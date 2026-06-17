"아동·청소년 성착취 피해 급증... 국가 책임 통합지원체계 마련하라"

큰사진보기 ▲"아동·청소년 성착취 피해자에 대한 국가 책임 통합지원체계를 마련하라"고 촉구했다. 사진은 지난 해 12월 대전성착취피해아동청소년지원센터가 대전청소년위캔센터 다목적회의실에서 개최한 '대전지역 성착취피해 아동·청소년 지원체계 현황 및 대안 마련 토론회' 장면. ⓒ 여성인권티움 관련사진보기

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(사)여성인권티움 부설 대전성착취피해아동·청소년지원센터(다락)가 아동·청소년 성착취 피해가 심화되고 있음에도 피해자 지원체계는 여전히 불안정한 사업 형태에 머물러 있다며, 국가 책임의 통합지원체계 마련을 촉구했다.성착취(성매매) 피해아동·청소년 지원센터 전국 네트워크는 17일 릴레이 성명 발표를 통해 "심화되는 아동·청소년 성착취와 불안정한 피해자 지원사업 6년, 국가 책임의 통합지원체계를 더 이상 미뤄서는 안 된다"고 밝혔다. 이날 대전에서는 대전성착취피해아동·청소년지원센터(이하 대전센터)가 성명을 발표했다.대전센터는 성명에서 "2020년 '아동·청소년의 성보호에 관한 법률' 개정은 우리 사회가 아동·청소년 성매매를 명백한 성착취로 규정하고, 이들을 온전한 피해자로 보호하겠다고 선언한 국가적 약속이었다"며 "그러나 법 개정 이후 6년이 지난 지금 현장에서 체감하는 것은 피해는 폭증하고 있는데 예방과 피해자 지원 조치는 제자리에 머물러 있다는 절박함"이라고 밝혔다.대전센터는 특히 온라인 환경을 아동·청소년 성착취 피해가 확산되는 주요 공간으로 지목했다. 대전센터는 "성구매자들은 성매매업소를 넘어 새로운 성상품과 성적 대상을 찾아 온라인을 넘나들고 있다"며 "스마트폰과 온라인 소통이 일상인 여성 아동·청소년이 가장 손쉬운 먹잇감이 되고 있다"고 우려했다.이어 "성매매 금지주의 국가임에도 온·오프라인에서 성매매와 성착취를 묵인하고 부추기는 환경, 성산업 카르텔을 방치한 결과 그 칼날은 우리 사회의 가장 약하고 여린 고리인 아동·청소년을 향하고 있다"고 비판했다.대전센터는 피해 양상도 심각해지고 있다고 밝혔다. 대전센터에 따르면 대전성착취피해아동·청소년지원센터 상담 통계에서 피해 아동·청소년의 60% 이상은 학교와 가정 안에서 생활하는 아동·청소년으로 나타났으며, 피해 연령도 점차 낮아지고 있다.전국 지원센터의 2025년 피해아동·청소년 지원 건수는 3만9232건에 달했다. 가해자들은 채팅앱과 SNS 등을 통해 아동·청소년에게 접근하고 있으며, 피해는 조건만남 형태의 성매매뿐 아니라 디지털 성범죄, 폭행, 갈취, 그루밍 등 복합적인 형태로 나타나고 있다는 것이 대전센터의 설명이다.그러나 지원체계는 피해 증가 속도를 따라가지 못하고 있다고 지적했다. 대전센터는 "성착취 피해 아동·청소년 지원은 6년째 사업 형태의 불안정한 구조와 3명의 전담인력에만 의존하고 있다"며 "매년 증가하는 상담과 지원, 양육자와 학교를 포함한 보호체계 전반을 아우르는 사례지원을 더 이상 감당하기 어려운 절박한 상황"이라고 밝혔다.그러면서 "아동·청소년을 성착취 위험으로부터 보호하고 회복을 돕는 것은 국가의 가장 기본적인 책무이자 미래를 위한 공공투자"라며 정부 차원의 책임 있는 대응을 요구했다.대전센터는 기획재정부와 성평등가족부를 향해 "3인 전담인력에 그치는 불안정한 단기 사업 구조의 센터 운영을 중단해야 한다"며 "상담과 법률·의료 지원, 교육과 치유 회복, 자활·자립, 온라인 실태조사와 아웃리치 활동을 포괄하는 통합지원이 가능한 시설로서 센터 운영 예산을 즉시 마련하라"고 촉구했다.또한 정부에는 "성구매자들의 온라인 성착취와 성매매 유인을 묵인하고 부추기며 불법 수익을 얻는 SNS, 채팅앱, 성매매 알선 광고 사이트를 단속하고 강력한 예방 조치를 즉각 단행하라"고 요구했다.대전성착취피해아동·청소년지원센터는 "성매매가 만연한 사회 환경 속에서 매년 폭증하는 아동·청소년 성착취 피해를 단 3명의 사업 인력에 전가하는 비정상적 구조를 더 이상 방치해서는 안 된다"며 "정부는 피해 아동·청소년 지원센터의 시설화와 인력 충원을 통해 안정적이고 전문적인 통합지원체계를 보장해야 한다"고 강조했다.