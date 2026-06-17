"대전시 민선8기 주민참여예산제, 예산도 참여도 무너졌다"

큰사진보기 ▲대전참여자치시민연대는 17일 '대전광역시 주민참여예산제 실태 점검 보고서'를 발표했다. 사진은 보고서 핵심요약 내용. ⓒ 대전참여자치시민연대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전참여자치시민연대는 17일 '대전광역시 주민참여예산제 실태 점검 보고서'를 발표했다. 사진은 민선9기 제안 내용. ⓒ 대전참여자치시민연대 관련사진보기

대전참여자치시민연대가 민선8기 대전시(시장 이장우) 주민참여예산제가 예산 규모와 시민참여 요소 모두에서 크게 후퇴했다며, 민선9기에는 제도 복원과 함께 재발 방지 장치를 마련해야 한다고 촉구했다.대전참여자치시민연대는 17일 '대전광역시 주민참여예산제 실태 점검 보고서'를 발표하고 "주민참여예산제는 시민이 직접 예산 편성에 참여하는 직접민주주의 제도이자 지방재정법 제39조에 근거한 법정 제도"라며 "그러나 민선8기 대전시는 이 제도를 예산 규모 축소와 시민참여 요소 축소라는 두 방향에서 동시에 후퇴시켰다"고 밝혔다.보고서에 따르면 대전시 주민참여예산 연간 공모 예산은 2021년과 2022년 200억 원에서 2024년 이후 50억 원으로 줄었다. 75%가 삭감된 것이다. 시민제안 선정 건수도 2021년 132건에서 2023년 16건으로 87.9% 줄었고, 온라인 시민투표 득표 수는 2019년 6만8316표에서 2023년 2109표로 96.9% 급감했다.대전참여연대는 "예산이 줄면 선정 가능한 사업 수와 규모가 함께 줄고, 시민 제안이 실제 사업으로 이어질 가능성도 낮아진다"며 "참여 의지가 있어도 예산이라는 판이 좁아지면 참여의 실효성은 줄어들 수밖에 없다"고 지적했다.보고서는 시민참여 방식의 축소도 심각한 문제로 꼽았다. 민선7기에는 시정참여형, 구정참여형, 동지원사업 등 3개 창구가 운영됐지만, 민선8기 들어 사실상 시정참여형 1개만 남았다.구정참여형은 2022년 1778건이 접수될 정도로 활성화돼 있었지만 2024년 이후 0건이 됐고, 동지원사업은 2023년 이후 폐지됐다. 정책숙의형도 민선8기 들어 사라졌다. 정책숙의형은 시민이 1건당 최대 10억 원 규모의 정책 사업을 제안하고, 민관협치 심사와 숙의총회를 거쳐 예산에 반영하는 제도였다.대전참여연대는 "정책숙의형 폐지 이후 청년 주거, 수환경 개선, 기후 대응 등 광역 정책 의제를 시민이 직접 제안하는 창구가 사라졌다"며 "민선8기 선정 사업의 최대 규모는 3억 원으로, 정책숙의형의 1건당 최대 10억 원과 비교된다"고 분석했다.참여 분야도 달라졌다. 보고서에 따르면 시정참여형 안에서 공동체·복지 분야 비중은 2019년 41%에서 2025년 9%로 급감했다. 반면 건설·교통 분야는 같은 기간 11%에서 39%로 늘었다. 대전참여연대는 구정참여형과 동지원사업 폐지로 사라진 생활환경·공동체 영역이 시정형으로도 흡수되지 못했다고 평가했다.위원회 운영도 위축됐다. 주민참여예산위원회 연간 회의는 2019년 11회에서 2025년 1회로 줄었다. 예산학교 계획 인원 역시 2022년 1000명에서 2026년 400명으로 60% 감소했다.대전참여연대는 민선8기가 주민참여예산 축소 이유로 '재정 여건의 어려움'을 들었지만, 이는 제도의 본질을 오해한 논리라고 반박했다.이들은 "주민참여예산제는 별도의 추가 예산을 편성하는 것이 아니라 기존 대전시 예산 안에서 시민이 직접 결정하는 비율을 정하는 제도"라며 "시민참여 예산을 줄인다는 것은 재정 절감이 아니라, 그 비율만큼 시민이 아닌 시장이 재량으로 결정할 수 있는 예산을 늘리는 것"이라고 주장했다.또한 홈페이지 공개 자료와 행정정보공개 답변자료 사이의 불일치도 문제로 지적했다. 보고서에 따르면 2022년 대전시 주민참여예산 홈페이지에는 선정 사업 1건만 공개돼 있지만, 행정정보공개 답변자료에는 시정참여형 29건, 정책숙의형 4건, 구정참여형 40건, 동참여형 147건 등 총 220건이 선정된 것으로 기재돼 있다.대전참여연대는 "홈페이지가 전체 선정 결과의 0.5%만 공개하고 있는 셈"이라며 "시민이 직접 참여해 결정한 사업의 결과를 확인할 수 없다면 참여의 완결이 아니라 참여의 단절"이라고 비판했다.대전참여연대는 민선9기 대전시에 주민참여예산제 복원과 제도 개선을 제안했다.우선 구정참여형과 동지원사업을 복원해 자치구 단위 생활환경 사업과 마을 단위 공동체 사업을 위한 생활밀착형 참여 창구를 되살려야 한다고 요구했다. 또한 정책숙의형을 복원하되, 단순 시설정비 중심이 아니라 평화·성평등·시민참여·기후정의 등 가치 중심 사업으로 운영하고 이를 조례로 명문화해야 한다고 제안했다.아울러 선정 이후 사업별 집행률, 완료 여부, 지연·변경 사유, 사후 평가 결과 등을 홈페이지에 공개해 시민이 참여의 전 과정을 확인할 수 있도록 해야 한다고 강조했다. 예산학교와 시민총회, 숙의 과정을 뒷받침할 주민참여예산 운영비 증액도 필요하다고 밝혔다.대전참여연대는 "민선8기 4년이 보여준 것은 단체장의 의지에 따라 제도가 언제든 무너질 수 있다는 사실"이라며 "민선9기의 과제는 단순히 예산을 되돌리는 것이 아니라 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 제도를 더 단단하게 만드는 것"이라고 밝혔다.이어 "주민참여예산제는 시민의 예산 참여권을 보장하는 제도"라며 "대전시는 시민이 예산 편성 과정의 주체로 설 수 있도록 주민참여예산제를 전면 복원하고 개선해야 한다"고 촉구했다.