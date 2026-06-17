김대중 교육감 당선인, 23일 교직원 단체와 첫 간담회

큰사진보기 ▲김대중 통합교육감 당선인김대중 전남광주통합특별시 초대 교육감 당선인. 현직 전남교육감이다. 2025. 9. 24 ⓒ 전라남도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전교조 광주지부전국교직원노동조합 광주지부. ⓒ 전교조 광주지부 제공 관련사진보기

김대중 전남광주통합특별시 초대 교육감 당선인이 오는 23일 광주에서 교원단체와 일반직·공무직 노조를 잇따라 만나 현장 의견을 청취한다.광주시교육청과 전남도교육청의 7월 통합을 앞두고 교원단체는 상설 소통·협의 기구 마련을, 일반직 노조는 인사 분야 등에서 전남 쏠림 우려를 제기하고 있는 상황이어서 관심이 쏠린다.17일 광주시교육청과 전남교육청에 따르면 김 당선인(현 전남교육감)은 오는 23일 오후 광주광역시교육청시민협치진흥원에서 교직원 단체와 직종별로 순차 간담회를 진행한다.간담회 장소인 광주시교육청시민협치진흥원(신창동 소재)에는 전국교직원노동조합 광주지부와 전남광주통합특별시교사노조, 공무직 노조 등이 입주해 있다.당선인과의 간담회는 오후 2시부터 직종별로 1시간씩 진행될 예정이다.교원단체 간담회에는 전교조 광주지부, 전남지부, 교사노조 등 6개 단체가 참여한다. 이어 열리는 일반직 노조 간담회에는 광주지역 2개 노조와 전남지역 2개 노조 등 모두 4개 노조가 참석한다. 공무직 노조도 6개 단체가 참여할 예정이다.이날 간담회에는 광주시교육청과 전남도교육청의 정책국·교육국·행정국 간부들도 배석한다.김대중 당선인 측 관계자는 "7월 1일 통합교육청 출범을 앞두고 교직원 단체들과 만나 의견을 수렴하기 위한 자리"라며 "보다 충실한 논의를 위해 단체들로부터 요구 사항과 건의 사항을 사전 제출받고 있다"고 말했다.전교조 광주지부는 이날 간담회를 앞두고 입장문을 내어 "이번 만남이 단순한 의견 청취에 그치지 않고 정례적 소통 체계를 구축하는 출발점이 돼야 한다"며 가칭 '현장 교육 정책 협의체' 구성을 제안했다.전교조는 또 교육감 직속 교육활동 보호 기구 신설, 교사 행정업무 경감 방안 마련, 학교 현장 안정을 위한 교사 정원 확보, 투명한 인사 시스템 구축 등 4대 핵심 과제도 재차 제안하면서 상설 소통 기구 구성을 요구했다.