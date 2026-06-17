[사진] 초여름의 구례, 발길 멈춰 세우는 특별한 풍경

큰사진보기 ▲구례 쌍산재 능소화 ⓒ 임세웅 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 개인 블로그에도 실립니다.

지리산과 섬진강이 품은 고장, 전남 구례에 본격적인 초여름이 찾아왔습니다. 봄날 고택을 화사하게 수놓았던 작약이 자취를 감춘 자리에는 어느새 짙고 싱그러운 녹음이 내려앉았습니다.사계절 내내 각기 다른 풍경으로 여행자들의 발길을 이끄는 구례지만, 여름이 시작되는 이맘때면 발걸음을 꼭 멈춰 세우게 하는 특별한 풍경이 있습니다. 바로 수백 년 세월을 간직한 비밀의 정원 '쌍산재' 흙돌담 위로 흐드러지게 피어난 붉은 능소화입니다.예로부터 능소화는 '하늘을 능히 이기는 꽃'이라는 당찬 뜻을 지니고 있습니다. 기품 있는 자태 덕분에 조선시대에는 평민들이 함부로 심지 못하고, 오직 양반집 앞마당에만 심을 수 있다고 하여 '양반꽃'으로 불리기도 했습니다.쌍산재 입구를 지나 아담한 마당에 들어서면, 오랜 비바람을 견뎌낸 한옥의 짙은 목재와 고즈넉한 흙돌담을 배경으로 주황빛 능소화가 다소곳이 줄기를 뻗고 있습니다. 티 없이 파란 하늘과 눈부신 여름 햇살, 그리고 짙푸른 잎사귀 사이로 피어난 붉은 꽃잎은 고택의 절제된 아름다움과 완벽한 대비를 이루며 단숨에 시선을 사로잡습니다.​능소화가 유독 여행자들의 마음을 애틋하고 로맨틱하게 만드는 이유는 그 낙화(落花)의 모습 때문일 것입니다. 여느 꽃들처럼 꽃잎이 하나둘 시들어 흩날리는 것이 아니라, 빛깔이 가장 붉고 아름다운 순간에 꽃송이째 '툭' 하고 땅에 떨어집니다.​마당 한편에 마련된 평상이나 툇마루에 앉아 산들바람에 흔들리는 능소화를 가만히 바라보고 있노라면, 어느새 바닥에는 주황빛 꽃송이들이 붉은 융단처럼 깔립니다. 나뭇가지에 매달린 꽃도 우아하지만, 흙바닥에 떨어져서도 마지막까지 고운 빛깔을 잃지 않는 꽃송이들을 보고 있으면 한여름의 낭만이 온몸으로 전해집니다.​바쁘게 돌아가는 현대인의 일상 속에서, 쌍산재의 능소화는 잠시 걸음을 멈추고 쉬어가라며 다정한 인사를 건넵니다. 화려한 인공의 장식이나 소음 하나 없이, 대나무 숲을 스치는 청량한 바람 소리와 시선을 사로잡는 능소화의 향연은 지친 몸과 마음에 깊은 쉼표를 찍어줍니다.​본격적인 무더위가 시작되는 여름, 복잡한 도심을 벗어나 고즈넉한 쉼을 찾고 있다면 구례로 떠나보는 것은 어떨까요. 세월이 멈춘 듯한 고택 쌍산재에서 능소화가 건네는 여름날의 눈부신 위로를 직접 만나보시길 바랍니다.