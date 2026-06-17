"20조 빠진 특별법…전남광주통합 지원 약속 지켜야"

큰사진보기 ▲김민석 국무총리 주재 전남광주통합특별시 출범준비 관계기관 간담회. 2026. 6. 16 ⓒ 전라남도 관련사진보기

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이재명 대통령이 전남광주통합특별시에 약속한 20조 원 규모의 재정 지원 계획이 '특별법 시행령 제정안'에 담기지 않자, 지역 사회에서 우려의 목소리가 나오고 있다.광주시민단체협의회와 전남시민사회연대회의, 광주전남여성단체연합은 17일 공동 성명을 내고 "이재명 정부는 전남광주통합특별시 지원 약속을 철저히 이행하라"고 촉구했다.단체는 "행정통합시 출범을 2주 앞두고 꼬리표 없는 20조 원 지원 약속은 국무회의를 통과한 특별법 시행령에 반영되지 않았다"며 "국무총리가 특별시 출범을 준비하는 인수위원회를 찾았지만, 정부의 지원 약속은 이번에도 나오지 않았다. 무책임이 반복되고 있다"고 지적했다.이어 "지역 발전의 실질적 마중물이 될 인센티브 지원 약속에 대한 명확한 계획을 제시해야 한다"며 "20조 원은 어떻게 마련할 것인지, 언제 지원할 것인지, 공공기관 2차 이전에 어떤 기관을 포함할지 분명히 제시해야 한다"고 밝혔다.민형배 당선인에게는 적극적인 역할을 주문했다.단체는 "정부의 약속 이행이 지체되면 행정통합은 오히려 전남·광주에 재앙이 될 것"이라며 "정부의 지원 약속이 분명히 이행될 수 있는 계획을 마련해 시민들에게 제시해야 한다"고 말했다.아울러 "인센티브 지원 약속과 지방분권을 위한 권한 이양을 둘러싸고 진행되는 모든 상황을 실시간으로 시민에게 보고하라"고 촉구했다.진보당 광주광역시당도 통합특별시 특별법 시행령에 대해 "구체성이 없다"며 우려했다.진보당은 "정부의 핵심 약속을 이행할 구체적인 실행 계획이 전혀 없다"며 "정부의 20조 원 지원 약속이 말에 그치지 않도록 법령과 제도로 명확히 보장해야 한다"고 밝혔다.그러면서 "특별법 시행령을 즉각 개정해 재정 지원 기준과 계획을 명시해야 한다"며 "2027년도 예산안과 국가재정운용계획에 전남·광주 통합 지원 예산을 공식적으로 반영할 것도 정부에 강력히 요구한다"고 덧붙였다.