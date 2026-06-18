30도 폭염 속 구슬땀... 당진시 전문정비연합회의 재능기부 '훈훈'

큰사진보기 ▲신충남조합 오용관 이사장(왼쪽)과 조광희 당진지회장이 전문정비연합회 회원들과 함께 자동차 무상점검 봉사활동에 나섰으며, 오는 9월 상록문화제 기간에도 당진시청 주차장 일원에서 자동차 무상점검 봉사활동을 이어갈 예정이다. ⓒ 김정아 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲당진시 전문정비연합회 회원들이 차량의 적정 공기압 유지를 위해 타이어 점검 및 공기 주입 작업을 진행하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲특수세척 장비 차량을 이용한 드라이아이스 세척 작업이 진행되며 차량 엔진룸 내부의 오염물 제거와 복원이 이뤄지고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲카컴·카포스 회원들이 신평면 행정복지센터에서 열린 차량 점검과 소모품 교체 등 다양한 정비 서비스를 제공하며 시민들의 안전한 운행을 지원했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

충남 당진시 전문정비연합회(회장 김명식)가 시민들의 안전한 운행과 교통사고 예방을 위해 자동차 무상점검 봉사활동을 펼치며 지역사회 안전문화 확산에 앞장섰다.지난 14일 당진시 신평면 행정복지센터 주차장에서 열린 이번 행사는 카컴 당진시지회와 카포스 당진시지회가 함께 구성한 당진시 전문정비연합회가 주관했다. 올해로 3년째 이어지고 있는 이번 봉사는 정비 기술인들의 재능기부를 통해 시민들의 안전한 차량 운행을 지원하는 지역 대표 생활밀착형 봉사활동으로 자리매김하고 있다.이날 회원들은 오전 10시부터 오후 4시까지 당진 시민 차량을 대상으로 엔진오일과 냉각수, 브레이크, 배터리, 타이어, 벨트류, 전조등, 와이퍼, 에어컨, 워셔액, 하체 점검, 배출가스 등 총 13개 항목에 대한 무상점검을 실시했다. 특히 프리미엄 와이퍼 교환과 워셔액·부동액 보충, 엔진오일 보충 등 실제 운전자들이 체감할 수 있는 정비 서비스를 함께 제공해 지역 주민들에게 큰 호응을 얻었다.무엇보다 이날 30도를 웃도는 무더운 날씨 속에서도 시민 차량 한 대 한 대를 꼼꼼히 점검하며 안전운행을 위한 예방정비에 구슬땀을 흘렸다.오전 10시부터 오후 4시까지 당진 시민들의 차량을 대상으로 엔진오일과 냉각수, 브레이크, 배터리, 타이어, 벨트류, 전조등, 와이퍼, 에어컨, 워셔액, 하체 점검, 배출가스 등 총 13개 항목에 대한 무상점검을 실시했다. 특히 프리미엄 와이퍼 교환과 워셔액·부동액 보충, 엔진오일 보충 등 운전자들이 직접 체감할 수 있는 정비 서비스를 제공해 지역주민들에게 큰 호응을 얻었다.점검을 받은 신평면의 한 주민은 "평소 차량 상태를 꼼꼼히 점검받기가 쉽지 않은데 전문가들이 세세한 부분까지 살펴줘 안심이 됐다"며 "와이퍼 교환과 기본 정비까지 무료로 받을 수 있어 많은 도움이 됐다"고 말했다. 이어 "단순한 점검을 넘어 시민들의 안전을 먼저 생각하는 마음이 느껴져 감사했다"며 "이런 봉사활동이 앞으로도 꾸준히 이어졌으면 좋겠다"고 전했다.아울러 이날 준비된 점검 물량은 약 350대 규모에 달했다. 회원들은 30도를 웃도는 무더운 날씨 속에서도 차량 한 대 한 대를 꼼꼼히 살피며 안전운행을 위한 예방정비에 힘을 쏟았다. 신평면 행정복지센터 관계자는 "이번 무상점검은 차량 상태를 확인하는 차원을 넘어 교통사고 예방과 주민들의 안전의식을 높이는 데 큰 의미가 있다"며 "지역사회를 위해 기꺼이 재능기부에 나서 준 전문정비연합회 회원들께 깊이 감사드린다"고 덧붙였다.김명식 회장은 "카컴 당진시지회와 카포스 당진시지회 회원들의 따뜻한 마음과 재능기부가 모여 올해도 뜻깊은 봉사를 이어갈 수 있었다"며 "앞으로도 시민들의 안전한 운행을 위해 꾸준히 봉사활동을 펼치며 지역사회와 함께 성장하는 전문정비연합회가 되겠다"고 말했다.조광희 당진지회장은 "무상점검은 정비인의 손끝에서 기술이 신뢰로 전환되는 현장"이라며 "작년에 이어 올해도 시민들과 직접 소통하며 차량 점검을 통해 신뢰를 확인할 수 있어 더욱 뜻 깊었다"면서 "무더운 날씨에도 기꺼이 봉사에 참여해 준 회원 여러분께 감사드린다"고 덧붙였다. 무엇보다 "오는 9월, 하반기 상록문화제 기간에 예정된 자동차 무상점검 행사에도 힘을 모아 시민들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.신충남조합 오용관 이사장은 이번 행사를 단순한 자동차 무상점검을 넘어 기술인의 사회적 책임과 지역사회 연대를 실천한 의미 있는 봉사로 평가했다. 아울러 "정비업은 도로 위의 보이지 않는 안전산업"이라며 "차량 한 대를 점검하는 일은 곧 한 가정의 생명과 안전을 지키는 일"이라고 강조했다. 아울러 "정비인들의 전문성과 사명감이 시민의 안전으로 이어지고, 이러한 실천이 지역사회의 건강한 안전문화 정착에 밑거름이 되길 바란다"고 강조했다.한편 당진시 전문정비연합회는 상반기 신평면 행정복지센터 봉사활동에 이어 오는 9월 상록문화제 기간 당진시청 주차장 일원에서 올해 두 번째 자동차 무상점검 봉사활동을 진행할 예정이다. 무엇보다 차량 점검을 통한 예방정비와 재능기부는 시민 안전을 지키는 실천을 넘어, 지역사회에 신뢰와 상생의 가치를 확산시키는 의미 있는 활동으로 자리매김하고 있다.