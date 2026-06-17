이천시, 국가유공자·군 장병 드론 국가자격증 취득 지원

큰사진보기 ▲경기 이천시가 호국보훈의 달을 맞아 국가유공자와 군 장병, 군인가족을 대상으로 드론 국가자격증 취득을 지원하는 교육 프로그램을 운영한다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시가 호국보훈의 달을 맞아 국가유공자와 군 장병, 군인가족을 대상으로 드론 국가자격증 취득을 지원하는 교육 프로그램을 운영한다.이천시는 최근 한국상호운용성기술자문(KOREA ITC)과 함께 관내 국가유공자와 유가족, 군 장병 및 군인가족을 대상으로 '드론 국가자격증 취득 과정 지원 프로그램'을 추진한다고 밝혔다.이번 사업은 이천시와 KOREA ITC가 체결한 '첨단산업 육성 및 전문인력 양성을 위한 상호 협력 업무협약'의 후속 사업으로 마련됐다. 국가를 위해 헌신한 국가유공자와 유가족은 물론, 국방의 의무를 수행하고 있는 군 장병과 군인가족에게 실질적인 교육 기회를 제공하고 미래 산업 분야 역량 강화를 지원하기 위한 취지다.지원 대상은 이천시에 거주하는 국가유공자와 가족(유가족), 관내 군부대 소속 장병 및 군인가족이다. 교육은 오는 6월 15일부터 7월 31일까지 진행되며, 드론 국가자격증 취득에 필요한 이론 및 실기 교육 과정으로 운영된다.특히 국가유공자와 유가족에게는 교육비 전액이 지원되며, 군 장병과 군인가족에게도 교육비 일부를 지원해 비용 부담을 줄였다.군 장병은 개인 신청뿐 아니라 부대 단체 신청도 가능하며, 군인가족과 국가유공자 및 유가족은 이천시 부악로 20 S타워 1층에 위치한 비행교육원을 방문해 신청할 수 있다.이천시 관계자는 "드론 산업은 미래 첨단산업의 핵심 분야 중 하나"라며 "국가를 위해 헌신한 유공자와 국군 장병들이 새로운 기술을 배우고 자격증을 취득할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.