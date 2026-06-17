"이제 우리가 기억하겠습니다"

큰사진보기 ▲대흥초등학교에서 지난 8일 전국 학교 중 최초로 열린 ‘독립유공자 미전수 훈장 전시’ 개막식을 마친 뒤, 참석자들이 다 함께 태극기를 들고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 대흥초등학교 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대흥초등학교 출신 훈장미전수 독립유공자 5인 공적내용 (출처 : 국가보훈부 공훈전자사료관) ⓒ 무한정보신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다. 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

대흥면에 위치한 대흥초등학교(교장 윤민기)의 나지막한 교정. 평화롭기만 한 이곳 1층 도서실 벽면 공간에 아주 특별하고도 엄숙한 공간이 마련됐다.지난 8일, 이곳에서는 국가보훈부 및 충남교육청과 공동으로 추진한 '독립유공자 미전수 훈장 전시'의 개막식이 성황리에 개최됐다. 전국 학교 중에서는 최초로 열리는 '미전수 훈장 전시'다.이번 전시는 1919년 3월 13일, 대흥시장에서 뜨겁게 만세를 외쳤던 대흥초등학교(당시 대흥보통공립학교) 출신 다섯 명의 독립유공자 선배들의 숭고한 헌신을 기리고, 아직 찾지 못한 그들의 후손을 찾아 훈장을 전달하기 위해 기획됐다.호국보훈의 달을 맞아 지난 10일 대흥초등학교를 방문해, 정부 추서 훈장과 함께 100년의 세월을 뛰어넘어 우리 곁으로 돌아온 오랜 학적부 속에 기록된 선배 영웅들의 흔적을 살펴봤다.전시 공간에 들어서자 엄숙하고 절제된 분위기 속에 영롱하게 빛나는 훈장과 대통령 표창 증서들이 눈에 들어왔다.이번에 전시된 5인의 독립유공자는 △김동욱(1898~1970) △김용태(1903~미상) △김이기(1896~1924) △이희주(1902~미상) △정옥섭(1901~미상) 선생이다. 이들은 모두 1919년 3월 예산의 독립만세운동에 참여하거나 이를 주도한 뚜렷한 공적이 인정돼, 지난 2021년 문재인 정부 당시 대통령 표창을 추서 받았다.당시 대흥시장에서 함께 만세를 외쳤던 대흥초 출신 유공자는 총 6명이다. 이중 박동복 선생의 경우 외손녀(후손)가 확인돼 이미 표창을 전수받았다. 그러나 나머지 5명의 선배들은 끝내 후손을 찾지 못해 오랜 기간 국가보훈부 문서고에 미전수 상태로 보관돼 왔다. 이번 전시는 보훈부가 보관 중이던 훈장을 세상 밖으로 꺼내, 대중에게 공개하고 가족을 다시 찾는 기회로 삼고자 하는 현 정부의 보훈 정책과 맞물려 성사됐다.학교 측의 안내를 받아 살펴본 대흥초등학교의 옛 기록물들은 백 년 전의 긴박했던 역사적 진실을 그대로 증명하고 있었다. 학교에서 소중하게 보관해 온 1912년 작 '대흥보통공립학교 수업증서할인부(학적부)' 표지에는 '영년보존(永年保存)'이라는 붉은 글씨가 선명했다.바래진 한지 위에 붓글씨로 정갈하게 적힌 학생 명부 속에서 이번에 표창을 추서 받은 선배들의 이름을 하나씩 찾아볼 수 있었다. 3학년 김동욱(75번), 2학년 이희주(93번) 등 당시 어린 나이에 조국의 독립을 위해 거리로 나섰던 학생들의 생년월일과 주소지가 또박또박 적혀 있었다. 당시에는 주변에 학교가 없었기에 주소지가 대흥면 뿐만 아니라 신양면, 응봉면, 광시면 등 인근 지역을 아우르고 있어, 대흥보통공립학교가 지역 인재의 중심지였음을 짐작하게 했다.특히 눈길을 사로잡은 것은 3학년 김용태(95번) 선생의 비고란이었다. 다른 학생들의 칸은 비어있거나 평범한 학사 기록이 적힌 반면, 김용태 선생의 칸에는 붓글씨로 빽빽하게 적힌 특이사항이 존재했다. 보훈부와 학교 측이 한자를 해독하고 확인한 결과, 해당 기록은 '만세운동을 주도해 형사 재판(조사)을 받고 있으므로 수업증서를 내어줄 수 없다'는 뜻의 내용이었다.당시 일제 권력의 서슬 퍼런 탄압 앞에서도 굴하지 않고 만세 시위를 이끌었던 어린 학생의 기개와, 그것이 고스란히 불이익으로 기록된 학적부의 흔적은 보는 이들의 가슴을 먹먹하게 만들었다. 이 명확한 학적부의 기록과 당시의 형사조서 등이 정확히 일치하면서, 대흥초 출신 6명의 선배들은 백년이 지난 2021년에야 비로소 독립유공자로 세상에 이름을 올릴 수 있었다.대흥초등학교는 지난 2023년 충남교육청 지정 '독립유공자학교'로 선정된 이후 선배들의 발자취를 적극 찾아왔으며, 2024년 1월에는 학교 입구에 자랑스러운 독립유공자 학교 현판을 걸기도 했다.지난해에는 서부보훈지청과 협력해 재학생들이 선배들을 향한 감사와 나라 사랑의 마음을 담아 그린 그림과 편지들을 모아 타임캡슐을 제작했다. 이 타임캡슐은 20년 뒤인 오는 2046년에 개봉될 예정으로, 선배들의 호국 정신이 후배들에게 고스란히 이어지고 있음을 보여준다.학교 관계자는 "교정에서 함께 숨 쉬고 생활했던 선배님들의 숭고한 헌신을 실물 훈장으로 마주하게 돼 전교생과 교직원 모두가 깊은 자긍심을 느끼고 있다"며 "전시 기간 동안 학생들이 일상 속에서 나라 사랑을 실천할 수 있도록 생생한 역사 교육을 이어가겠다"고 전했다.이번 전시는 오는 8월까지 두 달간 이어질 계획이며, 상황에 따라 전시 기간이 더 연장될 가능성도 열려 있다.특히 학교 측은 '대흥초등학교 총동문회'를 훈장을 전달받을 가족을 찾는 기회로 보고, 전국 각지에서 모여들 동문 선후배들과 지역 원로들에게 직접 훈장과 학적부를 보여주며 혹시나 주변에 남아있을지 모를 5인 유공자의 후손이나 친인척의 단서를 수소문할 계획이다.당시 대흥보통공립학교에는 대흥면뿐 아니라 신양면과 응봉면 등 인근 지역 학생들도 다녔던 만큼 뜻밖의 단서가 나올 가능성도 있다.빛바랜 학적부 속에 묻혀 있던 영웅들이 마침내 고향의 모교로 돌아와 우리 앞에 서 있다. 이제 우리가 해야 할 일은 이 훈장의 진짜 주인을 찾아주는 일이다. 이번 전시를 통해 백 년 전 대흥시장을 뒤흔들었던 뜨거운 만세 함성의 주인공들이 하루빨리 후손의 품으로 돌아가 온전한 명예를 누릴 수 있기를 간절히 기대해 본다.