메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

26.06.17 16:02최종 업데이트 26.06.17 16:02

업무상 실수를 지적했는데 직장 내 괴롭힘이라고요?

원고료로 응원하기
ⓒ 충북인뉴스


Q. 몇 차례 주의를 줬는데도 같은 실수를 반복하는 신입사원에게 부서장으로서 더 이상 안 되겠다 싶어 "왜 같은 실수를 반복하죠!"라고 언성을 높여 지적했는데, 다음날 저를 직장 내 괴롭힘으로 신고했습니다. 이것도 괴롭힘인가요?

A. 근로기준법상 직장 내 괴롭힘은 아래 4가지 요건을 '모두' 갖추어야 합니다.

AD
첫째, '직장 내 사용자 또는 노동자'가 다른 노동자(파견노동자 포함)에게 한 행위여야 합니다.

둘째, 직장에서의 지위 또는 관계 등의 '우위'를 이용한 행위여야 합니다.

여기서 '지위'란 업무상 지휘⋅감독에서의 우위를 말하고, '관계'란 다수인, 정규직, 학벌, 인맥, 권력부서, 근속기간, 나이 등에서 우위를 말합니다.

셋째, 업무상 '적정범위'를 넘는 행위여야 합니다. 핵심 요건입니다.

여기서 '적정범위'란 업무상 필요성이 있고 사회통념상 용인될 수 있는 행위를 말합니다. 따라서 업무상 필요성이 있더라도 폭언이나 폭행은 적정범위를 벗어난 행위입니다.

넷째, 다른 노동자가 신체적, 정신적 고통을 받았거나 근무환경이 악화됐어야 합니다.

질의의 경우, 부서장이 신입사원에게 한 행위이므로 첫째와 둘째 요건은 충족됩니다. 또한 같은 실수가 반복됐다면 업무상 '지적'의 필요성도 인정됩니다.

문제는 "왜 같은 실수를 반복하죠!"라고 언성을 높여 지적한 행위가 업무상 적정범위를 벗어났는지 여부입니다. 폭언이나 폭행으로 보기 어렵고, 몇 차례 주의를 줬는데도 같은 실수를 반복하는 상황에서 단 1차례 언성을 높여 지적한 것이라면, 사회통념상 적정범위를 벗어난 행위라고 단정하기는 어려울 것으로 보입니다.

물론 신입사원 입장에서 정신적 고통을 느끼거나 근무환경이 악화됐다고 생각할 수 있습니다. 같은 상황에서도 당사자가 느끼는 정신적 고통의 정도는 사람마다 다를 수 있기 때문입니다. 그러나 업무상 적정범위를 벗어난 행위가 아니라면 직장 내 괴롭힘은 성립하지 않습니다.

다만 언성을 높여 지적한 행위가 여러 사람 앞에서 망신을 주는 방식으로 반복된다면 업무상 적정범위를 벗어난 것으로 평가될 수 있으며, 이 경우 직장 내 괴롭힘으로 인정될 가능성도 있습니다.

<상담>

전화 : 041 - 557-7235(노무법인 참터 충청지사)

메일 : mhcham@hanmail.net

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

→ 산같은 정의, 강같은 진실 <충북인뉴스>입니다. 후원문의 043-254-0040

#충북인뉴스

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
충북인뉴스 (043cbinews) 내방

충북인뉴스는 정통시사 주간지 충청리뷰에서 2004년5월 법인 독립한 Only Internetnewspaper 입니다. 충북인뉴스는 '충북인(人)뉴스' '충북 in 뉴스'의 의미를 가집니다. 충북 언론 최초의 독립법인 인터넷 신문으로서 충북인과 충북지역의 변화와 발전을 위한 정론을 펼 것입니다.

이 기자의 최신기사 2주간 화학사고 3건... 민주노총, SK하이닉스 규탄대회 연다


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기