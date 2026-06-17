'1·2심 유죄' 사하구청장 선거법 사건, 대법원으로

1심에 이어 항소심에서도 유죄가 선고된 이갑준 부산 사하구청장의 공직선거법 위반 혐의 사건이 결국 대법원으로 가게 됐다. 이 구청장과 검찰 모두 상고를 제기하면서다.
17일 이 구청장은 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "임기를 마치는 게 주민에 대한 예의라고 생각해 상고장을 접수했다"라고 말했다. 이번 지방선거에 출마하지 못한 이 구청장의 임기는 이제 보름 정도 기간이 남았다.
그는 2심 판단에 대한 아쉬움도 표시했다. 그는 선거법 유죄 결정 불복은 아니라면서도 "형량이 과하지 않느냐는 생각이 있다"라고 말했다. 앞서 검찰도 양형 부당 등의 이유로 똑같이 상고 절차를 밟았다.
지난 10일 부산고법 형사2부(박운삼 부장판사)는 선거법 위반 혐의로 법정에 선 이 구청장에게 벌금 500만 원을 선고했다. 항소심 재판부는 이 구청장의 사실오인 및 법리 오해 주장을 일부 받아들여 원심 결정을 파기하고 감형을 결정했다.
이 구청장의 혐의를 유죄로 보면서도 구청장 직위를 이용한 건 아니라고 판단한 결과다. 그러나 공직자 신분으로 같은 당의 총선 후보 지지를 요청한 건 엄중하다고 판시했다. 재판부는 "(공무원으로서) 피고인의 행위는 비난 가능성이 크며, 700표 차 선거 결과에 영향을 미치지 않았다고 단정하기도 어렵다"라고 지적했다.
앞서 이 구청장은 지난해 22대 총선 시기 지자체 보조금을 받는 지역 민간단체 관계자에게 전화를 걸어 국민의힘 후보 지지를 당부하는 등 정치적 중립 의무를 어기고 선거운동을 한 혐의로 재판에 넘겨졌다(관련기사: 국힘 후보 지지 부탁한 현직 구청장 논란 https://omn.kr/280w7
).
검찰은 1심과 2심에서 무거운 책임을 물어야 한다며 징역 10개월을 요청했다. 1심 법원은 이를 유죄로 보고 직위 상실에 해당하는 징역 8개월의 집행유예 2년 유죄를 선고했다. 그러나 이 구청장 등이 이에 반발해 항소에 나서면서 추가 재판 상황이 이어졌다.
당시에도 "구청장으로서 역할을 성실하게 수행하지 못한 점을 대단히 송구스럽게 생각한다"라고 말했지만, 양형 자체를 수용한 건 아니었다. 2심에 이은 이번 상고 과정에서도 여전한 불만을 토로했다. 그는 임기를 끝까지 마무리하겠단 태도와 동시에 "전국에 이런 사례가 있느냐. 벌금 500만 원은 과도하다"라고 주장했다.
하지만 선거법 위반 유죄를 받아들이면서도 임기에 연연하는 건 부적절한 처사라는 지적이 나온다. 정치개혁부산공동행동 집행위원장인 양미숙 부산참여연대 사무처장은 "현직 구청장이 벌인 일로 죄질이 나쁘다. 주민에게 미안하다면 쥐구멍에라도 들어가야 하는 상황 아닌가. 지금 당장 사퇴해야 한다"라고 비판했다.