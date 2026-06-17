김기재 당선인 "사람이 찾는 더 큰 당진 만들겠다"

큰사진보기 ▲김기재 당진시장 당선인이 15일 업무보고 청취에서 “시민의 생명과 안전을 지키는 일은 시정의 가장 기본이자 최우선 책무”라며 “재난, 사고, 산업재해, 교통 위험, 환경오염으로부터 시민이 안심할 수 있는 당진을 만드는 데 모든 행정 역량을 집중하겠다”고 밝혔다. ⓒ 준비위원회 관련사진보기

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김기재 당진시장 당선인이 15일부터 19일까지 5일간 '민선9기 당진시장직 더큰당진 준비위원회'를 통해 당진시 주요 부서·기관을 대상으로 업무보고를 진행 중이다.이번 업무 보고는 민선9기 출범을 앞두고 시정 전반의 주요 현안과 쟁점 사업을 점검하고, 당선인 공약사항의 실행 방안과 부서별 핵심 과제를 구체화하기 위해 마련했다.지난 15일 김 당선인은 "시민의 생명과 안전을 지키는 일은 시정의 가장 기본이자 최우선 책무"라며 "재난, 사고, 산업재해, 교통 위험, 환경오염으로부터 시민이 안심할 수 있는 당진을 만드는 데 모든 행정 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.준비위원회는 단순한 현황 청취에 그치지 않고 공약별 추진 가능성, 재정 여건, 제도적 과제, 부서 간 협업 필요 사항 등을 종합적으로 살피는 데 중점을 두고 있다.민선9기 주요 공약 가운데 '안전하고 쾌적한 당진' 분야를 중심으로 재난·재해 예방, 산업재해 대응, 교통안전, 침수 피해 예방, 환경오염 사전 차단 등 시민 생활과 직결되는 안전 과제의 실행력을 높이겠다는 구상이다.5대 핵심 공약으로는 ▲ 제2서해대교 국가계획 반영 추진 ▲ 군부대 이전 및 미래복합거점 조성 ▲ 해양경찰인재개발원 조기 완성 ▲ 당진형 24시간 소아․청소년 진료 및 돌봄 체계 구축 ▲ 당진 생태호수공원 조성 등이 있다.주요 점검 분야는 ▲ 당진형 AI 통합안전체계 구축 ▲ 산업재해 예방 안전관리 강화 ▲ 상습침수지역 침수예방 인프라 정비 ▲ 농촌·생활권 배수체계 전면 정비 ▲ 교통안전 취약구간 전면 정비 ▲ 학생 맞춤형 통학·이동 및 안전 패키지 구축 ▲ 산단·환경취약지역 환경오염 통합관리 구축 등이다.또한, 민생경제 회복, 미래산업·일자리 혁신, 아이 키우기 좋은 당진, 스마트 농어업 대전환, 해양경제 중심도시 조성, 복지·의료체계 확충, 교통망 개선, 문화·관광 기반 조성, 혁신행정 등 민선9기 주요 정책 전반에 대한 실행 방안도 함께 점검한다.김기재 당선인은 "민생경제 회복과 산업 경쟁력 강화도 안전한 도시 기반 위에서 가능하다"며 "공약 하나하나가 시민 삶의 변화로 이어질 수 있도록 부서별 실행계획을 꼼꼼히 점검하고, 사람이 머물고 찾아오는 더 큰 당진을 실현하겠다"고 강조했다.