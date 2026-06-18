백로를 없애면 문제가 해결될까? 공존 해법 찾기 위한 시민토론회 열려

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큰사진보기 ▲발제중인 최유성 연구사 ⓒ 전북환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲발제를 진행하는 이경호 처장 ⓒ 전북환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲토론중인 모습 ⓒ 전북환경운동연합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 대전환경운동연합 사무처장입니다.

지난 11일 전북특별자치도의회 의원총회의실에서는 다소 낯설지만 꼭 필요한 질문이 던져졌다. 해마다 반복되는 악취와 소음 민원, 번식지 벌목과 서식지 훼손, 그리고 또 다른 지역으로 옮겨가는 갈등까지. 전국 곳곳에서 되풀이되는 백로 집단번식지 문제를 어떻게 바라보고 해결할 것인가를 놓고 환경단체와 전문가, 행정, 지방의원들이 한자리에 모였다.전북환경운동연합, 대전환경운동연합, 청주충북환경운동연합이 공동 주최한 '백로와 공존을 꿈꾸기 위한 우리의 자세! 백로와 인간 공존 시민토론회'는 단순히 백로를 보호하자는 자리가 아니었다. 개발과 보전이 충돌하는 도시에서 인간과 야생생물이 어떻게 함께 살아갈 수 있는지 대안을 모색하는 자리였다.최근 대전과 청주, 전주를 비롯한 전국 곳곳에서는 백로 집단번식지를 둘러싼 갈등이 반복되고 있다. 주민들은 악취와 소음, 분변 피해를 호소하고, 행정은 민원 해결을 위해 번식지 벌목이나 퇴치 사업을 검토한다. 하지만 갈등은 사라지지 않는다. 백로는 다른 지역으로 이동해 새로운 번식지를 만들고, 민원 역시 새로운 장소에서 다시 시작된다.실제로 대전에서는 남선공원과 궁동, 내동, 카이스트 일대에서 수차례 벌목이 진행됐고, 청주 송절동 역시 대규모 주택단지 개발과 맞물려 갈등이 예고된 상황이다. 백로를 내쫓는 방식의 대응은 결국 문제를 해결하는 것이 아니라 다른 지역으로 옮기는 데 그치고 있다는 비판이 나오는 이유다.첫 발제에 나선 최유성 국립생물자원관 연구사는 전국 백로 집단번식지 현황과 변화 양상을 소개했다. 백로류는 하천과 습지, 농경지 생태계의 건강성을 보여주는 대표적인 지표종이다. 전국 집단번식지는 경기 남부와 충남을 중심으로 중서부 지역에 집중돼 있지만 최근에는 도시화와 개발, 주민 민원 등의 영향으로 기존 대규모 번식지가 여러 개의 소규모 번식지로 분산되는 현상이 나타나고 있다. 이는 단순한 서식지 이동이 아니라 서식 환경 악화와 생태계 불안정을 보여주는 신호라는 설명이다. 특히 집단번식지는 수십 년에 걸쳐 형성되는 경우가 많아 한 번 훼손되면 복원이 쉽지 않다.이어 이경호 대전환경운동연합 사무처장은 '베트남·일본 집단번식지 사례를 통해 본 인간과 백로의 공존 가능성'을 주제로 발표했다. 최근 대전과 청주에서 발생한 백로 갈등 사례가 소개됐다. 주민 민원이 발생할 때마다 번식지 나무를 베거나 백로를 쫓아내는 방식이 반복되고 있지만, 이는 결국 갈등의 이동일 뿐 근본적인 해결책이 되지 못한다는 것이다.백로는 특정 지역에 대한 집착이 강한 새가 아니다. 기존 번식지를 잃으면 인근의 또 다른 술으로 이동해 새로운 번식지를 만든다. 결국 한 지역의 민원은 줄어들 수 있지만 또 다른 지역에서 같은 갈등이 반복된다. 이 처장은 이를 "백로 폭탄돌리기"라고 표현하며, 이제는 제거 중심 정책에서 공존 중심 정책으로 전환해야 할 시점이라고 강조했다.특히 해외 사례는 참가자들의 관심을 끌었다. 지난해 일본 홋카이도 왜가리연구회와의 교류를 통해 확인한 일본의 사례는 국내 현실과 대조적이었다. 일본에서도 왜가리류 번식지를 둘러싼 갈등이 존재하지만, 기본 원칙은 서식지 유지에 있다. 장기 모니터링을 통해 개체군 변화를 관찰하고, 주민 설명회와 안내판 설치를 통해 이해를 높이며, 먹이터 보전과 인공둥지 조성 등 생태적 관리 방안을 병행하고 있었다. 무엇보다 인상적인 점은 갈등이 발생했을 때 곧바로 벌목이나 퇴치에 나서기보다 "어떻게 함께 살아갈 것인가"를 먼저 고민한다는 점이었다.올해 4월 방문한 베트남 남부 습지 지역 사례도 소개됐다. 대전에서 번식하는 백로 가운데 일부는 겨울철 약 3200km를 이동해 베트남 남부 지역에서 월동하는 것으로 알려져 있다. 현지의 짬침국립공원과 메콩델타 일대에서는 철새를 지역의 생태 자산으로 인식하고 있었다. 습지 보전과 생태관광, 주민 참여 프로그램이 함께 운영되면서 철새 보호가 지역 발전 전략과 연결되고 있었다. 이는 백로를 민원의 대상으로 바라보는 국내 시각과는 적지 않은 차이를 보여주는 사례였다. 이어진 지정토론에서는 백로 집단번식지 보전과 관리 방향에 대한 다양한 의견이 제시됐다.조미영 전주시 환경위생과장은 주민 생활환경과 생태 보전 사이에서 행정이 겪는 현실적 어려움을 설명하며 공존의 관점에서 사회적 합의가 필요하다고 밝혔다.이은재 대전연구원 공간환경연구실장은 환경 인식 개선과 함께 실질적인 관리 대책 마련이 중요하다고 지적했다. 백로가 새로운 번식지를 형성하는 초기 단계부터 갈등 가능성을 예측하고 대응하는 체계가 필요하다는 의견도 제시했다.박종순 청주충북환경운동연합 사무처장은 청주 송절동 사례를 소개했다. 송절동은 도시 개발 과정에서 주변 서식지를 잃은 백로들이 집중적으로 모여들면서 번식 밀도가 높아진 지역이다. 과거 주민과 행정, 시민단체가 참여한 연구용역을 통해 공존 방안이 논의됐지만, 실제 개발 과정에서는 충분히 반영되지 못했다고 지적했다.장진호 전북환경운동연합 활동가는 전주 건지산과 백로공원 사례를 소개하며, 갈등이 본격화되기 전에 전수조사와 체계적인 관리계획 수립이 필요하다고 강조했다.서난이 전북특별자치도의원은 서식지 보호를 위한 법제화와 함께 개발사업 단계에서부터 생태적 검토를 강화해야 한다고 주장했다. 서식지 훼손 대책이 충분히 마련되지 않은 상태에서 진행되는 개발행위에 대해서는 보다 엄격한 검토가 필요하다는 것이다.토론회가 끝난 뒤에도 논의는 이어졌다. 한 참가자는 카이스트 교내 백로 번식지에서 학생들을 대상으로 진행한 현장 설명회와 생태교육 사례를 소개하며, 정확한 정보 제공과 교육만으로도 갈등을 상당 부분 줄일 수 있었다고 이야기했다.우리는 백로를 어떤 존재로 바라볼 것인가. 민원을 유발하는 불편한 존재로만 볼 것인지, 아니면 도시 생태계의 건강성을 보여주는 이웃으로 받아들일 것인지에 대한 질문이다. 백로는 해마다 국경을 넘어 수천 킬로미터를 이동한 뒤 다시 번식지로 돌아온다. 그러나 그들이 돌아오는 자리에는 여전히 벌목과 퇴치, 갈등이 기다리고 있다.토론회 참가자들은 한 가지 사실만큼은 분명하다고 입을 모았다. 백로를 없애는 것은 해결이 아니라 갈등의 이동일 뿐이라는 점이다. 결국 필요한 것은 더 강한 퇴치 대책이 아니다. 인간과 야생생물이 함께 살아갈 수 있는 사회적 상상력과 행정의 책임, 그리고 장기적인 생태 관리 체계다.토론회를 마무리하며 이정현 공동대표는 "백로 번식지를 없애는 방식은 문제를 해결하는 것이 아니라 갈등을 다른 지역으로 옮기는 것에 불과하다"며 "사람과 야생생물이 함께 살아갈 수 있는 도시 생태계를 만들기 위해 행정과 시민사회, 전문가가 함께 지혜를 모아야 한다"고 말했다.백로를 지키는 일은 단지 새 몇 마리를 보호하는 문제가 아니다. 우리가 어떤 도시를 만들고, 어떤 자연과 함께 살아갈 것인가를 결정하는 일이다. 이번 토론회는 전국에서 발생하고 있는 백로 집단번식지에 대한 답이 아니라 공존의 방향을 모색하는 첫번째 자리였다.한편 대전환경운동연합과 전북환경운동연합, 청주충북환경운동연합은 앞으로 한국과 일본, 베트남의 연구자와 시민사회단체가 참여하는 국제포럼을 추진할 계획이다. 백로의 이동 경로 전체를 아우르는 공동 모니터링과 보호 방안을 논의하고, 동아시아 차원의 공존 모델을 만들어 나가기 위해서다.