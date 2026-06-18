신규원전 후보지 대형원전은 영덕군, SMR은 기장군 선정

큰사진보기 ▲신규원전반대 울산범시민대책위원회가 24일 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 신규원전건설반대 10만 서명운동을 알리고 있다. ⓒ 울산대책위 관련사진보기

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신규원전(대형원전 2기, SMR 1기) 건설을 위한 후보 부지로 영덕군(대형원전)과 기장군(SMR)이 선정됐다.신규원전 부지선정평가위원회(이하 평가위원회, 위원장 손양훈)는 17일 오후 "제11차 전력수급기본계획에 반영된 신규원전 건설을 위한 후보부지로 대형원전은 영덕군, SMR은 기장군이 선정되었다"라고 밝혔다.앞서 한국수력원자력(한수원)이 올해 1월 전국 지자체를 대상으로 '신규 원자력발전소 건설 후보부지 유치 공모' 계획을 공고하고 2개월간의 신청 절차를 진행, 유치 신청서를 접수한 결과 대형원전에는 울산 울주군-경북 영덕군 2개 지역이, SMR에는 경북 경주시-부산 기장군 2개 지역이 신청했다.평가위원회는 "2025년 2월 제11차 전력수급기본계획이 확정됨에 따라 그해 4월 객관적이고 공정한 평가를 위해 정책/인문, 환경, 원자력, 지질/지진 등 전원 외부 전문가로 평가위원회를 구성했다"라며 "모든 과정은 평가위원회가 독립적으로 기준 수립과 심사를 실시했다"라고 밝혔다.이어 "신청부지에 대한 부지·환경 기초조사(4~5월), 현장실사(5월), 주민 여론조사(6월)를 실시했다"라며 "평가위원회가 이를 통해 수집한 객관적인 자료와 부지 평가기준을 토대로 종합평가하여 대형원전은 영덕군, SMR은 기장군을 신규원전 후보부지로 선정했다"라고 밝혔다.부지평가 결과 대형원전 신청지역인 경북 영덕군은 91.01점, 울산 울주군은 82.63점을 얻었다. 또 SMR 신청지역인 부산 기장군은 87.11점, 경북 경주시는 84.56점을 획득했다.영덕군은 주민수용성 중 주민 여론조사(5Km 이내/밖), 부지적정성/환경성 분야 등에서, 기장군은 주민수용성 중 주민 여론조사(5Km 이내/밖), 부지적정성 분야 등에서 타 지역과 비교해 우수한 평가를 받았다.평가위원회는 "안정적인 전력공급은 국가 경쟁력 확보와 미래 세대를 위한 필수 과제"라며 "우리 위원회는 산업 생태계를 지탱할 기저 전원으로서의 역할과 지역 상생을 최우선으로 고려해 최적의 입지를 찾고자 노력했다"라고 밝혔다.또한 "뜨거운 유치 열정을 보여주신 모든 지자체와 주민 여러분께 깊이 감사드리며, 아쉽게 선정되지 못한 지역에는 안타깝다는 말씀을 드린다"라고 덧붙였다.이어 한수원에는 "여론조사 과정에서 확인된 원전건설 찬성과 반대 이유, 개선점 등의 주민 의견은 향후 지역과의 협력방안 구상 시 잘 활용해 달라"라고 당부했다.