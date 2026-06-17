"특전사 출신과 마동석 같은 사람이 아이들 계도"? 안민석의 무서운 입

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감 당선인은 지난 16일 CBS ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 “교사들 중에서 특수부대 출신들, 해병대, 공수부대 출신들이 많다”라면서 “(이들) 20~30명 정도를 위기에 처한 학교, 문제 학생이 있는 학교, 선생들이 통제가 안 되는 사안에 적극적으로 투입해서 계도하고 훈계를 통해서 학교 분위기를 바꾸는 것이 필요하다”라고 강조했다. ⓒ CBS 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲넷플릭스 시리즈 <참교육> 스틸컷 ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

"드라마 <참교육>을 10회까지 다 봤다"라는 안민석 경기도교육감 당선인의 입이 잇달아 교육계를 뒤흔들고 있다.안 당선인은 지난 16일 CBS '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 "교사들 중에서 특수부대 출신들, 해병대, 공수부대 출신들이 많다"라면서 "(이들) 20~30명 정도를 위기에 처한 학교, 문제 학생이 있는 학교, 선생들이 통제가 안 되는 사안에 적극적으로 투입해서 계도하고 훈계를 통해서 학교 분위기를 바꾸는 것이 필요하다"라고 강조했다.이어 안 당선인은 "문제 학생들에게는 그런 출신의 감독관 자체에 위압감을 느낄 것"이라면서 "더 강한 권위를 갖고 마동석같이 강한 사람이 폭력을 쓰지 않고 아이들을 잘 계도한다면 아이들도 좋고 학교도 좋고 모두에게 좋은 것 아니겠느냐"라고 말했다. 그러면서도 안 당선인은 "교권보호국 공론화가 체벌하자는 의미는 아니다. 다른 학생들 학습권 침해를 막자는 취지"라고도 했다.이날 안 당선인은 "교사가 학생들에게 벌을 줄 수 없는 나라는 우리나라밖에 없다"라고 사실과 다른 얘기를 내놓기도 했다.이런 사실이 알려지자, 학부모단체는 물론 일부 교원과 전직 교육청 관계자들도 제동을 걸고 나섰다.참교육을위한전국학부모회 경기지부는 성명에서 "교육감 당선인이 드라마 속 가상의 조직을 현실 정책의 모델처럼 언급한 것은 매우 신중하지 못한 접근"이라면서 "특히 '특수부대 출신 교사', '마동석 같은 강한 사람' 등의 표현은 교육 문제를 관계와 소통이 아닌 힘과 통제의 관점으로 바라보는 것으로 비칠 수 있다는 점에서 우려스럽다"라고 짚었다. 그러면서 이 단체는 "안 당선인은 드라마적 상징과 강한 권력에 기대는 정책 구상이 아니라 학생·교사·학부모가 함께 참여하는 교육공동체 회복의 비전을 제시하기 바란다"라고 요구했다.시민단체인 정치하는엄마들도 규탄 성명에서 "교권으로 포장한 아동 폭력 드라마를 치켜세우며 교육 현장에 도입하겠다는 안민석 당선인의 얄팍한 인권 의식과 교육관에 경악을 금치 못한다"라면서 "우리는 당선인이 '해병대·특전사·공수부대 출신 교사'를 거론한 대목을 특히 엄중하게 본다. 이는 폭력과 지배를 '강한 교사상'으로 미화하는 군사주의적·남성중심적 교육관"이라고 비판했다. 그러면서 이 단체는 "안 당선인은 드라마에 취해 있지 말고, 현실 세계로 돌아오라"라고 요구했다.경기지역 한 중등학교 교장도 페이스북에 "안민석 당선자가 교권보호국 설치를 토론하자 한다. 한 가지만 묻고 싶다"라면서 "그럼 그 학교 선생들은 뭐가 되나?"라고 우려했다.이에 대해 진보교육감과 함께 일해온 전직 교육청 주요 관계자들도 댓글에서 "정치인의 이미지 전략이 교육의 가치를 훼손할 거라는 우려를 금세 보여주었다", "학교를 해병대 캠프로 만들자는 건지. 아예 과거처럼 군 출신 교련 선생 데려다가 제식 훈련해라"라고 쓴소리를 내놨다.한편, 17일자 <연합뉴스>에 따르면 정근식 서울시교육감 당선인은 지난 16일 이 언론과 벌인 인터뷰에서 '드라마 <참교육>에 나오는 교권보호국 신설 의견'에 대해 "파시즘적 정책"이라면서 "교권 보호를 하더라도 교육적인 방식으로 해야 한다. 학교의 자율성을 존중하고 교사의 정당한 교육활동을 법적·제도적으로 든든히 지켜주는 공적인 시스템을 회복하는 데 집중하는 것이 우선"이라고 안 당선인과 엇갈린 목소리를 냈다.지난 15일, 정근식 당선인은 대한민국시도교육감협의회장으로 뽑힌 바 있다. 이날 안민석 당선인도 후보로 나섰지만, 교육감들의 선택을 받지는 못했다.