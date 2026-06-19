왜 이 빗물식수화 시설에는 펜스가 없을까

큰사진보기 ▲당연하다고 생각했던 펜스캄보디아 Pong Toeuk High School의 20톤 빗물식수화 시설. 학교 건물 옆 가장 좋은 자리에 설치되었지만 시설 주변에는 펜스가 없다. 학생과 교사, 지역사회가 함께 관리하는 방식을 선택했기 때문이다. ⓒ 한무영 관련사진보기

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"왜 펜스를 설치하지 않았습니까?"

"학생들이 관리하니까요."

덧붙이는 글 | 이 레인스쿨은 대한민국 외교부가 지원하는 한국-메콩 협력기금(MKCF, Mekong-Korea Cooperation Fund) 사업의 일환으로 설치되었다.



필자는 이번 현장 방문을 통해 빗물식수화 시설의 운영 현황을 점검하고 학생·교사들과 의견을 나누는 과정에서 예상하지 못한 교훈을 얻을 수 있었다. 일반적으로 물관리 시설은 펜스와 출입 통제를 통해 보호하려고 하지만, 이 학교는 학생들이 직접 시설을 관리하고 책임지는 방식을 선택하고 있었다.



이 글은 오마이뉴스 연재 「오마이물모이」의 하나로, 물관리를 기술과 시설의 관점이 아니라 사람과 공동체의 관점에서 바라본 현장 경험을 담고 있다. 다음 글에서는 작은 빗물식수화 시설이 어떻게 캄보디아 교육부의 '1000개 레인스쿨' 정책으로 발전하게 되었는지, 그리고 그 배경에 있는 크메르의 물관리 지혜에 대해 소개하고자 한다.

지난 글에서 나는 캄보디아 Pong Toeuk High School(퐁 트윽 고등학교)의 레인스쿨(Rain School)을 방문하며 지속가능성의 비밀을 발견했다고 썼다. 학생들이 관리하고, 학교가 스스로 투자하고, 지역사회가 함께 참여하는 모습이었다. 그런데 사실 나를 더욱 놀라게 한 것은 또 하나 있었다. 바로 펜스(fence)가 없다는 점이었다.공원에 가면 종종 "잔디밭에 들어가지 마시오"라는 팻말을 본다. 왜 이런 팻말을 세워 놓았을까? 아마도 많은 사람들이 들어가 잔디를 밟고 망가뜨렸기 때문일 것이다. 관리 인력은 부족하고, 잔디가 망가지면 관리자는 욕을 먹는다. 결국 사람들의 행동을 제한하는 것이 가장 쉬운 해결책이 된다. 그래서 출입금지 표지판이 세워지고, 경우에 따라 펜스까지 설치된다.펜스도 마찬가지다. 사람이 들어오면 안 된다고 생각하고, 만지면 안 된다고 생각하며, 가까이 가면 위험하다고 생각한다. 결국 사람을 잠재적인 문제로 보기 시작하는 것이다. 물론 그런 조치가 필요한 경우도 있다. 하지만 이번에 본 캄보디아의 레인스쿨은 나에게 다른 생각을 하게 만들었다.나는 그동안 한국은 물론이고 베트남, 라오스, 캄보디아 등 여러 나라에서 빗물식수화 시설을 설치해 왔다. 그리고 거의 예외 없이 시설 주변에는 펜스를 설치했다. 사람이나 동물이 함부로 접근하지 못하도록 하기 위해서였다. 그것은 너무나 당연한 일처럼 생각되었다. 시설을 보호하는 것이 관리의 시작이라고 믿었기 때문이다.그런데 Pong Toeuk High School의 20톤 빗물식수화 시설에는 펜스가 없었다. 학교 건물 옆 가장 좋은 자리에 설치된 시설은 누구나 볼 수 있었고 누구나 다가갈 수 있었다. 학생들은 자유롭게 드나들고 있었고 시설은 숨겨져 있지 않았다. 물론 CCTV는 설치되어 있었다. 그러나 내가 익숙하게 보아 왔던 '출입금지'의 분위기는 없었다.나는 관계자에게 물었다.대답은 의외로 간단했다.그 순간 나는 잠시 말을 잃었다. 곰곰이 생각해 보니 정말 소중한 것을 우리는 꼭 자물쇠로 잠가 둘까? 집집마다 조상을 모시는 제단에는 자물쇠가 없다. 절에 가면 사람들이 올려놓은 돈이 있지만 하나하나 자물쇠를 채워 두지는 않는다. 사람들이 존중하고 지키기 때문이다. 생각해 보면 가장 좋은 보호장치는 철문이나 펜스가 아니라 사람들의 마음속에 있는 존중과 책임감인지도 모른다.그 말을 듣고 많은 생각이 들었다. 우리는 시설을 만들면 먼저 보호하려고 한다. 잠그고, 막고, 통제한다. 혹시 누군가 망가뜨릴까 걱정하기 때문이다. 그런데 곰곰이 생각해 보니 세상에 절대로 망가지지 않는 시설은 없다. 펜스를 쳐도 망가질 수 있고, 자물쇠를 채워도 고장이 날 수 있다. 중요한 것은 망가지지 않는 것이 아니라 망가졌을 때 다시 고칠 수 있는 능력이다.Pong Toeuk High School은 그 점에서 다른 길을 선택한 것처럼 보였다. 이 학교는 시설을 보호하기 전에 주인을 만들고 있었다. 학생들은 시설을 청소하고 수질을 측정하며 저장량을 기록한다. 또한 친구들에게 시설을 설명하고 직접 영상을 만들어 지역사회에 알린다. 그러니 시설은 더 이상 남의 것이 아니라 '우리 것'이 된다.시설이 더러워지면 학생들이 청소할 것이고, 문제가 생기면 함께 해결하려고 할 것이다. 고장이 나면 고치는 방법을 배우려고 할 것이다. 생각해 보면 이것이야말로 진정한 의미의 회복탄력성(Resilience)이 아닐까.우리는 종종 회복탄력성을 어려운 전문용어로 설명한다. 그러나 쉽게 말하면 망가져도 다시 일어설 수 있는 능력이다. 망가져도 스스로 고칠 수 있는 사람, 망가져도 다시 운영할 수 있는 학교, 그리고 문제가 생겼을 때 함께 해결할 수 있는 공동체를 만드는 것이다. 그것이야말로 오래 살아남는 시스템의 조건이다.펜스는 시설을 보호할 수는 있다. 그러나 문제를 해결하는 사람을 키워주지는 못한다. 이번 방문에서 내가 본 것은 단순히 펜스 없는 시설이 아니라, 펜스를 세우는 대신 사람을 키우고 있는 학교였다.지난 글에서 나는 지속가능성의 비밀을 배웠다고 썼다. 이번에는 또 다른 것을 배웠다. 신뢰도 중요한 관리기술이라는 사실이다.우리는 물관리를 이야기할 때 탱크의 크기와 수질, 처리기술에 대해 이야기한다. 그러나 사람을 믿는 문제에 대해서는 별로 이야기하지 않는다. 그런데 이 학교는 나에게 다른 질문을 던졌다. 시설을 지키기 위해 정말 펜스가 필요한가, 아니면 시설을 사랑하는 사람이 필요한가 하는 질문이었다.물론 모든 곳에서 펜스를 없앨 수는 없을 것이다. 나라와 문화, 지역의 상황도 다르다. 하지만 적어도 이 학교에서는 펜스보다 학생들의 자부심이 더 강한 보호장치처럼 보였다.학생들은 물의 양을 측정하고 수질을 확인하며 시설을 청소한다. 또한 친구들과 부모에게 빗물의 중요성을 설명한다. 처음에는 작은 학교 안에서 시작된 활동이지만 이러한 경험은 가정으로, 이웃으로, 마을로 퍼져 나갈 수 있다.한 사람의 지식은 작을 수 있다. 그러나 여러 사람이 함께 배우고 경험을 나누면 집단지성이 된다. 나는 레인스쿨의 진정한 가치를 바로 여기서 보았다. 단순히 깨끗한 물 20톤을 저장하는 것이 아니었다. 물을 이해하고, 물을 관리하고, 물문제를 함께 해결할 수 있는 사람들을 키우는 일이었다. 이러한 집단지성이 학교를 넘어 마을 전체로 퍼져 나간다면, 그동안 외부의 지원에 의존하던 물문제를 스스로 해결할 수 있는 실마리가 만들어질지도 모른다. 어쩌면 레인스쿨이 만드는 가장 중요한 시설은 빗물탱크가 아니라 사람들의 머릿속에 만들어지는 보이지 않는 지식의 저장조인지도 모른다.나는 빗물 기술을 전수하러 갔다. 그러나 돌아오는 길에는 또 하나를 배우고 있었다. 좋은 물관리는 물만 관리하는 것이 아니었다. 사람을 믿고, 사람을 참여시키고, 사람을 주인으로 만드는 일이기도 했다. 어쩌면 펜스 없는 빗물식수화 시설은 물을 담는 저장조가 아니라 신뢰를 담는 저장조였는지도 모른다.