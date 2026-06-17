천년 유산을 데이터로 읽다... 공주 세계유산의 미래를 그리다

큰사진보기 ▲이찬희 공주대학교 문화재보존학과 교수가 17일 공주대학교 공주학연구원에서 열린 공주향토문화연구회 6월 세미나에서 ‘디지털 헤리티지와 공주의 세계문화유산’을 주제로 특강을 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"문화유산은 더 이상 눈으로만 보는 유산이 아닙니다. 이제는 데이터로 기록하고, 분석하고, 미래 세대에 전하는 시대가 됐습니다."

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큰사진보기 ▲17일 공주대학교 공주학연구원 2층 회의실에서 열린 공주향토문화연구회 6월 세미나에서 이찬희 공주대학교 문화재보존학과 교수가 ‘디지털 헤리티지와 공주의 세계문화유산’을 주제로 특강을 하고 있다. 이날 강연에는 향토문화연구회 회원과 시민들이 참석해 공주 세계유산의 디지털 보존·활용 방안에 대한 설명을 경청했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이찬희 공주대학교 문화재보존학과 교수가 17일 공주대학교 공주학연구원에서 열린 공주향토문화연구회 6월 세미나에서 디지털 헤리티지와 공주 세계유산의 활용 사례를 PPT 자료를 통해 설명하고 있다. 참석자들은 마곡사와 공산성, 무령왕릉·왕릉원의 디지털 기록화 사례를 살펴보며 강연에 귀를 기울이고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

공주대학교 문화재보존학과 이찬희 교수가 17일 오후 공주대학교 공주학연구원 2층 회의실에서 열린 공주향토문화연구회(회장 최창석) 6월 세미나에서 '디지털 헤리티지와 공주의 세계문화유산'을 주제로 한 특강을 통해 문화유산 보존의 새로운 방향을 제시했다.이날 강연이 열린 회의실은 공주향토문화연구회 회원과 시민들이 가득 메웠다.이 교수는 디지털 헤리티지의 개념부터 공주의 세계유산에 적용되고 있는 최신 사례까지 소개하며 참석자들의 이해를 도왔다.그는 "디지털 헤리티지는 문화유산 사진을 찍거나 영상을 만드는 수준이 아니다"라며 "문화유산의 형태와 구조, 재질, 상태를 정밀한 데이터로 기록해 미래 세대까지 전승하기 위한 보존 체계"라고 설명했다.이어 "유네스코가 2003년 '디지털 헤리티지 보전에 관한 헌장'을 채택한 것도 문화유산이 소실될 위험에 처해 있다는 위기의식에서 출발했다"며 "이제 문화유산 보존은 디지털 기술과 떼려야 뗄 수 없는 관계가 됐다"고 말했다.강연에서는 최근 급속히 발전하는 인공지능(AI) 기술과 문화유산의 관계도 다뤄졌다.이찬희 교수는 AI가 생성한 공산성과 무령왕릉 이미지를 사례로 제시하며 "AI는 매우 유용한 도구지만 입력되는 정보가 정확하지 않으면 실제와 다른 결과물을 만들어낸다"며 "문화유산 분야에서 가장 중요한 것은 정확한 원천 데이터 구축"이라고 강조했다.그러면서 "AI와 디지털 기술의 핵심은 화려한 이미지가 아니라 문화유산의 진정한 모습을 얼마나 정확하게 기록하느냐에 있다"고 덧붙였다.이날 강연의 중심은 공주의 세계유산인 마곡사와 공산성, 무령왕릉과 왕릉원에 대한 디지털 기록 사례였다.이 교수는 마곡사가 세계유산으로 인정받은 중요한 이유 가운데 하나로 원형에 가까운 가람 배치를 꼽으며, 이를 디지털 데이터로 분석한 사례를 소개했다.특히 마곡사 오층석탑 상륜부에 있는 금동보탑에 대해선 3차원 스캐닝과 디지털 모델링을 통해 세부 문양과 구조를 정밀하게 기록한 과정을 설명했다.그는 "과거에는 육안 관찰이나 사진 기록에 의존했다면 이제는 1㎜ 이하 오차 범위까지 측정할 수 있는 수준에 도달했다"며 "이러한 데이터는 향후 보존과 연구, 복원 작업의 중요한 기초 자료가 된다"고 말했다.강연에서는 금동보탑에 새겨진 문양을 디지털 데이터로 추출해 다양한 문화상품과 디자인 자원으로 활용할 수 있는 가능성도 소개됐다.무령왕릉과 왕릉원 사례도 관심을 모았다. 이 교수는 3차원 스캐닝과 정밀 측량을 통해 무령왕릉 내부 구조와 주변 지형을 디지털 데이터로 구축한 사례를 설명하며 "디지털 기록은 현재 상태를 보존하는 것뿐 아니라 장기적인 관리와 연구를 위한 기반 자료가 된다"고 말했다.특히 고분 내부 환경을 지속적으로 모니터링하고 축적된 데이터를 분석하는 과정은 문화유산 관리가 과거의 경험 중심 방식에서 과학적 데이터 기반 관리 체계로 전환되고 있음을 보여주는 사례라고 소개했다. 또 디지털 헤리티지는 보존을 넘어 교육과 관광, 문화콘텐츠 분야 등 활용 범위가 넓어지고 있다고 설명했다.실제로 디지털 기술을 활용한 가상현실(VR), 증강현실(AR), AI 기반 콘텐츠 제작 사례가 세계적으로 늘어나고 있으며, 문화유산을 보다 쉽고 친숙하게 접할 수 있는 새로운 방법으로 주목받고 있다는 것이다.이 교수는 "디지털 헤리티지의 궁극적인 목표는 문화유산을 기록하는 데 그치지 않고 미래 세대가 보다 정확하게 이해하고 활용할 수 있도록 하는 것"이라며 "공주가 보유한 세계유산은 디지털 기술과 결합할 때 더 큰 가치와 가능성을 만들어낼 수 있다"고 강조했다.한편 공주향토문화연구회는 공주의 역사와 문화를 연구하고 보존하기 위해 1988년 창립된 시민 역사문화단체다. 현재 120여 명의 회원이 활동하고 있으며 매월 답사와 견학, 특강, 세미나 등을 개최하고 있다. 매년 회지 '웅진문화'를 발간하며 지역사 연구와 문화유산 보존 활동을 이어오고 있다.최근에는 고려시대 학술대회와 공주가톨릭성지아카데미를 개최했으며, 오는 10월에는 조선전기아카데미를 열어 시민들의 역사문화 이해를 넓힐 계획이다.