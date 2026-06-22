글로벌 OTT의 '제작비 100% 지원' 규칙, 한국 창작자 갉아먹는 족쇄

큰사진보기 ▲미국 LA의 넷플릭스 사옥 앞 로고 ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲최휘영 문화체육관광부장관이 지난해 12월 16일 정부세종컨벤션센터에서 ‘케이-컬처, 온 국민이 누리고 세계를 품는다’라는 비전으로 2026년도 주요 업무계획을 보고하고 있다. ⓒ 문화체육관광부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 순천향대학교 미디어커뮤니케이션 학과 교수입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

<오징어 게임>이 에미상을 휩쓸고, K-드라마가 넷플릭스 글로벌 차트 상위권에 이름을 올립니다. 이것만으로도 한국 콘텐츠의 위상은 그 어느 때보다 높다는 것을 확인할 수 있습니다. 2023년 기준 K-콘텐츠 수출액은 약 133억 달러(약 17조 원)로 2005년 대비 10배 가까이 성장했습니다. 한류로 인한 생산 유발효과는 약 37조 원, 고용 유발효과는 17만여 명에 달하며, 정부는 2030년 한류시장이 273조 원 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.숫자만 보면 K-콘텐츠는 '황금알을 낳는 거위'가 되었습니다. 그러나 글로벌 무대에서 K-콘텐츠가 높이 날아오르는 동안, 그것을 키워낸 국내 미디어산업은 조용히 무너지고 있습니다.한국 제작사들이 넷플릭스 등 글로벌 OTT로부터 전액 제작비를 지원받는 구조는 언뜻 이상적으로 보입니다. 자금 조달 걱정 없이 작품에만 집중할 수 있기 때문입니다. 그러나 계약의 실체를 들여다보면 걱정이 앞섭니다. 글로벌 플랫폼은 대개 제작비 전액에 약간의 마진(초기 10~15%)을 얹어주는 이른바 'Cost-Plus' 방식으로 계약을 체결합니다. 제작사의 입장에서는 흥행 실패에 따른 리스크가 사라지기 때문에, 단기적으로는 매우 안전한 비즈니스 모델처럼 보입니다.하지만 이는 '위험의 외주화'가 아닌 '기회의 외주화'입니다. 흥행 리스크를 글로벌플랫폼이 가져가는 대가로, IP(지식재산권)도 해외 플랫폼에 넘기기 때문입니다. 따라서 작품이 전 세계적인 메가 히트를 기록해도 국내 제작사가 얻을 수 있는 수익은 더 이상 없습니다. 속편, 굿즈, 테마파크, 게임화 등 이른바 IP의 2차·3차 활용으로 얻게되는 막대한 수익 역시 모두 해외 플랫폼의 몫이 됩니다. K-콘텐츠는 세계 시장을 개척하는 '선봉'은 되었지만, 수확은 다른 이들이 거두고 있다는 게 우리가 직면한 현실입니다.글로벌 OTT가 제시하는 '제작비 100% 보장'이라는 규칙은 역설적으로 한국 창작자들의 상상력과 흥행의 대가를 고스란히 저당 잡는 '황금 족쇄'가 되었습니다. 작품이 전 세계 1위를 기록해도 국내 제작사에 돌아오는 추가 수익은 전무한 구조속에서, K-콘텐츠는 이제 글로벌 플랫폼의 외연 확장을 위한 가성비 좋은 '콘텐츠 공급원'에 머물 뿐입니다.콘텐츠 산업의 본질은 하나의 성공한 IP를 자산화하여 시즌제, 스핀오프, 캐릭터 상품 등으로 '롱테일 수익(Long-tail Revenues)'을 올리는 데 있습니다. 국내 제작사가 이 수익을 기반으로 차기작을 자체 투자할 체력을 길러야 선순환이 일어납니다. 그러나 IP를 글로벌 플랫폼에 통째로 넘겨주는 순간, 국내 제작사는 자본을 축적할 기회를 잃고 매번 플랫폼의 선택만을 기다리는 '단발성 외주 제작사'의 지위에 머물게 됩니다. 성공의 과실은 해외 플랫폼의 주주와 구독자 수(MAU) 증대로 이어질 뿐, 국내 미디어산업의 성장동력으로 돌아오지 않습니다.여기에 글로벌 플랫폼이 보장하는 마진율도 초기에 비해 많이 낮아졌습니다. 초기에는 제작자에게 제작비의 10~15%의 마진율을 보장했으나 최근에는 제작비 급증 및 플랫폼의 비용효율화로 현장의 실질 마진율은 3~10% 수준으로 떨어졌습니다. 이는 글로벌 플랫폼이 해외 미디어 시장을 장악하는 방식입니다.글로벌 자본이 들어오면서 제작비의 기준점도 바뀌었습니다. 회당 제작비 수십억 원이 당연시되는 시대가 열린 것입니다. 문제는 그 기준을 따라갈 자본력을 갖추지 못한 국내 방송사나 토종 OTT들은 경쟁에서 밀리거나 제작 편수 자체를 줄일 수밖에 없는 처지가 되었습니다. 지상파에서 드라마 편성이 줄고 미니시리즈 슬롯이 사라지는 현상은 이젠 새롭지도 않습니다.글로벌 OTT는 막강한 자본력을 바탕으로 국내 우수 연출자, 작가, 배우, 그리고 후반 작업 인프라까지 독점(Lock-in)하고 있습니다. 결국 국내 미디어 생태계가 글로벌 플랫폼에 고품질의 노동력과 아이디어만 제공하고, 정작 부가가치는 해외로 유출되는 '문화적·산업적 하청 기지'로 전락할 수 있다는 위기감이 현실이 되고 있습니다. 국내 플랫폼과 지상파가 좋은 창작자를 구하지 못해 고사하는 나비효과가 이미 시작되고 있습니다.한류의 저력이 어디서 왔는지 한번 생각해 보면 문제의 심각성은 더욱 커집니다. 그것은 공영방송과 지상파 시스템이라는 토양 위에서 수십 년에 걸쳐 길러진 것입니다. 연출자, 작가, 배우, 스태프들이 크고 작은 작품들을 거치면서 경험을 쌓았고, 그렇게 축적된 현장 역량이 오늘의 K-콘텐츠의 경쟁력으로 이어졌습니다. K-콘텐츠, 한류라는 세계적인 흐름은 결코 우연히 발생한 것이 아닙니다.그런데 지금 그 기회들이 사라지고 있습니다. 드라마 편성이 줄어든다는 것은 단순히 작품 수가 줄어드는 것만을 의미하지는 않습니다. 신인 작가가 데뷔할 기회, 조연출이 연출로 성장할 기회, 신진 배우가 얼굴을 알릴 기회가 함께 사라진다는 뜻입니다. 이미 스타가 된 사람들에게는 역량을 펼칠 수 있는 기회가 많아지지만, 다음 세대에게는 기회 자체가 봉쇄됩니다. K-콘텐츠의 성공이 역설적이게도 다음 세대 창작자들의 기회를 박탈하고 있는 셈입니다. 오늘의 한류를 이끄는 감독과 작가들은 드라마 전성기를 온몸으로 통과하며 단련된 세대입니다. 그 뒤를 이어야 할 세대에게는 같은 기회가 주어지지 않습니다. 경험의 기회가 사라지면, 한류를 지속해 나갈 주역도 사라집니다.국내 토종 OTT들의 위기는 단순한 기업 경영의 문제만이 아닙니다. 웨이브, 티빙, 왓챠 등이 적자의 늪에서 허우적대고 M&A를 통한 생존을 모색하는 현실은 한국 미디어 생태계의 구조적 취약성을 드러냅니다. 만약 토종 OTT들이 모두 사라진다면 어떻게 될까요? 한국 창작자들은 글로벌 플랫폼이라는 단 하나의 창구에 목을 매야 하는 처지가 됩니다. 그것은 유통 채널의 종속이자, 미디어 주권의 상실입니다. 어떤 콘텐츠를 만들 것인가, 어떤 이야기를 어떤 방식으로 유통할 것인가에 대한 결정권이 외부로 넘어가는 순간, K-콘텐츠는 글로벌 플랫폼의 '기획 상품'으로 전락하고 맙니다. 생각만 해도 끔찍합니다.이 위기를 돌파하려면 정책적 상상력의 전환이 필요합니다. 단순히 플랫폼 사업자를 지원하는 방식으로는 부족합니다. 핵심은 창작자와 제작사가 IP를 보유하고 활용할 수 있는 구조를 만드는 것입니다. 콘텐츠 펀드 조성, 글로벌 OTT와의 계약에서 IP 공동 보유를 의무화하는 가이드라인, 헐리우드에서 적용하고 있는 창작자 레지듀얼 제도의 도입 등 기울어진 미디어 생태계를 복원하는 출발점을 만들어 나가야 합니다. 또 이런 정책들이 공허한 구호가 아닌 실행가능한 제도로 구체화되어야 합니다.K-콘텐츠가 글로벌 플랫폼의 일회성 소모품으로 전락하지 않으려면, 우리 땅에 자생적 플랫폼과 생태계라는 뿌리가 살아 있어야 합니다. 화려한 성공만을 보지 말고, 메말라가는 미디어 생태계를 어떻게 복원할 것인가에 대한 관심이 필요한 시점입니다. 한류는 영원할 수 없습니다. 한류를 지속시키는 힘은 제작자, 창작자, 연출가, 배우에게서 나오는데, 이들이 함께 성장할 수 있는 토양이 사라진다면 K-콘텐츠의 미래도 없습니다.