국힘 선거소청에 공세 수위 높인 오세훈 "장동혁 지도부, 이미 수명 다 해"

큰사진보기 ▲여론조사비 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장이 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 결심공판에 출석하며 입장을 밝히고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 16일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 2-1 출입구 앞에 앉아 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

6.3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민의힘 지도부가 서울 등 일부 지역 선거소청을 결정한 후, 오세훈 서울시장은 장동혁 대표를 향한 비판 수위를 점차 높여가고 있다. 정점식 원내대표가 오 시장에게 "재선거를 위한 소청이 아니"라고 설명한 것과 달리, 장 대표가 '전국 재선거'라는 목표를 밝히면서다.오 시장은 국민의힘이 선거소청 제기를 의결한 지역 6곳(서울, 경기, 인천, 부산, 울산, 전남·광주) 중 유일한 국민의힘 광역단체장 선거 당선자로, 재선거 시 직접적인 영향을 받을 수 있다. 다만 당 지도부는 대상지 선정 논란이 이어지자 충북, 대구, 경남을 추가해 9곳에 선거소청을 제기하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다.국민의힘은 선거소청 제기 시한이 임박함에 따라 17일 오후 2시 국회에서 의원총회를 열고 선거소청 제기 문제와 당내 현안 등에 대해 논의할 예정이다. 장 대표는 이 의원총회 참석을 예고했다.오 시장은 이날 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원 앞에서 취재진과 만나 "이미 장동혁 지도부는 수명을 다했다고 생각한다"며 "(장 대표의) 리더십이 결정적으로 타격을 받았기 때문"이라고 직격했다.이어 "의원총회에서 재선거 주장이 본인(장 대표)의 정치적 입지를 강화하기 위한 정략적인 구호라는 점에 초점이 맞춰져서 장동혁 지도부의 거취 등 충분한 논의가 이루어지길 바란다"고 덧붙였다.오 시장은 하루 전인 16일에도 국민의힘의 선거소청에 대한 입장 발표 영상을 통해 대표에 대한 비판의 목소리를 냈다.그는 영상에서 "국민 어떤 분이 지켜봐도 순수한 의도는 아니라 짐작하고 계실 것"이라며 "당내의 흔들리는 리더십, 당내의 빈약한 입지를 의식한 다분히 정략적인 이용이라고 많은 분이 평가하고 있는 것으로 보인다"고 말했다.이어 "이 정도 중차대한 사안인 경우에는 의원총회를 거쳐서 총의를 모으는 게 선행이 돼야 하는데 (선거소청을) 일방적으로 지도부에서 결정했다"며 "또 원내대표께서는 의견을 지금 좀 달리하신다. 지도부 내에서도 통일된 의견이 아니라면 이건 그 의사 결정 과정에 문제가 있는 것"이라고 꼬집었다.그러면서 "청년들과 많은 국민들의 참정권 보장, 정상적인 선거에 대한 열망을 정치적으로 이용하는 행태는 바람직하지 않다"고 강조했다.오 시장의 지적처럼 당내 '투톱'인 장 대표와 정 원내대표는 이번 선거소청 문제를 두고 입장 차이를 보이고 있다. 장 대표가 선거소청의 목표를 '재선거'라고 밝힌 반면, 정 원내대표는 '선거 과정에서 문제가 있는지를 살피는 차원'이라며 장 대표 주장에 선을 긋는 모양새이다.오 시장 측에 따르면 정 원내대표는 지난 15일 긴급 최고위에서 서울 등 일부 지역 선거소청 제기를 의결한 직후 오 시장에게 전화를 걸어 그의 우려를 달래기도 했다.오 시장 측 김병민 서울시 정무부시장은 이날 오전 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에서 "(당시 통화에서) 정 원내대표가 '재선거를 위한 소청이 아니라 투표용지 부족 사태가 선거에 영향을 미쳤는지를 확인하는 과정에 불과하다' 정도로 설명했다"며 "(이에 오 시장은) '지켜보겠다'고 대응했다"고 밝혔다.그는 이어 "그런데 저녁, 그다음 날까지 나오는 내용을 보니까 장 대표는 '이제 시작이다, 전면 재선거' 이렇게 주장을 하고 나왔다"며 오 시장의 대응 수위가 높아진 배경을 설명했다. 장 대표는 지난 15일 긴급 최고위를 마친 뒤 페이스북에 "목표는 분명하다. 전국 재선거다. 소청은 시작일 뿐"이라는 글을 올린 바 있다.김 정무부시장은 "결국 '(장 대표가) 정치적인 반전의 모멘텀을 마련하기 위해 선관위 사태를 이용한 것 아니냐'라는 분석에 힘이 실린다"고 꼬집기도 했다.그는 "서울시장을 비롯한 단체장들의 의견을 모을 수 있는 시간은 충분했다"며 "뭐가 그렇게 급하다고 긴급 최고위를 소집해서 장 대표와 지도부가 일방적인 결정을 하게 됐는지 강한 절차적 문제를 삼을 수밖에 없다"고 설명했다.장 대표를 "학교폭력 가해자"에 빗대기도 했다. 김 정무부시장은 "학교폭력 가해자들이 늘 그런 식이다. 잘되고 있는 사람들 공부 못 하게 끌어내리고 방해한다"며 "(지방선거에서 서울시장 등) 좋은 결과가 나온 것도 '이거 다 무효야'라고 하는 모습들이 (학교폭력 가해자와) 도대체 무엇이 다른가?"라고 비판했다.그는 "(투표용지 부족 사태와 관련한) 분명한 진상규명과 책임자 처벌을 해야 한다. 이걸 위해서 꼭 필요한게 특검이고 야당의 제1 목표는 특검을 하루빨리 관철하는 것"이라면서 "(그럼에도) 여기에 대한 목소리에 별로 힘이 안 실린다"라는 진단도 내놨다.또 "두 번째로 (중요한 것이) 선관위 구조 개혁의 골든타임"이라며 "선관위 문제를 구조 개혁시키고, 선거 제도상 드러나는 허점들이 있다면 그걸 (어떻게) 보완할 것인가에 초점을 맞춰야 되는데, 당 대표가 전면 재선거를 주장하다 보니까 본질적인 문제가 자꾸 흐려지게 되는 것"이라고 했다.