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사회

광주전라

26.06.17 12:18최종 업데이트 26.06.17 12:18

'1004' 차량 골드번호 빼돌린 공무원 무더기 적발

광주 서구청 직원 10명 징계·행정처분…청탁금지법 위반 등 경찰 수사 의뢰

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광주광역시 서구청사.
광주광역시 서구청사. ⓒ 광주광역시 서구청

'1004' '9999' 등 일명 '골드번호'로 불리는 자동차 등록번호를 빼돌려 청탁받은 업체에 제공한 공무원들이 무더기로 적발됐다.

지자체는 해당 공무원들을 징계하고 경찰에 청탁금지법 위반 등으로 수사 의뢰할 예정이다.

광주광역시 서구청은 자체 감사를 통해 차량 신규·이전 등록 및 변경 업무 담당 직원들의 자동차 관리 정보시스템 임의 조작, 청탁금지법 위반 사실 등을 확인했다고 17일 밝혔다.

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이들은 등록 대행업체로부터 골드번호를 확보해 달라는 청탁을 받고 이 같은 일을 벌인 것으로 감사 결과 드러났다.

일부 직원들은 번호를 넘긴 대가로 업체로부터 저녁 식사 접대 등을 받았다.

업무 담당 직원들끼리 인수인계를 하는 과정에서 관행적이고 반복적으로 골드번호를 빼돌렸으며, 모두 350건에 달했다.

서구는 이들 직원 중 6명에 대해 중징계(3명)와 경징계(3명) 의결을 요구하고, 4명에 대해서는 주의와 훈계 등 행정 처분을 내렸다.

또 이들을 자동차관리법 위반 등으로 광주 서부경찰서에 수사 의뢰할 계획이다.

광주 서구 관계자는 "계좌 추적 등 수사 권한이 없어 골드번호 거래에 돈이 오갔는지, 업체로부터 골드번호를 받아 간 차량 소유주가 누구인지, 거래 과정에서의 위법성 여부가 있었는지 등은 확인하지 못했다"며 "이르면 이주 중으로 경찰에 수사 의뢰할 계획"이라고 말했다.

서구는 국민신문고를 통해 민원을 접수한 뒤 지난 2월 9일부터 지난달 말까지 직원 16명을 대상으로 4개월 간 감사를 벌였다.

#광주#서구청#골드번호#번호판#접대

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