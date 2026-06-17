청와대 "트럼프, 한반도 문제 진전 위한 역할 의지 표명"

▲이재명 대통령의 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 수행한 오현주 국가안보실 3차장이 스위스 제네바 한 호텔의 한국 프레스센터에서 G7 결과에 대해 설명하고 있다. 2026.6.17 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기