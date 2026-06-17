업무상 실수를 지적했는데 직장 내 괴롭힘이라고요?

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

Q. 몇 차례 주의를 줬는데도 같은 실수를 반복하는 신입사원에게 부서장으로서 더 이상 안 되겠다 싶어 "왜 같은 실수를 반복하죠!"라고 언성을 높여 지적했는데, 다음날 저를 직장 내 괴롭힘으로 신고했습니다. 이것도 괴롭힘인가요?A. 근로기준법상 직장 내 괴롭힘은 아래 4가지 요건을 '모두' 갖추어야 합니다.첫째, '직장 내 사용자 또는 노동자'가 다른 노동자(파견노동자 포함)에게 한 행위여야 합니다.둘째, 직장에서의 지위 또는 관계 등의 '우위'를 이용한 행위여야 합니다.여기서 '지위'란 업무상 지휘⋅감독에서의 우위를 말하고, '관계'란 다수인, 정규직, 학벌, 인맥, 권력부서, 근속기간, 나이 등에서 우위를 말합니다.셋째, 업무상 '적정범위'를 넘는 행위여야 합니다. 핵심 요건입니다.여기서 '적정범위'란 업무상 필요성이 있고 사회통념상 용인될 수 있는 행위를 말합니다. 따라서 업무상 필요성이 있더라도 폭언이나 폭행은 적정범위를 벗어난 행위입니다.넷째, 다른 노동자가 신체적, 정신적 고통을 받았거나 근무환경이 악화됐어야 합니다.질의의 경우, 부서장이 신입사원에게 한 행위이므로 첫째와 둘째 요건은 충족됩니다. 또한 같은 실수가 반복됐다면 업무상 '지적'의 필요성도 인정됩니다.문제는 "왜 같은 실수를 반복하죠!"라고 언성을 높여 지적한 행위가 업무상 적정범위를 벗어났는지 여부입니다. 폭언이나 폭행으로 보기 어렵고, 몇 차례 주의를 줬는데도 같은 실수를 반복하는 상황에서 단 1차례 언성을 높여 지적한 것이라면, 사회통념상 적정범위를 벗어난 행위라고 단정하기는 어려울 것으로 보입니다.물론 신입사원 입장에서 정신적 고통을 느끼거나 근무환경이 악화됐다고 생각할 수 있습니다. 같은 상황에서도 당사자가 느끼는 정신적 고통의 정도는 사람마다 다를 수 있기 때문입니다. 그러나 업무상 적정범위를 벗어난 행위가 아니라면 직장 내 괴롭힘은 성립하지 않습니다.다만 언성을 높여 지적한 행위가 여러 사람 앞에서 망신을 주는 방식으로 반복된다면 업무상 적정범위를 벗어난 것으로 평가될 수 있으며, 이 경우 직장 내 괴롭힘으로 인정될 가능성도 있습니다.<상담>전화 : 041 - 557-7235(노무법인 참터 충청지사)메일 : mhcham@hanmail.net