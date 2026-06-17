"친청이 어떻고 친석이 어떻고..." 정청래가 계파갈등 선 그으며 한 말

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 "제가 마침 요즘 이재명 대통령 시계를 차고 다니는 것처럼 기사가 많이 났다"며 "마치 (원래는 차지 않다가) 지금 그 시계를 차고 다니는 것처럼, 무슨 꿍꿍이가 있어서 차고 다니냐는 뉘앙스로 보도한다. 엄밀히 말하면 가짜뉴스 아니냐"고 말하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 강득구 최고위원의 발언을 듣고 있다. 강 최고위원은 정 대표의 "정권은 짧다" 발언을 겨냥해 "당원은 영원하지만 당권은 유한하다"고 직격했다. ⓒ 남소연 관련사진보기

오는 8월 전당대회에서 연임 도전이 유력한 정청래 더불어민주당 대표가 차기 당권을 둘러싸고 제기되는 당내 계파 갈등 프레임을 두고 "악의적 갈라치기"라고 선을 그었다. 앞서 "정권은 짧다" 발언 등으로 정 대표가 이 대통령과 각을 세우는 것 아니냐는 당내 비판을 의식한 듯 "민주당은 모두 친명(친이재명)"이라며 진화에 나서는 모습도 보였다.정 대표는 17일 오전 당 최고위원회의에서 오는 8월 전당대회를 두고 "1인1표제로 시행되는 첫 전당대회"라며 "제가 누차 말씀드린 대로 1인1표제가 시행되면 당내 계파가 소멸될 것이다. 국회의원들은 계파 보스의 눈치를 보지 않고 구정 활동에 전념하고 당원들 평가에 의해 자신의 정치적 진로를 결정하게 된다"라고 자평했다.정 대표는 "그런데 아직도 일부 언론에선 친청(친정청래)파가 어떻고 친석(친김민석)파가 어떻고, 저도 알 수 없는 악의적 갈라치기에 골몰하고 있다"라며 "무슨 계파로 명명되는 걸 반대하고 싫어하지만 저는 굳이 구분한다면 당원파고 개혁파다. 민주당은 모두 이재명 정부의 성공을 바라는 친명"이라고 말했다.'친청·친석' 프레임은 앞서 방송인 김어준씨가 언급한 바 있다. 김씨는 지난 1일 유튜브 방송 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장>에서 "친명 뭐 반청 하는데 민주당에 반명은 없다"라면서도 "대신 친청과 친석은 있지. 정청래와 김민석 사이에 갈라지는 건 있어도 이걸 친청·친석이라 하지 않고 친청·친명, 반청·친명, 반명·친청, 이런 식으로 이 대통령을 끌어들이는 것"이라고 말했다. "민주당 내에 반명은 없고 다 친명인데 친청이냐 친석이냐, 이렇게 갈라지는 것"이라고도 했다.이날 정 대표는 "이재명 정부의 성공과 정권 재창출을 바라는 민주당원과 지지자 모두 당원주권 당원파고 개혁파"라며 "당원주권 정당 1인1표제는 누구도 부정할 수 없는 가치"라고 강조했다. 그러면서 "당원주권 정당의 깃발을 높이 들고 이재명 정부 성공을 위해 이 대통령을 중심으로 똘똘 뭉쳐 앞으로 나아가자"라고 말했다.정 대표는 마지막 추가 발언에서도 "제가 당대표가 된 이래로 지면 인터뷰를 한 번도 하지 않았다. 제가 말하면 제 자랑이 될 수 있기 때문"이라며 "어젠가 그젠가 기사를 보니 제가 이 대통령 시계를 차고 있는 사진을 찍었나 보더라. 이 대통령 시계 1호를 제가 받고 그때부터 찼는데 마치 지금 그 시계를 차고 다니는 것처럼, 무슨 꿍꿍이가 있어서 지금 왜 차고 다니냐는 뉘앙스로 보도하는 건 엄밀하게 말하면 가짜뉴스"라고 지적했다.한편 김민석 총리 측근으로 분류되는 강득구 최고위원은 "대통령은 모든 걸 걸고 대한민국을 위해 뛰고 있는데 우리는 지금 무엇을 하고 있나"라며 "대표님을 포함해 지도부 모두에게 묻는다. 대통령이 달리는 동안 우리는 혹여 브레이크를 밟고 있지 않았나. 어제 한 말이 다르고 오늘 하는 말이 다르다. 하나가 되자고 하면서 분열의 목소리를 낸다"라고 비판했다.민주당이 6·3 지방선거 평가위원회를 구성해 백서를 발간하기로 한 계획을 두고도 우려를 나타냈다. 강 최고위원은 "선거를 평가하고 기록으로 남기는 일은 당연히 필요하다"라면서도 "평가의 핵심은 결과가 아니라 과정이다. 무엇보다 중요한 건 평가의 객관성과 독립성이다. 선거에 책임이 있는 사람들이 스스로 평가하는 방식으론 국민과 당원의 신뢰를 얻기 어렵다"라고 말했다.강 최고위원은 "어떤 현란한 수사를 쓰고 명분을 내세우더라고 당원은 안다"라며 "결국 마지막은 당원의 선택이고 판단이고 입장이다. 당원은 영원하지만 당권은 유한하다"라고 밝혔다. 강 최고위원은 지난 12일 최고위원회의에서도 앞서 정 대표가 사용했던 "국민은 영원하고 정권은 짧다"라는 표현을 역으로 인용해 "국민과 당원은 영원하지만 당권은 짧다"라고 직격한 바 있다.이날 전당대회 출마를 준비하거나 고민하는 당내 의원들 사이에서도 정 대표를 향한 비판 목소리가 나왔다. 차기 당대표 출마를 고심 중인 김용민 의원은 이날 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서 정 대표를 향해 "당의 운영도 당원이 결정하고 당의 주인은 당원이라고 했는데 공천권을 온전히 당원에게 돌려드리는 게 핵심이 돼야 한다"라며 "이번 보궐선거에서 정 대표가 국회의원 후보자들은 전부 다 전략 공천했다. 그래서 지금 강조하는 내용과 실제 한 행동은 맞지 않는다"라고 지적했다.김 의원은 "이번 전당대회에서 당대표는 다음번 총선 공천권을 갖는 것과 연결된다"라며 "당대표에 출마하는 분들이 만약 총선 공천권을 행사하면서 다음번 대선을 염두에 두고 있다고 하면 자기 계파 중심으로 국회의원 공천권을 행사하려고 할 것"이라고 내다봤다. 그러면서 "이번 전당대회에 나가는 당대표가 다음번 대선의 교두보로 삼으면 안 된다는 게 중요한 전제"라고 강조했다.오는 8월 전당대회에서 최고위원 출마를 공식화한 박성준 의원은 이날 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에서 "정 대표도 이제 지략가의 모습을 보여야 한다"라며 "앞으로 민주당이 무엇을 할 건지 정확한 방향 제시와 더불어 어떻게 하겠다는 모습을 더 보여줘야 하는 것 아닌가 싶다. 지금의 리더십 갖고는 그렇게 좋은 점수를 주고 싶지 않다"라고 평했다.마찬가지로 최고위원 출마를 검토 중인 이건태 의원은 이날 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서 "정청래 대표가 연임을 도전할 명분은 좀 부족한 거 아닌가"라며 "이번 선거 결과에 대한 당원들의 평가도 좋지 않은 상황이고 정 대표의 리더십 스타일이 이 대통령의 혁신적인 실용정부와 잘 맞지 않는 측면이 있는 것 같다"라고 평했다.이 의원은 정 대표를 겨냥해 "검찰 보완수사권 전면폐지나 1인1표제 등은 연임을 염두에 두고 지지자들의 지지를 소구하려는 발언으로 충분히 해석될 수 있다"라며 "지금 당대표 신분을 유지하면서 연임을 위한 포석으로 해석되는 그런 발언을 하는 건 당원들이 듣기에 대단히 불편해하실 것 같다"라고 지적하기도 했다.