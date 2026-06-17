'1004' 차량 골드번호 빼돌린 공무원 무더기 적발

큰사진보기 ▲광주광역시 서구청사. ⓒ 광주광역시 서구청 관련사진보기

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'1004' '9999' 등 일명 '골드번호'로 불리는 자동차 등록번호를 빼돌려 청탁받은 업체에 제공한 공무원들이 무더기로 적발됐다.지자체는 해당 공무원들을 징계하고 경찰에 청탁금지법 위반 등으로 수사 의뢰할 예정이다.광주광역시 서구청은 자체 감사를 통해 차량 신규·이전 등록 및 변경 업무 담당 직원들의 자동차 관리 정보시스템 임의 조작, 청탁금지법 위반 사실 등을 확인했다고 17일 밝혔다.이들은 등록 대행업체로부터 골드번호를 확보해 달라는 청탁을 받고 이 같은 일을 벌인 것으로 감사 결과 드러났다.일부 직원들은 번호를 넘긴 대가로 업체로부터 저녁 식사 접대 등을 받았다.업무 담당 직원들끼리 인수인계를 하는 과정에서 관행적이고 반복적으로 골드번호를 빼돌렸으며, 모두 350건에 달했다.서구는 이들 직원 중 6명에 대해 중징계(3명)와 경징계(3명) 의결을 요구하고, 4명에 대해서는 주의와 훈계 등 행정 처분을 내렸다.또 이들을 자동차관리법 위반 등으로 광주 서부경찰서에 수사 의뢰할 계획이다.광주 서구 관계자는 "계좌 추적 등 수사 권한이 없어 골드번호 거래에 돈이 오갔는지, 업체로부터 골드번호를 받아 간 차량 소유주가 누구인지, 거래 과정에서의 위법성 여부가 있었는지 등은 확인하지 못했다"며 "이르면 이주 중으로 경찰에 수사 의뢰할 계획"이라고 말했다.서구는 국민신문고를 통해 민원을 접수한 뒤 지난 2월 9일부터 지난달 말까지 직원 16명을 대상으로 4개월 간 감사를 벌였다.