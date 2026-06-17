"친청이 어떻고 친석이 어떻고..." 정청래가 계파갈등 선 그으며 한 말

오는 8월 전당대회에서 연임 도전이 유력한 정청래 더불어민주당 대표가 차기 당권을 둘러싸고 제기되는 당내 계파 갈등 프레임을 두고 "악의적 갈라치기"라고 선을 그었다. 앞서 "정권은 짧다" 발언 등으로 정 대표가 이 대통령과 각을 세우는 것 아니냐는 당내 비판을 의식한 듯 "민주당은 모두 친명(친이재명)"이라며 진화에 나서는 모습도 보였다.
"일부 언론서 친청파·친석파... 악의적 갈라치기 골몰"
정 대표는 17일 오전 당 최고위원회의에서 오는 8월 전당대회를 두고 "1인1표제로 시행되는 첫 전당대회"라며 "제가 누차 말씀드린 대로 1인1표제가 시행되면 당내 계파가 소멸될 것이다. 국회의원들은 계파 보스의 눈치를 보지 않고 구정 활동에 전념하고 당원들 평가에 의해 자신의 정치적 진로를 결정하게 된다"라고 자평했다.
정 대표는 "그런데 아직도 일부 언론에선 친청(친정청래)파가 어떻고 친석(친김민석)파가 어떻고, 저도 알 수 없는 악의적 갈라치기에 골몰하고 있다"라며 "무슨 계파로 명명되는 걸 반대하고 싫어하지만 저는 굳이 구분한다면 당원파고 개혁파다. 민주당은 모두 이재명 정부의 성공을 바라는 친명"이라고 말했다.
'친청·친석' 프레임은 앞서 방송인 김어준씨가 언급한 바 있다. 김씨는 지난 1일 유튜브 방송 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장>에서 "친명 뭐 반청 하는데 민주당에 반명은 없다"라면서도 "대신 친청과 친석은 있지. 정청래와 김민석 사이에 갈라지는 건 있어도 이걸 친청·친석이라 하지 않고 친청·친명, 반청·친명, 반명·친청, 이런 식으로 이 대통령을 끌어들이는 것"이라고 말했다. "민주당 내에 반명은 없고 다 친명인데 친청이냐 친석이냐, 이렇게 갈라지는 것"이라고도 했다.
이날 정 대표는 "이재명 정부의 성공과 정권 재창출을 바라는 민주당원과 지지자 모두 당원주권 당원파고 개혁파"라며 "당원주권 정당 1인1표제는 누구도 부정할 수 없는 가치"라고 강조했다. 그러면서 "당원주권 정당의 깃발을 높이 들고 이재명 정부 성공을 위해 이 대통령을 중심으로 똘똘 뭉쳐 앞으로 나아가자"라고 말했다.
정 대표는 마지막 추가 발언에서도 "제가 당대표가 된 이래로 지면 인터뷰를 한 번도 하지 않았다. 제가 말하면 제 자랑이 될 수 있기 때문"이라며 "어젠가 그젠가 기사를 보니 제가 이 대통령 시계를 차고 있는 사진을 찍었나 보더라. 이 대통령 시계 1호를 제가 받고 그때부터 찼는데 마치 지금 그 시계를 차고 다니는 것처럼, 무슨 꿍꿍이가 있어서 지금 왜 차고 다니냐는 뉘앙스로 보도하는 건 엄밀하게 말하면 가짜뉴스"라고 지적했다.
한편 김민석 총리 측근으로 분류되는 강득구 최고위원은 "대통령은 모든 걸 걸고 대한민국을 위해 뛰고 있는데 우리는 지금 무엇을 하고 있나"라며 "대표님을 포함해 지도부 모두에게 묻는다. 대통령이 달리는 동안 우리는 혹여 브레이크를 밟고 있지 않았나. 어제 한 말이 다르고 오늘 하는 말이 다르다. 하나가 되자고 하면서 분열의 목소리를 낸다"라고 비판했다.
민주당이 6·3 지방선거 평가위원회를 구성해 백서를 발간하기로 한 계획을 두고도 우려를 나타냈다. 강 최고위원은 "선거를 평가하고 기록으로 남기는 일은 당연히 필요하다"라면서도 "평가의 핵심은 결과가 아니라 과정이다. 무엇보다 중요한 건 평가의 객관성과 독립성이다. 선거에 책임이 있는 사람들이 스스로 평가하는 방식으론 국민과 당원의 신뢰를 얻기 어렵다"라고 말했다.
강 최고위원은 "어떤 현란한 수사를 쓰고 명분을 내세우더라고 당원은 안다"라며 "결국 마지막은 당원의 선택이고 판단이고 입장이다. 당원은 영원하지만 당권은 유한하다"라고 밝혔다. 강 최고위원은 지난 12일 최고위원회의에서도 앞서 정 대표가 사용했던 "국민은 영원하고 정권은 짧다"라는 표현을 역으로 인용해 "국민과 당원은 영원하지만 당권은 짧다"라고 직격한 바 있다.
"정청래 리더십, 이재명 정부랑 잘 안 맞아"
이날 전당대회 출마를 준비하거나 고민하는 당내 의원들 사이에서도 정 대표를 향한 비판 목소리가 나왔다. 차기 당대표 출마를 고심 중인 김용민 의원은 이날 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서 정 대표를 향해 "당의 운영도 당원이 결정하고 당의 주인은 당원이라고 했는데 공천권을 온전히 당원에게 돌려드리는 게 핵심이 돼야 한다"라며 "이번 보궐선거에서 정 대표가 국회의원 후보자들은 전부 다 전략 공천했다. 그래서 지금 강조하는 내용과 실제 한 행동은 맞지 않는다"라고 지적했다.
김 의원은 "이번 전당대회에서 당대표는 다음번 총선 공천권을 갖는 것과 연결된다"라며 "당대표에 출마하는 분들이 만약 총선 공천권을 행사하면서 다음번 대선을 염두에 두고 있다고 하면 자기 계파 중심으로 국회의원 공천권을 행사하려고 할 것"이라고 내다봤다. 그러면서 "이번 전당대회에 나가는 당대표가 다음번 대선의 교두보로 삼으면 안 된다는 게 중요한 전제"라고 강조했다.
오는 8월 전당대회에서 최고위원 출마를 공식화한 박성준 의원은 이날 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에서 "정 대표도 이제 지략가의 모습을 보여야 한다"라며 "앞으로 민주당이 무엇을 할 건지 정확한 방향 제시와 더불어 어떻게 하겠다는 모습을 더 보여줘야 하는 것 아닌가 싶다. 지금의 리더십 갖고는 그렇게 좋은 점수를 주고 싶지 않다"라고 평했다.
마찬가지로 최고위원 출마를 검토 중인 이건태 의원은 이날 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서 "정청래 대표가 연임을 도전할 명분은 좀 부족한 거 아닌가"라며 "이번 선거 결과에 대한 당원들의 평가도 좋지 않은 상황이고 정 대표의 리더십 스타일이 이 대통령의 혁신적인 실용정부와 잘 맞지 않는 측면이 있는 것 같다"라고 평했다.
이 의원은 정 대표를 겨냥해 "검찰 보완수사권 전면폐지나 1인1표제 등은 연임을 염두에 두고 지지자들의 지지를 소구하려는 발언으로 충분히 해석될 수 있다"라며 "지금 당대표 신분을 유지하면서 연임을 위한 포석으로 해석되는 그런 발언을 하는 건 당원들이 듣기에 대단히 불편해하실 것 같다"라고 지적하기도 했다.