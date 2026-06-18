강남 한복판 공사 현장 비산먼지 저감 자동세륜기 미설치 논란

큰사진보기 ▲수송차량 세륜을 진행 중인 신세계건설 현장 ⓒ 김창의 관련사진보기

큰사진보기 ▲비산먼지 발생사업 등 신고증명서 ⓒ 김창의 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲신세계건설 청담동 공사현장 ⓒ 김창의 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스춘추에도 실립니다.

서울 강남 한복판, 연면적 6만9천㎡ 규모의 대형 복합시설이 올라가고 있다. 지하 8층, 지상 38층. 신세계건설이 시공을 맡은 신축공사 현장이다.공사기간만 56개월에 달하는 이 대형 프로젝트는 착공에 앞서 강남구청으로부터 '비산먼지 발생사업 등 신고증명서'를 발급받았다. 그러나 취재 결과, 증명서에 명시된 핵심 저감시설 중 하나가 공사 시작 3개월이 지난 시점까지도 현장에 존재하지 않는 것으로 확인됐다.해당 부지는 과거 '청담 프리마호텔'이 있던 자리다. 디벨로퍼 미래인이 2022년 프리마호텔 부지를 매입해 '르피에드 청담' 개발을 추진했으나, 이후 부동산 PF 시장 경색으로 자금난을 겪으면서 사업이 지연됐다. 이 과정에서 신세계그룹 부동산개발 계열사인 신세계프라퍼티가 지분 투자자로 참여하면서 사업이 정상화 국면에 들어섰고, 호텔 중심의 고급 복합개발로 방향이 바뀌었다.신세계프라퍼티는 과거 옛 르네상스 호텔을 조선팰리스호텔로 재건축한 경험을 살려 호텔 위주 개발을 주도하고 있다. 청담동 한복판에 5년 가까이 이어질 이번 공사는 단순 주거·업무시설이 아니라 호텔을 포함한 대형 복합개발 사업이라는 점에서 시공 관리 수준에 대한 관심이 더 크다.강남구청이 2026년 2월 20일 발급한 신고증명서에는 비산먼지 등 발생 억제시설 및 조치사항이 구체적으로 적시돼 있다. 야적·싣기·내리기·수송·야외절단 등 비산먼지가 발생하는 배출 공정에 대해, 시공사는 방음(진)벽(RPP, 높이 6m) 설치, 자동식 세륜기 1대 및 이동식 고압살수기 4대 설치·운영, 수송차량 세륜 및 측면 살수 후 운행, 공사장 내 통행도로 1일 1회 이상 살수 등을 이행하겠다고 신고했다. 설치기간, 즉 공사기간은 2026년 3월 10일부터 2030년 9월 30일까지로 명시돼 있다.세륜시설은 공사장에서 나가는 덤프트럭이나 레미콘 차량 등의 바퀴와 하부에 묻은 토사를 씻어내, 도로 위 비산먼지와 토사 유출을 막는 핵심 저감장치다. 특히 '자동식' 세륜기는 차량이 일정 구간을 통과하면 자동으로 세척이 이뤄지는 방식으로, 수동 살수 방식보다 세척의 일관성과 효율이 높은 것으로 알려져 있다. 신고증명서상으로는 공사 개시와 함께 가동돼야 할 시설이다.그러나 지난 6월 12일 현장을 찾았을 때 자동세륜기는 보이지 않았다. 대신 안전모와 안전조끼를 착용한 작업자가 이동식 고압살수기 호스를 들고 레미콘 차량의 바퀴와 하부를 직접 세척하고 있었다. 차량 한 대씩 사람이 수동으로 물을 뿌리는 방식이다. 증명서에 명시된 '이동식 고압살수기'는 가동되고 있었지만, '자동식 세륜기 1대'는 현장 어디에서도 확인되지 않았다.이와 관련해 신세계건설 관계자는 17일 "임시전력 상태라 아직 설치하지 못했다"고 답했다. 이 관계자는 "7월 정도에 설치해 운영할 예정"이라고 덧붙였다.다만 이런 설명이 신고증명서상 의무를 면제해주는 것은 아니라는 지적이 나온다. 원칙적으로 전력 사정과 무관하게 해당 시설은 공사 개시 시점부터 가동돼야 한다는 게 관계당국의 설명이다.강남구청 환경과는 17일 "변경 신고가 없는 한 신고증명서 상 날짜에 설치, 운영해야 하는 게 맞다"라고 답했다.청담동 한복판에서 5년 가까이 이어질 대형 공사인 만큼, 신고된 저감시설이 신고된 대로 가동되고 있는지에 대한 지속적인 점검이 필요하다는 목소리가 나온다.