박관열 당선인, 삼성 본사 앞 1인 시위... "광주 희생만 강요 안 돼"

큰사진보기 ▲박관열 광주시장 당선인이 용인 첨단시스템반도체 협력단지 조성을 위한 통합용수 공급 사업과 관련해 광주시의 희생만 요구하는 사업 추진 방식에 반발하며 무기한 1인 시위에 돌입했다. ⓒ 광주시 관련사진보기

"광주시의 일방적 희생을 전제로 한 사업 추진은 받아들일 수 없다."

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박관열 광주시장 당선인이 용인 첨단시스템반도체 협력단지 조성을 위한 통합용수 공급 사업과 관련해 광주시의 희생만 요구하는 사업 추진 방식에 반발하며 무기한 1인 시위에 돌입했다.박 당선인은 17일 오전, 삼성전자 본사가 위치한 수원 삼성디지털시티 앞에서 출근길 1인 시위를 벌이며 정부와 경기도, 삼성전자에 광주시와의 실질적인 상생 대책 마련을 촉구했다.현재 추진 중인 통합용수 공급 사업은 용인 첨단시스템반도체 클러스터에 필요한 산업용수를 공급하기 위해 광주시를 통과하는 대규모 관로를 설치하는 사업이다. 국가 첨단산업 육성을 위한 핵심 인프라 사업으로 평가받고 있지만, 관로 노선이 광주시를 관통하면서 지역사회에서는 보상과 지원 대책이 부족하다는 목소리가 제기돼 왔다.박 당선인은 이날 "국가 첨단산업의 중요성과 반도체 산업의 필요성을 충분히 이해하고 있다"면서도 "문제는 국가사업이라는 이유로 광주시민의 희생이 당연시되고 있다는 점"이라고 주장했다.이어 "광주시는 수십 년 동안 수도권 식수원 보호를 위해 각종 중첩 규제를 감내해 왔다"며 "개발은 제한되고 시민들의 재산권 행사에도 많은 제약이 있었는데, 이제는 반도체 산업단지를 위한 용수 공급 과정에서도 광주시의 앞마당을 관로 노선으로 내어주라는 요구를 받고 있다"고 말했다.박 당선인은 특히 현재 제시된 대책이 공사 과정에서 발생하는 주민 불편 최소화 수준에 머물러 있다고 지적했다.그는 "공사 불편을 줄이겠다는 정도로는 광주시민들이 감내해야 할 희생에 대한 답이 될 수 없다"며 "광주시 발전과 직결되는 실질적이고 구체적인 상생 방안이 마련돼야 한다"고 강조했다.또 "광주는 반도체 산업을 반대하는 것이 아니다"라며 "광주시민의 희생만을 전제로 국가사업이 추진되는 방식에 문제를 제기하는 것"이라고 말했다.그러면서 "국가사업의 성공은 지역과의 상생에서 시작된다"며 "광주시가 감내해 온 특별한 희생에는 특별한 보상이 따라야 한다"고 주장했다.박 당선인은 수자원 규제로 인한 광주시의 오랜 희생을 언급하며 "광주는 더 이상 규제와 희생의 도시로만 남아 있어서는 안 된다"며 "수자원이 광주의 발목을 잡는 규제가 아니라 미래 도약을 위한 자산이 될 수 있도록 정부와 기업이 책임 있는 상생 방안을 내놓아야 한다"고 밝혔다.한편 박 당선인은 향후 관계기관과 협의를 이어가는 한편, 광주시의 요구가 반영될 때까지 시민들과 함께 상생 대책 마련을 촉구하는 활동을 계속해 나갈 계획이라고 밝혔다.