"72년 토박이, 이런 광경은 처음"... 제주 수산리에서 열린 놀라운 잔치

큰사진보기 ▲마을회관 현관에 붙여진 소박한 포스터 ⓒ 강창석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲마을곳곳에 배치된 마라콘 부스 ⓒ 강창석 관련사진보기

큰사진보기 ▲마을에는 100여개의 시비가 있다. 옥수수밭담에 자리잡은 시비 ⓒ 강창석 관련사진보기

큰사진보기 ▲옥수수 백일장 시상을 하는 이장님 ⓒ 강창석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 작가의 브런치에도 실립니다.

제주를 찾는 사람들이 가장 선호하는 애월, 그 초입 중산간에 수산리라는 마을이 있다. 순우리말로 물메라고도 한다. 수산봉이라는 오름과 수산저수지가 있는 마을, 예로부터 문필가들이 많은 조용한 마을이다. 마을 안 길을 종일 둘러봐도 시끌벅적한 곳은 찾아볼 수 없다. 이따금씩 삼삼오오 짝을 지어 지나가는 올레 16코스 중간지점 올레꾼들만이 보일 뿐이다.마을은 초당옥수수(제주도에서는 사탕옥수수라고 표현한다)의 제주 주산지이다. 그러나 처음부터 초당옥수수를 재배한 것은 아니었고, 제주도농업기술원이 2015년부터 추진한 초당옥수수 시범재배 사업과 함께 본격화되었으며, 이후 수산리는 제주를 대표하는 초당옥수수 생산지가 되었다. 이제 마을에서 여름농사의 대명사로 자리 잡은 초당옥수수는 이젠 수산 하면 떠오르는 연관검색어가 돼버린 마을의 특산물이다.작물의 특성상 저장은 어렵다고 한다. 반면 여름철 단기농사로 환금성이 좋다 보니 생산농가는 급격히 증가했다. 판로개척과 소비확대의 고민은 특산물을 이용한 마을 브랜드화로 이어졌다. 그런 고민을 안고 작년부터 시작한 게 초당옥수수를 주제로 하는 마을 잔치다.지난 주말, 조용한 중산간 마을에 시끌벅적 사람들이 모여들었다. 6월 13일~14일 양일간 "옥수수처럼 달콤한 여름날의 마을잔치"라는 슬로건으로 진행한 수산리 농촌체험휴양마을의 수산리 사탕옥수수 대잔치였다.행사의 메인부대는 마을회관 앞 넓은 주차장이었으나, 행사는 온 마을에서 진행되었다. 작년에 이어 두 번째 맞은 축제는 우리가 늘 마을에서 접하는 여느 축제와는 달랐다. 먼저 개막식이 없다. 그러니 행사의 주인공들은 높은 신 분들이 아닌 행사에 참가하는 모든 사람들이다.두 번째는 먹고 마시는 향토음식점이 없다. 옥수수식당이라고 이른 붙여진 부스에서는 마을에서 초당옥수수를 소재로 개발한 초당옥수수가 들어간 옥수수 치즈 전, 옥수수 지름떡, 버터 치즈 옥수수 등 주전부리들을 팔았다. 또한 잔치는 마을 곳곳에서 진행되었다. 크지 않은 마을 전체를 둘러볼 수 있도록 구성했기에 마을은 행사기간 내내 들썩였다.2026 JEJU 마라콘CORN과 도그콘CORN이라는 프로그램이 있다. 마라콘은 신청자들이 마을 한 바퀴를 돌면서 중간중간에 설치된 부스에서 미션을 수행하는 게임이다. 물론 완주하면 완주증과 기념품도 있다. 도그콘은 반려견 1000만 시대, 말 그대로 반려견과 함께 마을을 돌아보는 행사다. 마을 한 바퀴를 돈다고 하더라도 그리 넓지 않은 마을이다. 돌담과 올레, 크고 작은 밭들로 이어진 마을, 아직도 제주 고유의 모습을 가지고 있는 추억 속의 할머니집과 같은 분위기여서 놀멍 보멍 쉬멍 걷다 보면 그 위치가 되는 마을이다.최고 인기 프로그램은 옥수수 밭에서 직접 옥수수를 수확해 볼 수 있는 옥수수 수확 체험이다. 미리 인터넷을 통해서 홍보도 하고 신청자도 접수를 받았다. 물론 제주관광공사의 협조를 받아서 진행한 사업이라 가능했다고 하지만 좋은 모델을 보여주었다. 드문 농촌 체험으로 비교적 짧은 시간 내에 손쉽게 참여해볼 수 있는 체험이라서 그런지 시간대별로 분산하노라고 했지만 자녀들의 손을 잡은 젊은 학부모들의 신청이 쇄도했다.작년에는 비가 오는데도 진행을 하기도 했다. 보통 마을 잔치하면 연상되던 향토음식점에서 마을 어른들이 자리를 지키고 앉아있는 모습 하고는 전혀 달랐다. 어린아이들이 웃음과 재잘거리는 소리들이 행사장을 메웠고, 젊은 부부들이 활기차게 돌아다니는 모습들은 어쩌면 마을 축제장이 아닌 학교 운동회에 온 모습으로 착각을 할 정도였다.마을을 찾은 방문객들이 돌아가는 길, 빈손으로 가지는 않았다. 마을에서 수확한 초당옥수수를 농민들이 직접 판매를 했다. 부스 안 매대에서 마을 주민들이 직접 수확한 옥수수를 꾸러미에 담아서 판매를 했다. 아직 출하 초기라 마트에서는 비교적 비싼 옥수수를 현지가에 구입할 수 있음에 지갑을 여는 것은 마다하지 않았다.시인학교를 운영하는 마을이라 그런지, 마을 축제에서는 좀 생경한 옥수수 백일장도 있었다. 즉석에서 신청을 받았서 당일 시행하고 시상까지 마쳤다. 사람들의 참가를 유도하고, 시에 대한 거부감을 해소하기 위한 방법으로 3행시까지 허용했다고 한다. 상품은 초당옥수수, 박스의 크고 작음이 차이가 있을 뿐이다.800여 세대 1700여 명이 사는 수산리 마을, 행사기간 이틀간 전체 주민수를 훨씬 웃도는 방문객들이 다녀갔다고 한다. 마을에서 72년을 살았다는 이장님은 내 평생 수산리에 살면서 이렇게 많은 사람들이 오가는 것은 처음이라고 너스레를 떨기도 했다.지방차치를 넘어선 주민자치의 시대다. 로컬과 마을이라는 이름이 우리 사회의 중심 키워드가 되고 있지만 아직은 형식적일 뿐이다. 명목적이란 얘기다. 마을과 로컬이라는 이름으로 많은 일들이 행해지지만 실제적으로 이들이 주인공이 되고, 수혜자가 되고 있는지는 현장에 있는 활동가로써 많은 의문이 들 때가 있다.행정에서 지원하고 주관을 하는데, 실행주체는 마을이 아닌 용역사가 되어 버리는 경우, 그래서 마을은 중간에 낀 방관자가 되어버리는 경우가 많다. 그러기에 최종 결과물은 마을의 의도보다는 용역사의 작품이 되어버린다.이번 수산리의 행사도 외견상 흐름은 같다. 행정이 지원을 하고, 용역사가 실행을 하고, 마을이 참여하는 형태다. 농림축산식품부 지역단위 농촌관광사업을 제주시-> 제주관광공사 -> 마을이란 흐름 속에서 "제주관광공사의 마을 여행 통합브랜드인 카름스테이 사업"으로 추진되었다. 마을 전담 크리에이터가 수개월간 협업해 잔치를 기획하고 실행한 결과물이다.카름스테이는 제주관광공사에서 제주 곳곳의 마을이 가진 자연·문화·역사 자원을 발굴해 체류형 관광으로 연결하는 프로젝트로, 카름과 스테이의 합성어다. 카름은 제주의 자연마을 내의 조그만 거주지들을 부르는 제주 고유의 언어로 동카름, 서카름 등등의 형태로 불렀다. 그곳에는 할머니, 삼춘, 고모 등의 집이 있었고 가끔은 가서 자고 오는 그러나 아주 특별하고 정겨운 일이었던 추억을 상품의 브랜드로 만든 것이다.시작은 반이라고 한다. 친구 따라 강남 간다는 말도 있다. 마을은 용역사라는 친구를 따라서 시작을 했으니 이미 반은 갔으니 나머지 반만 가면 된다. 혼자 나머지 반의 빈 공간을 메꿔야 한다. 마을은 이미 좋은 기획안을 받았고, 같이 경험을 했으니 자신감은 얻었을 것이다. 행사장에서 만남 이장님도 불끈 솟는 자신감을 보여 주었다.사실 만나는 마을마다 마을의 브랜드화를 주장하고, 돈 버는 일을 얘기하지만 널려있는 마을 자원을 요즘 얘기하는 사업거리, 즉 콘텐츠로 승화시키는 일을 쉽지 않다. 마을은 내부의 시각만 가지고 있지 외부의 시각을 가지고 있지 않은 경우가 많다.수산리의 이번 행사는 초당옥수수하는 마을의 특산물을 마을의 대표적인 콘텐츠로 만들어보고자 마을의 내부적 희망이 마치 물때처럼 찾아온 외부의 시각으로 시장성에 맞게 그러나 좀 특이하게 포장이 되었다. 형식이나 의전도 없고, 출연자와 관객도 없는 모두가 주인공인 행사, 그냥 와서 즐기다 가면 되는 마을잔치다.초당옥수수는 단순한 농산물이 아니었다. 수산리라는 이름을 기억하게 만드는 콘텐츠였고, 마을을 다시 젊게 만드는 매개체였다. 이번 잔치는 그 가능성을 확인하는 자리였다.