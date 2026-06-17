이현정 세종시의원, 시정 4기 재정운영 정조준... "첫 과제는 재정 정상화"

큰사진보기 ▲17일 열린 세종시의회 제106회 제2차 본회의 5분 자유발언에 나선 이현정 시의원 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이현정 시의원은 시정 4기가 시민의 생계와 직결된 예산을 가장 먼저, 가장 손쉽게 잘라버렸다고 비판했다. ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세종시의회 이현정 의원(더불어민주당·고운동)이 시정 4기의 재정 운영을 강도 높게 비판하며 새롭게 출범할 시정 5기의 최우선 과제로 재정 정상화를 제시했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시의회 이현정 의원(더불어민주당·고운동)이 시정 4기의 재정 운영을 강도 높게 비판하며 새롭게 출범할 시정 5기의 최우선 과제로 재정 정상화를 제시했다.특히 이 의원은 조상호 세종시장 당선인 인수위원회 대변인이자 재정안정화TF 위원으로 활동하고 있다는 점에서, 이번 발언은 단순한 시의원의 시정질문을 넘어 인수위가 파악한 세종시 재정 상황을 공개적으로 진단한 성격으로 해석된다.이 의원은 17일 열린 세종시의회 제106회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 "새 시정부가 당장 마주해야 할 차가운 현실은 시정 4기가 남겨놓은 혹독한 재정 위기"라며 "의회의 숱한 지적에도 장부상 숫자 맞추기에 급급했던 무책임한 행정이 심각한 과제만 남겼다"고 주장했다.그는 특히 보육과 복지 분야 예산 미편성 문제를 집중적으로 제기했다. 이 의원에 따르면 시는 영유아 보육료 시비 매칭 예산 146억 원 가운데 122억 원을 편성하지 않았으며, 보육교직원 인건비 63억 원과 부모급여 25억 원 등 필수 보육예산도 충분히 반영하지 못했다. 또한 기초연금 34억 원, 노인일자리 사업 14억 원, 장애인 활동지원 예산 16억 원 등이 미편성됐다며 "시민의 생계와 직결된 예산이 가장 먼저, 가장 손쉽게 잘라버렸다"고 비판했다.이 의원은 산하기관 운영 예산 편성 방식도 문제 삼았다. 그는 "산하기관의 전기료와 수도료 등 필수경비를 1년이 아닌 8개월분만 편성하는 이른바 '쪼개기 예산'으로, 기관 운영 마비와 임금 체불의 위험을 시정 5기에 그대로 떠넘겼다"고 지적했다.비상금이라 할 수 있는 통합재정안정화기금 운영에 대한 비판도 이어졌다. 이 의원은 "재정 위기 시 사용하도록 만든 재정안정화계정의 잔액이 현재 1억2000만 원 수준에 불과하다"며 24년과 25년 순세계잉여금 적립 여력이 있었음에도 사실상 적립이 제대로 이뤄지지 않았다고 주장했다.특히 그는 도시개발 특별회계 폐지 과정에서 발생한 재정 구조 변화에 대해 강한 문제의식을 드러냈다. 이 의원은 "기금에 있던 555억 원은 일반회계로 전출돼 재정 적자를 메우는 데 사용된 반면, 공공개발 사업비는 1011억 원 규모의 토지 출자로 대체됐고, 공사는 이 토지를 담보로 25년 900억에 이어 올해 800억 원의 공사채를 발행하게 됐다"며 "결국 시는 도시개발 목적의 소중한 현금을 가져가 소비해 버리고, 산하기관에게는 대규모 채무를 떠넘긴 셈"이라고 날을 세웠다. 이어 "시의 누적 채무 약 5000억 원 외에도 1700억 원 규모의 사실상 숨겨진 부채가 존재한다"고 분석했다.이 의원은 향후 추경 편성 부담도 상당할 것으로 전망했다. 그는 "필수경비 부족분과 복지예산 미편성분만 보완하는 데 최소 600억 원 이상이 필요하다"며 "각 부서가 요구하는 추경 규모는 2000억 원에 육박하는 것으로 파악된다"고 밝혔다. 그러면서 "지난해 1차 추경 추가 세입 규모가 약 1000억 원 수준이었던 점을 감안하면 이 같은 추경 수요를 감당하기는 사실상 불가능에 가깝다"고 우려했다.이 의원은 "시정 4기가 끌어다 쓴 약 5000억 원의 빚과 숨겨진 부채의 부담은 온전히 시정 5기의 몫이 됐다"며 "새 시정부는 재정 상황을 시민들에게 가감 없이 공개하고 선심성 사업은 도려내고, 민생 예산만을 남기는 냉철함을 보여야 한다"고 강조했다.아울러 "보육과 기초연금, 장애인 활동지원 등 시민 생계와 직결된 필수 예산만큼은 어떤 상황에서도 가장 마지막까지 지켜져야 한다"며 "시정 5기의 시작은 무너진 살림살이를 원 궤도에 올려놓는 정상화의 시간이 될 것"이라고 말했다.이번 발언은 단순한 재정 진단을 넘어 향후 시정 5기 재정운용의 방향을 예고한 것으로 읽힌다. 조상호 당선인 측이 취임 이후 직면할 재정 제약을 시민들에게 선제적으로 설명하고, 공약 조정이나 긴축재정의 불가피성을 미리 알리는 정치적 메시지라는 해석이 우세하다. 실제로 지역 정치권 일각에서는 이번 문제 제기가 향후 재정 비상경영 체제나 대대적인 사업 구조조정을 위한 명분 축적 과정이라는 해석과 함께, 이른바 '세종시판 모라토리엄 선언'을 염두에 둔 여론 형성 과정이라는 관측도 나오고 있다.다만 세종시의 재정 악화를 전적으로 현 시정의 책임으로만 돌리기는 어렵다는 지적도 있다. 보통교부세 산정 구조와 중앙정부 세수 감소, 부동산 경기 침체, 신도시 성장 둔화 등 구조적 요인이 복합적으로 작용해 왔기 때문이다. 또한 세종시 예산은 집행부의 편성과 의회의 심의·의결을 거쳐 확정되며, 결산 역시 매년 의회의 검증을 받는다. 이 의원이 지적한 보육·복지예산 부족과 세입 추계 문제 등이 사실이라면 이는 집행부만의 문제가 아니라 그동안 예산안과 결산안을 심의해 온 세종시의회의 책임론으로도 이어질 수 있다는 지적이 나온다.결국 중요한 것은 책임 공방이 아니라 해법이라는 목소리가 적지 않다. 조상호 당선인 측이 재정위기의 심각성을 거듭 강조하고 있는 만큼, 새 시정부가 정확한 재정 진단을 바탕으로 어떤 정상화 방안을 제시할 수 있을지에 관심이 쏠린다. 재정 건전성을 회복하면서도 시민 삶과 직결된 복지·민생 예산은 지켜낼 수 있을지, 또 제한된 재원 속에서 공약의 우선순위를 어떻게 조정하고 새로운 성장동력을 마련할 것인지가 시정 5기 행정 역량을 가늠할 첫 시험대가 될 전망이다.