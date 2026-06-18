동자동 '방범대장'의 50년, "필요한 건 선물 보따리 아닌 집"

2021년 2월 5일, 국토교통부와 서울특별시, 용산구 등 5개 부처와 기관은 “전국 최대 서울역 쪽방촌, 명품 주거단지로 재탄생”이란 제목의 합동 보도자료를 발표하였다. 계획은 동자동 쪽방촌에 공공임대주택 1250호를 짓고, 공사 기간 중 임시 거주지를 마련해 쪽방촌 주민들과 세입자들이 내몰림 없이 재정착하게 한다는 내용을 담았다.



이른바 ‘동자동 쪽방 공공주택사업’은 2021년 말까지 첫 단계인 ‘지구지정’을 완료하고 2026년 1월, 공공임대주택에 입주하는 것을 목표로 추진될 예정이었다. 그러나 2026년 6월 현재, 2021년에 완료됐어야 할 ‘지구지정’조차 이뤄지지 않은 상태다. 그사이 160여 명의 주민이 세상을 떠났고 1000여 명에 달했던 쪽방 주민은 800여 명으로 줄었다.



정부와 서울시, 용산구 등 계획을 발표했던 이들은 침묵하거나, 공공주택사업을 반대하는 입장으로 돌아섰다. 그러나 주민들에게 공공주택사업은 ‘죽은 자들의 원망’이자, 주민들을 내몰았던 민간개발과 같은 다른 꿈은 꿀 수 없는 ‘산 자의 소망’이기에 버릴 수 없다. '2026홈리스주거팀'은 동자동 쪽방 공공주택 사업의 실행을 위해 분투하는 동자동 쪽방 주민들, 이를 지지하는 시민들을 인터뷰해 기사를 실었다. 기사는 총 4회에 걸쳐 연재될 예정이다.

큰사진보기 ▲발언하는 최갑일 님2026년 4월 24일, 조계종 총무원장 등 불교계 인사가 동자동 쪽방을 방문하여 공공주택 사업을 지지하고 주민과 대화를 나누는 시간을 가졌다. 공원에서 진행된 행사에서 발언하는 최갑일씨. ⓒ 이원호 관련사진보기

"오세훈 시장도 그렇고 다른 정치인들도 수시로 동자동 쪽방촌을 찾았습니다. 그런데 정작 주민들의 진짜 아픔과 목소리는 듣지도 않아요. 그저 선물 보따리 하나 쥐여주고 가버립니다. 그런 모습을 볼 때마다 마치 우리 삶을 가짜로 취급하는 것 같아 기분이 나빠요."

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"사람들은 이곳을 고립되고 더러운 곳이라 생각하지만, 내게는 나름 치열하게 살아온 삶의 근거지이자 내 유일한 친구들이 모여 있는 고향이에요. 늘 '여기서 나가면 죽는다'는 절박한 마음으로 온갖 일을 하며 버텨왔어요."

"주민협동회의 일을 하다 보니, 동자동이 따뜻한 장소로 느껴지기 시작했어요. 수줍음이 좀 많았는데 여러 집회와 행사의 사회자로 마지못해 나섰다가 없던 재능도 생겨나 내심 기쁘기도 했어요. 내 이익만 챙기며 받기만 하는 삶을 살았는데, 이제는 남과 나누는 삶으로 서서히 변화해 가는 것을 느낍니다."

큰사진보기 ▲동자동사랑방 ‘식도락’에 붙은 게시문동자동사랑방에서 운영하는 마을 부엌 ‘식도락’ 문 앞에 누군가 “아름다운 민간개발은 없다!”는 손글씨를 붙여 놓았다. ⓒ 이동현 관련사진보기

"나 하나 그냥 사는 건 아무 문제가 아니에요. 하지만 고령의 주민들, 당뇨나 고혈압 같은 지병을 앓고 있는 아픈 사람들은 바퀴벌레와 빈대가 들끓는 집이 아니라 최소한의 건강은 지킬 수 있는 주거환경에서 살아야 하는 거 아닌가요?"

"너무 어렵고 서글프게 살다 보니 주민들 대부분이 약이나 술에 의지하고, 정신 건강도 아주 안 좋아요. 자신에게 실망하고 과거의 좋았던 시절과 자꾸 비교하다 보니 무력해져요. 그러니 몸도 제대로 돌보지 못하고 막사는 겁니다. 이렇게 세상의 막장에 내몰린 이들의 매듭을 풀어주는 것이 정부와 정치가 해야 할 일 아닌가요? 안 들어주면 우리가 계속 외쳐야죠. 들어줄 때까지."

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 예수회인권연대연구센터의 소장이자 신부로, 2026홈리스주거팀에서 활동하고 있습니다.