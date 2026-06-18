개막 앞둔 여수세계섬박람회, 늦어진 전시관 공사... 그 이유는?

2026여수세계섬박람회 개막까지 남은 시간을 함께 카운트합니다. 행사장 공정률과 전시관 설치, 교통·숙박·운영 준비 상황을 현장에서 직접 확인하며 부족한 부분은 짚고, 좋은 아이디어는 알립니다. 성공 개최를 응원하며 준비 과정을 시민과 함께 기록합니다.

큰사진보기 ▲2026여수세계섬박람회 주행사장 진모지구 모습이다. 지난 15일 기준 총 8개 동 가운데 3동이 설치된 상황이다. ⓒ 김 수 관련사진보기

큰사진보기 ▲조직위는 이번 주 안에 2개 동을 추가 설치하고, 나머지 전시관도 이달 말까지 순차적으로 설치를 완료할 계획이라고 밝혔다. ⓒ 김 수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조직위는 이번 주 안에 2개 동을 추가 설치하고, 나머지 전시관도 이달 말까지 순차적으로 설치를 완료할 계획이라고 밝혔다. ⓒ 김 수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 아따매거진에도 실립니다.

2026여수세계섬박람회 개막이 80일 앞으로 다가온 가운데 주행사장 핵심 시설인 전시관(TFS 텐트) 설치가 당초 계획보다 늦어지면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다.기자가 확보한 섬박람회 종합실행계획 행사장 설치 공정표에 따르면 전시관 텐트 설치는 올해 3월부터 4월까지 2개월간 진행되는 것으로 계획됐다. 또 텐트 설치가 완료된 뒤에는 5월부터 7월까지 3개월 동안 내부 전시 연출과 콘텐츠 설치가 진행되는 일정으로 수립됐다.하지만 6월 15일 기준 설치가 완료된 전시관은 전체 8개 동 가운데 3개 동에 머물고 있다. 조직위는 이번 주 안에 2개 동을 추가 설치하고, 나머지 전시관도 이달 말까지 순차적으로 설치를 완료할 계획이라고 밝혔다.현재 일정대로라면 이번 주가 지나면 전체 8개 동 가운데 5개 동이 설치가 된다. 다만 종합실행계획 공정표와 비교하면 전시관 설치 일정은 약 두 달가량 늦어진 상황이다.이와 관련해 조직위와 시공사는 공사 지연 원인을 다르게 설명했다.조직위 시설조성부는 "풍속 40m/s를 견딜 수 있는 수준의 구조 안전성을 확보하기 위해 보다 견고한 자재를 적용했고, 이 과정에서 자재 수급이 늦어졌다"고 설명했다.반면 전시관 설치를 총괄하는 문화공방디케이비(주) 측은 "풍속 기준 자체는 처음부터 적용됐던 사항"이라며 "구조 검토 과정에서 일부 전시관의 기둥 간격을 5m에서 2.5m로 조정하는 등 보강이 있었지만, 풍속 기준이 새롭게 추가된 것은 아니다"라고 말했다.이어 "콘크리트 바닥 적용, 토목공사 진행 상황, 조직위와의 협의 과정 등 여러 요인이 복합적으로 작용했다"고 설명했다.실제로 시공사 측은 전시관 1개 동 설치에 약 4일 정도가 소요되며, 복수의 작업팀을 투입해 이달 말까지 모든 전시관 골조 설치를 마무리할 계획이라고 밝혔다.조직위와 시공사 모두 현재 일정대로라면 개막 전 전시관 설치와 내부 공사를 마무리하는 데 큰 문제가 없다는 입장을 보이고 있다.다만 당초 공정표와 현재 진행 상황 사이에 차이가 나타나고 있는 만큼, 남은 80일 동안 전시관 설치와 내부 전시 공사가 계획대로 진행될 수 있을지가 섬박람회 준비 상황을 가늠하는 중요한 지표가 될 전망이다.