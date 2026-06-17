2주간 화학사고 3건... 민주노총, SK하이닉스 규탄대회 연다

큰사진보기 ▲민주노총충북지역본부와 전국금속노동조합 대전충북지부는 오는 18일(목) SK하이닉스 청주공장 앞에서 ‘노동자와 시민의 생명·안전 위협, 원청교섭 해태 SK하이닉스 규탄 결의대회’를 개최한다고 밝혔다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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충북 지역 노동·시민사회단체들이 최근 SK하이닉스청주공장에서 연이어 발생한 유해화학물질 누출 사고를 규탄하고 하청노동자들의 안전 보장 및 원청 교섭을 촉구하기 위해 행동에 나선다.민주노총 충북지역본부와 전국금속노동조합 대전충북지부는 오는 18일 SK하이닉스 청주공장 앞에서 '노동자와 시민의 생명·안전 위협, 원청교섭 해태 SK하이닉스 규탄 결의대회'를 개최한다고 밝혔다.지역 노동계가 투쟁에 나서는 이유는 최근 SK하이닉스 청주사업장의 안전 불감증이 임계치를 넘었다는 판단 때문이다.SK하이닉스 청주공장에선 지난 1일 화재 사고를 시작으로, 11일과 12일 연달아 유해화학물질 누출 사고가 발생하는 등 불과 2주 사이에 3건의 화학사고가 집중됐다.올해 누적 사고만 5건에 달한다.민주노총 충북본부는 "반도체 산업이 자랑하는 천문학적인 이윤의 이면에는 노동자와 지역 주민의 생명을 위협하는 수백 종의 위험천만한 유해화학물질이 있다"며 "청주공장은 아파트 단지 등 주거 밀집 지역과 인접해 있어 대형 참사로 이어질 수 있음에 사측은 어떤 위험물질이 왜 누출됐는지 정보를 전혀 공개하지 않고 있다"고 주장했다.지역 노동계는 SK하이닉스가 위험의 최전선에 노출된 하청노동자들에 대한 차별적인 태도를 보인다고 지적했다.이들은 "대기업의 막대한 성과급 잔치에서 소외된 하청노동자들은 정작 안전과 사고 위험 정보에서도 철저히 배제된 채 사각지대에 방치되어 있다"고 비판했다.또 개정노조법에 의거 원청에 해당하는 SK하이닉스가 하청노조의 교섭에 나서야 하는데도 이를 회피하고 있다고 주장했다.금속노조 대전충북지부 피앤에스로지스지회에 따르면 지난 4월 말 실질적 결정권을 가진 원청 SK하이닉스에 교섭 요구를 발송했으나, SK하이닉스는 대화를 거부하고 있다.민주노총 관계자는 "하청노동자의 생명과 안전권을 보장하기 위해서는 개정 노조법에 따른 원청 교섭이 유일한 해법"이라며 "내일 결의대회를 통해 화학사고 은폐 시도를 규탄하고, 하청노동자의 권리를 짓밟는 SK하이닉스의 반노동적 행태를 강력히 심판할 것"이라고 밝혔다.한편 이번 결의대회에는 민주노총 조합원을 비롯해 충북 지역 내 시민사회단체, 진보 정당 관계자들이 참여할 예정이다.