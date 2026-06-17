이 대통령 "한국, 아시아 에너지 공급망 회복력 강화에 역할할 것"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 17일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 및 초청국 확대회담 2세션에서 참석자들과 대화하고 있다. 2026.6.17 [공동취재 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 17일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 및 초청국 확대회담 2세션에 참석해 있다. 2026.6.17 [공동취재 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 17일(현지시간) '모두를 위한 균형적, 포용적, 지속 가능한 경제성장 복원'을 주제로 열린 G7 정상회의 확대회의 두 번째 세션에서 전 세계가 직면한 '글로벌 불균형 성장'을 극복하고 포용적 성장을 복원하기 위한 세 가지 협력 방안을 제시했다.청와대에 따르면, 이 대통령은 첫 방안으로 "글로벌 불균형 완화를 위해 각국은 신뢰와 협력의 정신에 기초하여 실용적 토론과 국제 공조를 추구해야 한다"고 강조했다. 특히 책임 공방보다는 상호신뢰와 협력의 틀 안에서 정책 조율 방안을 모색해 나갈 것을 제안하면서 의장국인 프랑스가 제시한 'G7 경제학자팀 보고서'가 향후 논의의 출발점이 될 수 있다고 평가했다.해당 보고서는 미국·프랑스·독일·중국 연구진이 지난 4월 공동 작성한 것으로, 만성적 내수부족, 투자 부진, 재정 적자 등 중국과 유럽연합, 미국과 같은 주요국들의 구조적 상황이 불균형을 유발했다고 진단했다. 아울러 불균형 해소를 위해 흑자국과 적자국이 동시에 정책적 조정을 진행해야 할 것이라며 IMF와 WTO 등 국제기구들의 역할도 병행해야 한다고 조언하고 있다.이와 관련 이 대통령은 한국이 선진국과 신흥국, 흑자국과 적자국 사이의 가교 역할을 하고 그를 통해 실질적 협력 방안이 도출될 수 있도록 기여하겠다고 밝혔다.이 대통령은 다음 방안으로는 에너지 공급망 회복력 강화를 위한 국제사회의 연대와 협력 필요성을 강조했다.이 대통령은 "최근 중동 위기를 통해 다른 지역보다 아시아·태평양 지역의 에너지 공급망이 크게 취약하다는 점이 확인됐다"면서 국제에너지기구(IEA)가 아시아 지역의 에너지 공급망 회복력 강화에 보다 큰 역할을 수행할 수 있도록 한국에서 지원하겠다고 밝혔다.또한 이를 위해 'IEA 싱가포르 지역협력센터'를 포함해 IEA가 그간 구축하고 운영해 온 현행 글로벌 에너지 안보 체계를 확대·강화하기 위한 방안을 주요국들과 긴밀히 협의하겠다고 했다.마지막 방안으로는 핵심 광물 공급망의 안정과 다변화를 위한 국제사회의 공동 노력을 강조했다. 이와 관련 이 대통령은 "핵심공물 공급망 다변화와 회복력 강화를 위한 G7의 노력을 적극 지지한다"며 "핵심광물 주요 수요국이자 주요 공정 기술 보유국으로서 공급망 안정을 위한 국제사회의 협력과 노력에 적극 동참하겠다"고 밝혔다.이 대통령은 "한국이 G7의 핵심 파트너이자 2027년 G20 의장국 트로이카, 2028년 G20 의장국으로서 이날 논의가 참여국 간 실질적인 협력으로 이어지고 각국 국민의 삶에도 긍정적인 변화를 가져올 수 있도록 노력하겠다"는 뜻도 밝혔다.한편, 의장국 프랑스는 이날 오전 '마약 밀매 대응' 및 '불법 이주민 밀입국 대응' 2개 결과문서를 추가로 채택했다. '마약 밀매 대응' 문서는 해양·항만 보안 강화, G7+ 항만 네트워크 구축, 범죄조직 침투 차단, 불법자금 추적 등의 내용을 담고 있다.한국은 2개 문서에 모두 동참하면서 초국경 범죄 대응과 국제 안보 협력 분야에서 G7 및 주요 파트너국들과의 연대를 재확인했다. 이에 대해 청와대는 "특히 우리 정부는 마약 밀매 대응을 위한 국제 공조 필요성에 공감하며 향후 G7+ 항만 네트워크에 참여하는 방향으로 관계부처와 협의해 나갈 예정"이라고 밝혔다.