이 대통령 "한국, 아시아 에너지 공급망 회복력 강화에 역할할 것"

이재명 대통령이 17일(현지시간) '모두를 위한 균형적, 포용적, 지속 가능한 경제성장 복원'을 주제로 열린 G7 정상회의 확대회의 두 번째 세션에서 전 세계가 직면한 '글로벌 불균형 성장'을 극복하고 포용적 성장을 복원하기 위한 세 가지 협력 방안을 제시했다.
청와대에 따르면, 이 대통령은 첫 방안으로 "글로벌 불균형 완화를 위해 각국은 신뢰와 협력의 정신에 기초하여 실용적 토론과 국제 공조를 추구해야 한다"고 강조했다. 특히 책임 공방보다는 상호신뢰와 협력의 틀 안에서 정책 조율 방안을 모색해 나갈 것을 제안하면서 의장국인 프랑스가 제시한 'G7 경제학자팀 보고서'가 향후 논의의 출발점이 될 수 있다고 평가했다.
해당 보고서는 미국·프랑스·독일·중국 연구진이 지난 4월 공동 작성한 것으로, 만성적 내수부족, 투자 부진, 재정 적자 등 중국과 유럽연합, 미국과 같은 주요국들의 구조적 상황이 불균형을 유발했다고 진단했다. 아울러 불균형 해소를 위해 흑자국과 적자국이 동시에 정책적 조정을 진행해야 할 것이라며 IMF와 WTO 등 국제기구들의 역할도 병행해야 한다고 조언하고 있다.
이와 관련 이 대통령은 한국이 선진국과 신흥국, 흑자국과 적자국 사이의 가교 역할을 하고 그를 통해 실질적 협력 방안이 도출될 수 있도록 기여하겠다고 밝혔다.
이 대통령은 다음 방안으로는 에너지 공급망 회복력 강화를 위한 국제사회의 연대와 협력 필요성을 강조했다.
이 대통령은 "최근 중동 위기를 통해 다른 지역보다 아시아·태평양 지역의 에너지 공급망이 크게 취약하다는 점이 확인됐다"면서 국제에너지기구(IEA)가 아시아 지역의 에너지 공급망 회복력 강화에 보다 큰 역할을 수행할 수 있도록 한국에서 지원하겠다고 밝혔다.
또한 이를 위해 'IEA 싱가포르 지역협력센터'를 포함해 IEA가 그간 구축하고 운영해 온 현행 글로벌 에너지 안보 체계를 확대·강화하기 위한 방안을 주요국들과 긴밀히 협의하겠다고 했다.
마지막 방안으로는 핵심 광물 공급망의 안정과 다변화를 위한 국제사회의 공동 노력을 강조했다. 이와 관련 이 대통령은 "핵심공물 공급망 다변화와 회복력 강화를 위한 G7의 노력을 적극 지지한다"며 "핵심광물 주요 수요국이자 주요 공정 기술 보유국으로서 공급망 안정을 위한 국제사회의 협력과 노력에 적극 동참하겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 "한국이 G7의 핵심 파트너이자 2027년 G20 의장국 트로이카, 2028년 G20 의장국으로서 이날 논의가 참여국 간 실질적인 협력으로 이어지고 각국 국민의 삶에도 긍정적인 변화를 가져올 수 있도록 노력하겠다"는 뜻도 밝혔다.
'마약 밀매 대응' 등에 동참... "G7＋ 항만 네트워크에 참여"
한편, 의장국 프랑스는 이날 오전 '마약 밀매 대응' 및 '불법 이주민 밀입국 대응' 2개 결과문서를 추가로 채택했다. '마약 밀매 대응' 문서는 해양·항만 보안 강화, G7+ 항만 네트워크 구축, 범죄조직 침투 차단, 불법자금 추적 등의 내용을 담고 있다.
한국은 2개 문서에 모두 동참하면서 초국경 범죄 대응과 국제 안보 협력 분야에서 G7 및 주요 파트너국들과의 연대를 재확인했다. 이에 대해 청와대는 "특히 우리 정부는 마약 밀매 대응을 위한 국제 공조 필요성에 공감하며 향후 G7+ 항만 네트워크에 참여하는 방향으로 관계부처와 협의해 나갈 예정"이라고 밝혔다.