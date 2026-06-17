옹산, 덕숭산에 울린 마지막 '허허' 웃음

큰사진보기 ▲지난 6월 8일 덕숭총림 수덕사 백련당 앞에서 봉행된 옹산 스님 영결식에서 전국 사부대중과 불자들이 고인의 마지막 길을 배웅하며 추모하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲영결식장 전면에 모셔진 옹산 대종사의 영정 사진 속 인자한 미소가 사부대중을 내려다보고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

근현대 불교의 선풍을 지켜온 덕숭총림 수덕사의 큰 어른, 숭담당 옹산 대종사가 사부대중의 깊은 애도 속에서 마침내 영원한 안식에 들었다.지난 6월 6일 새벽 6시쯤 법랍 61년, 세수 82세로 원적에 든 옹산 대종사의 영결식이 6월 8일 오전 9시 덕숭총림 수덕사 백련당 앞에서 산중장(山中葬)으로 봉행됐고, 이어 노제와 다비식이 엄수됐다. 이날 옹산 스님의 마지막 길에는 전국 각지의 사부대중과 불자, 지역 인사들이 함께하며 깊은 애도의 뜻을 전했다.1944년 경북 상주에서 태어난 옹산 스님은 1966년 수덕사에서 근현대 불교의 대강백인 원담 스님을 은사로 출가했다. 이후 의정부 망월사 선원, 법주사 총지선원, 남국선원 등 전국의 제방선원에서 수십 안거를 성만하며 평생을 수행에 매진했다. 특히 출가 뒤 10년 동안은 외부와의 말을 끊는 '묵언정진'을 감행해 교계에 깊은 울림을 주기도 했다.스님은 수행뿐 아니라 포교와 문화, 지역사회 발전에도 큰 족적을 남겼다. 수덕사 주지와 향천사 주지 등을 역임하며 부처님의 가르침을 널리 전했고, 수덕사 주지 재임 시절에는 선문을 신축하고 불교계 최초의 선미술관을 설립해 선과 예술의 만남을 이끌었다. 또한 고암 이응노 화백이 머물던 수덕여관을 문화공간으로 탈바꿈시키며 지역 문화예술 발전에 기여했다.청소년사생대회와 글짓기대회, 각종 전시회를 개최하며 문화예술 저변 확대에도 힘썼고, 서예 분야에서도 국내외 공모전에서 수차례 수상하며 한국 문화의 위상을 높였다. 이러한 공로를 인정받아 2014년 정부로부터 옥관문화훈장을 받았지만, 이 훈장마저도 어디에 뒀는지 찾을 수 없을 정도로 평생 아무것도 소유하지 않는 철저한 청빈의 삶을 살았던 것으로 전해져 감동을 더했다. 2021년에는 조계종 최고 법계인 대종사 법계를 품서받았다.옹산 스님은 경허·만공 선사의 법맥을 계승하는 데에도 남다른 원력을 쏟았다. 경허·만공선양회 회장을 맡아 학술대회와 기념사업을 추진했으며, 독립운동가 만공 스님의 업적을 재조명하기 위한 연구와 저술 활동에도 앞장섰다. 특히 만공 스님의 독립운동을 널리 알리고 독립유공자 서훈을 추진하기 위해 지속적으로 노력한 것으로 알려져 있다.추도사에 나선 송원 설정 대종사는 오랜 세월 함께 걸어온 도반이자 사형사제로서 옹산 스님과의 눈물겨운 일화를 회고했다. 설정 대종사는 "1980년 1월 1일 수덕사의 소임을 맡아 와 보니 산더미 같은 빚과 수없는 송사로 경내가 지저분하기 짝이 없었다"라며 황망했던 당시를 떠올렸다.당시 열반하신 법정 스님이 총무를, 옹산 스님이 재무 소임을 맡아 절을 정비하던 중 10·27 법난이라는 청천벽력 같은 불교 탄압 사태가 터졌다.그에 따르면 옹산 스님은 전두환 정권 시절 군경에 의해 대전 보안대 지하실로 끌려가 모진 고초를 당하면서도, 남겨진 대중들을 먹여 살려야 한다는 일념 하나로 버텨냈다. 이후 정성을 다해 4년 만에 수덕사의 모든 빚을 청산하고 가람을 안정된 반석 위에 올려놓는 획기적인 역할을 해냈다.설정 스님은 "만공 선사의 독립운동 정신을 알리기 위해 끝없는 노력을 기울인 분"이라고 회고했다. 이어 "한순간도 공부하는 마음을 놓지 않았던 수행자의 삶이 후학들에게 큰 가르침이 되길 바란다"고 말했다.박수현 충남도지사 당선인은 추도사를 통해 "큰스님께서 마지막으로 가져가실 것이라고는 차 한 잔과 향 한 촉밖에 없으시다는 것을 보며 깊은 허허로움을 느꼈다"라며 "그마저도 당신이 가져가지 않으시고 세상에 자비와 희생의 가르침으로 내어놓으신 무소유의 삶을 결코 잊지 않겠다"라고 다짐했다.최재구 군수도 "군민이 행복한 예산을 위해 함께해 주셨던 자비롭고 넉넉한 미소가 아직도 생생하다"며 "갈등과 분열을 넘어 상생과 협력의 사회를 만드는데 더욱 정진하겠다"고 애도의 뜻을 전했다.이날 수덕사를 가득 메운 만장과 대중의 애도 속에 영결식을 마친 옹산 대종사의 법구는 다비장으로 이운돼 한 줌의 재로 돌아갔다. 스님은 이 땅을 떠났지만, 평생 동안 몸소 보여준 자비와 무소유, 그리고 세상을 향해 건넨 넉넉한 미소는 덕숭산의 푸른 바람과 함께 사부대중의 가슴속에 영원한 등불로 남게 됐다.저서로는 <홀로 허허 웃는 달>, <산중산책>, <작은방에서 도인 나다> 등을 남겼다.