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26.06.17 14:30최종 업데이트 26.06.17 14:30

박수현 충남도지사 당선인, 총 126명 자문위원 위촉

"자문위원들과 함께 도정 밀고 나가겠다"

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박수현 충남도지사 당선인이 17일 총 126명의 자문위원을 위촉했다.
박수현 충남도지사 당선인이 17일 총 126명의 자문위원을 위촉했다. ⓒ 통하는 위원회

박수현 도지사 당선인 인수위원회인 '통(通)하는 충남 준비위원회(아래 통하는 위원회)'가 17일 충남도서관 대강당에서 자문위원 위촉식을 개최했다.

박 당선인과 이재관 통하는 위원회 위원장, 준비위원과 자문위원 등 130여 명이 참석한 가운데 연 이날 위촉식은 위촉장 수여 및 기념촬영, 당선인 인사말 등의 순으로 진행했다.

이날 새롭게 위촉된 분과별 자문위원은 ▲인공지능(AI)수도충남 11명 ▲건설도시 13명 ▲경제산업 25명 ▲농림해양 15명 ▲문화예술체육 21명 ▲보건복지환경 36명 ▲정의로운노동 5명 등 총 126명이다.

위촉식 기념촬영 모습.
위촉식 기념촬영 모습. ⓒ 통하는 위원회

각계 전문가들로 구성한 이들 자문위원은 통하는 위원회의 민선 9기 도정 방향 설정 과정에서 도민과의 가교 역할을 수행하며 자문 활동을 편다.

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이 자리에서 박 당선인은 "도지사가 '나를 따르라'며 혼자 끌고 가는 도정이 아니라 도민의 참여 속에 도민과 함께 밀고 가는 도정을 만들고 싶다고 말씀드렸는데, 함께 도정을 밀고 가셔야 할 분들이 바로 이 자리에 계신 자문위원분들"이라며 "진심으로 마음을 다해 충남도정의 참여자, 동행자가 돼 줄 것"을 당부했다.

이어 "자문위원 여러분들이 주시는 말씀들은 정책이 되어 우리 도민들의 삶을 더 복되게 하고, 충남을 아름다운 공동체로 만들어 가게 될 것"이라며 현재의 문제를 새로운 시선으로 바라보고 새로운 해법을 찾아 나아가자고 덧붙였다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#충남도지사#박수현당선인#자문위원#위촉식

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