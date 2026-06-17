메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.06.17 14:54최종 업데이트 26.06.17 15:01

국힘 의총 시작부터 파열음... 송석준 "최악의 당"-강승규 "최악은 무슨"

[현장] 비공개 전환 직전 개혁파-지도부 정면충돌... 송 "지도부 거취 말할 것"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
장동혁 국민의힘 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석한 가운데 송석준 의원이 사회자에게 공개 발언을 하게 해달라고 말하고 있다. 당대표 비서실장인 박준태 의원이 할 얘기 있으면 밖에 나가서 하라고 쏘아붙이고 있다.
장동혁 국민의힘 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석한 가운데 송석준 의원이 사회자에게 공개 발언을 하게 해달라고 말하고 있다. 당대표 비서실장인 박준태 의원이 할 얘기 있으면 밖에 나가서 하라고 쏘아붙이고 있다. ⓒ 남소연

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 서울 등 일부 지역에 선거소청을 제기하기로 한 문제와 당 지도부 거취 등을 논의하기 위한 국민의힘 의원총회에서 시작부터 파열음이 났다.

정점식 원내대표의 모두 발언이 끝난 직후 당내 개혁파로 분류되는 송석준 의원이 손을 들고 "공개 발언을 신청한다. 어차피 발언이 흘러 나가서 다 보도될 것"이라고 하자, 지도부 일원인 박준태 당 대표 비서실장은 "그럼 나가서 하라"고 받아친 것.

박 실장의 목소리엔 짜증이 섞여 있었고, 송 의원은 그런 박 실장을 노려보며 "제가 3선을 했지만, 이렇게 공개 발언을 허용하지 않은 적이 없다. (당이) 불통에 빠져 있다. 그러다 보니 최악의 당이 된 거 아니냐"라고 따져 물었다.


장동혁 국민의힘 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 있다.
장동혁 국민의힘 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 있다. ⓒ 남소연


AD
옛 '친윤(윤석열)계'로 분류되던 재선의 강승규 의원은 그런 송 의원을 향해 "최악은 무슨 최악이냐", "누가 최악이라는 거냐"라고 소리쳤다. 이날 의총 사회를 맡은 박상웅 의원은 "오늘 (의총을) 비공개로 해야 원활하게 진행되겠다는 의견이 있었다"라며 공개 발언을 허용하지 않은 채 회의를 비공개로 전환했다.

송 의원은 이날 의총 시작 직전 국회 본청에서 <오마이뉴스>와 만나 "지도부 거취에 대해 의견을 말할 생각"이라고 밝히기도 했다. 이날 의총엔 장동혁 당대표와 정 원내대표를 비롯해 박 실장, 김대식 당대표 특보단장, 김장겸 당대표 정무실장, 김승수 원내운영수석부대표 등이 참석했다.

한편 정 원내대표는 이날 의총에서 의원 간 충돌이 있기 전 모두 발언을 통해 "제가 원내대표 선거 과정에서 의원님들께 약속드린 것은 분열을 넘어선 신뢰 회복, 대립이 아닌 통합이었다"라며 "오늘 당내 여러 현안에 대해서 기탄없이 의원님들의 의견을 경청하고 수렴하기 위해 의총을 소집했다"라고 알렸다.

#국민의힘#의원총회#장동혁#송석준#박준태

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
박수림 (srsrsrim) 내방

정치부에서 국민의힘을 취재합니다. srsrsrim@ohmynews.com

이 기자의 최신기사국힘 선거소청에 공세 수위 높인 오세훈 "장동혁 지도부, 이미 수명 다 해"
사진
남소연 (newmoon) 내방

오마이뉴스 사진부 기자입니다.

이 기자의 최신기사정청래 불출마 요구 또 나왔다 "정부 성공 위해 물러설 수 있어야"


독자의견1

연도별 콘텐츠 보기