p)

한국사회에서 노동조합은 다수의 보수적 유권자, 더 넓게는 일부 평범한 시민들에게도 부정적인 대상이 되었다. 이 때문에 노란봉투법, 최저시급, 파견법과 같이 평범한 시민들의 일상에 가장 큰 영향을 줄 수 있는 노동 정책은 정책을 논의하는 것만으로도 큰 저항을 받는다. 이들을 굳이 분류 한다면 크게 두 가지로 분류할 수 있다. 하나는 노동조합에 대해 무조건적인 부정적인 정서를 갖는 사람들이며. 다른 하나는 노동조합의 활동에 대해 동의하지 않기에 반감을 갖는 사람들이다.이들 중 후자에 해당하는 사람들은 노동조합의 활동에 대한 부정적 의문을 기반으로 이러한 정서를 갖게 되었다. 예를 들어 "노동조합이 왜 통일 문제를 이야기해?", "왜 노동조합이 특정 정당이나 후보를 지지해?", "왜 노동조합이 법을 바꾸라고 주장해?" 등이 이에 해당한다. 이러한 질문들은 노동조합이 단순히 임금협상과 같은 노동 조건이 아니라 더 큰 범주의 사회문제에 왜 노동조합이 적극적으로 나서는지에 대해 반감을 가지고 있다. 이들의 질문들에 대해 가장 급진적인, 그리고 가장 정직한 대답을 제시한 책 <현장에서 읽는 노동조합 간부론>(2026년 4월 출간)이 출판되었다.저자는 현재 자본주의 사회 속에서 평범한 노동자는 자신의 노동에 비해 적은 대가를 가져갈 수밖에 없음을 주장한다. 구체적으로 저자는 마르크스의 계급 이론을 기반으로 이를 설명한다. 생산수단을 소유하지 못한 노동자는 돈의 권력 앞에 피지배 계급이 될 수밖에 없다는 게 저자의 주장이다. 이러한 착취 구조 속에서 노동자는 자신들만의 해결책을 찾아야만 했고 그 결과물이 노동조합이라는 게 저자의 주장이다. 즉, 노동조합은 착취 당하는 노동자를 위한 집단이며 이러한 구조의 본질인 자본주의 구조 자체와 투쟁을 해야 하기에 노동조합이 사회적 주장을 펼칠 수밖에 없다는 게 저자의 답변인 것이다.이러한 전제를 토대로 저자는 노동조합이 노동 조건의 향상을 목적으로 하는 단체 교섭을 넘어서 체제에 대한 본질적 투쟁이 필요함을 역설한다. 그리고 저자는 자본주의 자체에 대한 투쟁을 현실적으로 운용하는 것이 노동조합의 간부가 해야 할 역할임을 주장한다. 구체적으로 저자는 노동조합 간부는 사회 구조를 바꾸어 내는 사회 운동가적 성격을 지닌 지위임을 명시적으로 제시한다.저자는 노동조합 간부가 사회를 바꾸는 역할을 해내기 위해서 어떤 방식으로 노동조합을 운영해 나가야 하는지 제시한다. 우선 저자는 경청, 사회변화에 대한 학습, 정의라는 가치에 대한 자각과 같은 태도를 먼저 제시한다. 그러나 저자가 가장 강조하는 지점은 조합원이 스스로 사회 변화를 만드는 주체가 될 수 있도록 만들어야 한다는 점을 노조간부 활동의 핵심에 둔다. 구체적으로 저자는 노동조합이 조합원이 요구하는 단편적 사건의 해결에 매몰되어서는 안 된다는 점을 강변한다.이에 대해 저자는 '해결사 노조'를 지양해야 함을 지적한다. 저자가 말하는 해결사 노조란, "간부 몇 명이 모든 문제를 대신 처리하는 노조"(155p)를 의미한다. 조합원이 스스로 문제를 자각하고 노조의 도움을 받아 함께 문제를 해결하는 것이 아니라 '노조가 알아서 처리해주겠지'라는 생각을 갖도록 만드는 노조가 해결사 노조인 것이다.이는 조합원의 문제를 해결했을지언정 노조간부의 소진 및 조직적 활동 동력의 상실로 이어져 노동조합 전체에는 악영향을 끼치는 활동이 된다. 저자가 제시하는 노동조합 간부의 활동은, 조합원과 '함께' 문제를 해결함으로써 조합원이 문제를 해결하는 힘을 갖도록 하고 조합원이 노동조합에 공동체 의식을 가질 수 있도록 만들어야 노조가 사회를 바꿀 수 있는 더 큰 힘을 가질 수 있음을 주장한다.저자의 위와 같은 주장은 다소 급진적인 주장임을 부정할 수 없다. 또한 노동조합이 자본주의 사회구조를 변화 시켜야 한다는 주장은, 레드 콤플렉스가 강한 한국 사회에서 노동조합에 대한 부정적 인식을 더 강화 시킬 여지도 존재한다. 그러나 노동자는 자본주의 사회에서 피지배 계급이 될 수밖에 없으며 이를 해결하고자 노동자들이 갖는 유일한 힘인 '연대'를 기반으로 노동조합이 만들어지는 필연적 결과는 역사적으로 입증된 현실이기도 하다. 그리고 이를 외면한다는 건 노동조합의 존재 이유와 노동조합의 활동에 대한 이해가 부재 하는 결과로 이어질 수밖에 없다.2026년 전반 최대의 사회 문제였던 삼성노조를 둘러싼 문제나 기업의 초과 이윤의 사회적 분배 문제는 향후 인류가 마주할 거대한 사회 변화의 도입부를 보여준다. 이러한 전환 속에서 평범한 노동자들이 자신의 삶을 정상적으로 유지할 수 있는 기회는 결국 조직된 힘인 노동조합에 기대는 바가 클 수밖에 없다. 이 지점에서 이 책은 노동조합의 존재와 활동에 대해 가장 급진적인 그러나 가장 정직한 대답을 제시한다는 점에서 그 의미를 갖는다.