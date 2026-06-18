동자동 '방범대장'의 50년, "필요한 건 선물 보따리 아닌 집"

2021년 2월 5일, 국토교통부와 서울특별시, 용산구 등 5개 부처와 기관은 “전국 최대 서울역 쪽방촌, 명품 주거단지로 재탄생”이란 제목의 합동 보도자료를 발표하였다. 계획은 동자동 쪽방촌에 공공임대주택 1250호를 짓고, 공사 기간 중 임시 거주지를 마련해 쪽방촌 주민들과 세입자들이 내몰림 없이 재정착하게 한다는 내용을 담았다.
이른바 ‘동자동 쪽방 공공주택사업’은 2021년 말까지 첫 단계인 ‘지구지정’을 완료하고 2026년 1월, 공공임대주택에 입주하는 것을 목표로 추진될 예정이었다. 그러나 2026년 6월 현재, 2021년에 완료됐어야 할 ‘지구지정’조차 이뤄지지 않은 상태다. 그사이 160여 명의 주민이 세상을 떠났고 1000여 명에 달했던 쪽방 주민은 800여 명으로 줄었다.
정부와 서울시, 용산구 등 계획을 발표했던 이들은 침묵하거나, 공공주택사업을 반대하는 입장으로 돌아섰다. 그러나 주민들에게 공공주택사업은 ‘죽은 자들의 원망’이자, 주민들을 내몰았던 민간개발과 같은 다른 꿈은 꿀 수 없는 ‘산 자의 소망’이기에 버릴 수 없다. '2026홈리스주거팀'은 동자동 쪽방 공공주택 사업의 실행을 위해 분투하는 동자동 쪽방 주민들, 이를 지지하는 시민들을 인터뷰해 기사를 실었다. 기사는 총 4회에 걸쳐 연재될 예정이다.
최갑일씨는 용산구 동자동을 비롯해 서울역 인근에서만 50여 년을 살았다. 지금은 동자동 '사랑방마을주민협동회'의 사업이사로 활동하며 자칭 타칭 '동자동 방범대장'으로, 또 주민들의 '스피커'로 동자동을 단지 쪽방 거주지가 아니라 더 따뜻하고 활력 있는 공동체로 만들기 위해 매일 뛰어다닌다.
남산 자락이 보이는 쪽방촌 한편에서 그를 만났다. 그는 만나자마자 서울시장 선거 얘기부터 꺼냈다.
도시의 권리
"오세훈 시장도 그렇고 다른 정치인들도 수시로 동자동 쪽방촌을 찾았습니다. 그런데 정작 주민들의 진짜 아픔과 목소리는 듣지도 않아요. 그저 선물 보따리 하나 쥐여주고 가버립니다. 그런 모습을 볼 때마다 마치 우리 삶을 가짜로 취급하는 것 같아 기분이 나빠요."
6월 3일 치러진 서울시장 선거는 사실상 '부동산 선거'였다고 본다. 여야를 막론하고 '얼마나 빨리, 얼마나 많이 아파트를 공급할 것인가'라는 개발 중심의 단일한 해법 안으로 주거 문제를 가두어 버렸다. 주거 공공성을 중심으로 임대차 안정과 원주민 재정착을 보장하며 '모든 시민의 주거권'을 증진해야 하는 논의는 사라졌다.
도시는 사적인 곳이 아니라 공공의 공간이며, 자본과 특수한 계층이 아니라 시민 모두에게 열려 있어야 한다. 그 공간은 시민들의 필요에 응답해야 하는 '권리의 장소'다. 게다가 주거는 상품이 아니라 '적절한 생활 수준을 누릴 기본 권리'이다(세계인권선언 제25조).
권리는 누가 간청해서 받는 시혜가 아니라 누구에게나 조건 없이 주어지는 인간 존엄의 구체적 실현이다. 이런 당연한 말이 지금은 낯설게만 들리는 '이상한' 시대를 우리는 살고 있다. 그에게 동자동은 어떤 공간이며, 어떤 마음이 깃든 곳일까?
삶의 공간, 동자동
열세 살 때부터 양동, 도동, 동자동을 거치며 살아온 그는 "도둑질과 살인 빼고는 안 해본 일이 없다"고 말한다. 지금의 힐튼 호텔 아래 동네가 그의 놀이터였다.
미성년자라 여관방 하나 잡을 수 없어 일세를 내고 숙박을 하거나 무허가 여인숙과 천막을 전전했다. 지금의 용산 새꿈공원 일대는 서울성남교회 하나만 빼고 온통 천막촌이었다. 1970년대부터 지금의 쪽방촌이 형성되기 시작했다.
"사람들은 이곳을 고립되고 더러운 곳이라 생각하지만, 내게는 나름 치열하게 살아온 삶의 근거지이자 내 유일한 친구들이 모여 있는 고향이에요. 늘 '여기서 나가면 죽는다'는 절박한 마음으로 온갖 일을 하며 버텨왔어요."
그에게 동자동은 단순히 빈곤과 결핍의 공간이 아니다. 어린 시절 서울 변두리에서 구두닦이를 할 때부터 동자동의 방범대장이 되기까지, 그가 머문 곳들은 아주 자연스러운 삶의 자리였다. 그럴 수도 없었지만, 집과 땅을 돈벌이 수단으로 생각해 본 적도 없다.
그는 쪽방촌이 늘 화재 위험에 노출돼 있다며 동네에서 담배를 피우는 사람도 싫어한다. 환자가 생기면 누구보다 먼저 달려와 돌보고 119에 연락도 한다. 워낙 품성이 견실해 자포자기에 빠진 이들에게 항상 눈길이 간다. 삶은 비록 신산하고 팍팍하지만 '여기는 지옥이 아니고 사람 사는 곳'이기 때문이다.
공동체에서 찾은 삶의 동력
늘 외골수로 홀로 살아왔던 그의 삶에 변화가 찾아온 것은 2018년 무렵이었다. 주민 자치조직 '사랑방마을주민협동회'의 김정호 이사장이 교회에 가보자고 권유한 것이 계기였다. 거친 생활 탓에 건강이 악화돼 기초생활보장 수급자가 되었지만, 공동체와 함께하면서 새로운 인생이 열리는 듯했다.
특히 사랑방마을주민협동회의 선동수 간사 같은 활동가들을 만나면서 '공동체의 생명력'을 조금씩 체득해 갔다. 자신을 결코 드러내지 않은 채 당사자인 주민들이 스스로 말할 수 있을 때까지 묵묵히 기다리고 돕는 선 간사를 보며 큰 영감을 받았다고 한다.
"주민협동회의 일을 하다 보니, 동자동이 따뜻한 장소로 느껴지기 시작했어요. 수줍음이 좀 많았는데 여러 집회와 행사의 사회자로 마지못해 나섰다가 없던 재능도 생겨나 내심 기쁘기도 했어요. 내 이익만 챙기며 받기만 하는 삶을 살았는데, 이제는 남과 나누는 삶으로 서서히 변화해 가는 것을 느낍니다."
주민들은 이제 그를 동네의 든든한 '방범대장'이자 약자들의 '스피커'라 부른다. 그는 동네를 청소하고 주민들을 찾아다니며 "내 할 일을 한 것뿐인데 마음이 기쁘고 보람차다"고 말한다. 가난한 이들이 모인 곳이지만, 이 세상이 배워야 할 단단함이 있다. 언젠가 행정안전부 장관이 동자동을 방문했을 때, 그는 "우리 주민협동회 대출 회수율이 93%가 넘는다"고 말해 장관을 놀라게 하기도 했다.
주거가 '적절한 생활 수준에 대한 권리'라면, 그 '적절성'에는 삶을 '충만하고 온전하게' 만드는 여러 요소가 포함돼야 할 것이다. 개인과 공동체의 건강과 복리는 물론이고, 수치심 없이 그리고 부당한 간섭 없이 일상적인 사회적 교류에 온전히 참여할 수 있는 조건 같은 것들이다. 그리고 그 안에는 신뢰와 책임이라는 역량도 있다는 것을 알 수 있다.
최소한의 집
그는 매달 동자동 쪽방촌 '다크투어'를 동료들과 함께 진행한다. 쪽방 주민들이 겪는 주거와 건강 문제를 함께 체험하며 환경 개선과 공공개발의 필요성을 나누려고 애쓴다. 빈곤층이 보이지도 않고 들리지도 않는 존재로 남아 있는 한, 어떤 사회정책도 정의로운 정책, 모든 시민을 위한 정책이라고 말할 수 없다.
"나 하나 그냥 사는 건 아무 문제가 아니에요. 하지만 고령의 주민들, 당뇨나 고혈압 같은 지병을 앓고 있는 아픈 사람들은 바퀴벌레와 빈대가 들끓는 집이 아니라 최소한의 건강은 지킬 수 있는 주거환경에서 살아야 하는 거 아닌가요?"
그가 바라는 것은 거창한 것이 아니다. 자기 방에 친구를 초대해 차 한 잔 나누며 이야기도 하고 쉬는 것, 그저 '사람답게 사는 삶'이다. 쪽방 주민들은 기저질환자가 많고 대부분 홀로 살기 때문에 서로의 교류가 필수적이다. 그렇지 않으면 당장 오늘 밤 무슨 일이 생겨도 아무도 모르기 때문이다.
공공개발의 이유
유엔의 '경제적·사회적·문화적 권리에 관한 국제규약(ICESCR)'은 '국가는 주거권을 실현하기 위한 조치를 취할 의무를 진다'고 명시하고 있다(제11조 제1항).
여기서 주거권은 마지막으로 어쩔 수 없이 밀려난 피난처 같은 공간이 아니라, '안전과 평화, 존엄 속에서 살아갈 수 있는 장소에 대한 권리'를 말한다. 공공개발은 이 단순한 진실 하나를 실현할 의지만 있다면 충분히 가능한 정책이다.
그러나 지금 동자동 공공개발은 수년째 제자리걸음이다. 집주인들은 쪽방의 열악한 환경은 방치한 채 막대한 임대수익만 챙기고 있고, 공공개발에 찬성하던 서울시도 민간의 이해관계를 고려해야 한다는 입장을 내비치고 있다. 그는 주민과 건물주가 함께 살아갈 길이 있다고 믿는다. 그에게 동자동 공공개발은 시급한 생존의 현안이다.
"너무 어렵고 서글프게 살다 보니 주민들 대부분이 약이나 술에 의지하고, 정신 건강도 아주 안 좋아요. 자신에게 실망하고 과거의 좋았던 시절과 자꾸 비교하다 보니 무력해져요. 그러니 몸도 제대로 돌보지 못하고 막사는 겁니다. 이렇게 세상의 막장에 내몰린 이들의 매듭을 풀어주는 것이 정부와 정치가 해야 할 일 아닌가요? 안 들어주면 우리가 계속 외쳐야죠. 들어줄 때까지."
우리의 우애
쪽방 주민들, 여러 홈리스들과 동행하면서 다시 나 자신을 돌아보게 될 때가 많다. 선물과 결함, 아름다움과 실패를 모두 지닌 공동의 인간다움이라는 기적을 발견하기 때문이다. 이것이 나를 더 진실한 사람으로 살게 하고, 서로의 변화를 이루어내는 힘을 만들어낸다. 이 힘으로 더 넓고 깊은 사회 변혁을 향한 희망을 품을 수 있다.
공공개발을 지지하는 것, 권리를 빼앗긴 이들과 함께 걷는 것은 단순히 도움을 주는 일이 아니다. 그것은 우리 모두가 '진정한 집'을 찾아가는 순례에 참여하는 일이다. 그 순례 안에서 우리는 서로의 상처를 통해 치유를 배우고, 서로의 존엄을 통해 인간다움을 회복하며, 서로의 연약함 속에서 우애를 발견한다.
결국 우리 모두가 집에 돌아오기 전까지는, 그 누구도 진정한 집에 사는 것이 아니다. 그리고 우리가 서로를 집으로 이끌어 갈 때, 바로 그 자리에서 혁명은 시작된다.
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- 천장 주저앉아도... 동자동 화가가 쪽방을 떠나지 않는 이유
https://omn.kr/2infu
덧붙이는 글 | 글쓴이는 예수회인권연대연구센터의 소장이자 신부로, 2026홈리스주거팀에서 활동하고 있습니다.