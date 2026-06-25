최저사양 폰 원하는 고2, 엄마 눈에 들어온 '레드레드'

서울, 부산, 경기도 가평, 제주, 미국에 흩어져 사는 6인이 쩨쩨하지만 울고 웃고 버티며, 오늘도 그럭저럭 어른 행세하며 살아가는 삶을 글로 담습니다.

"오늘 중요한 수행평가가 있어서 그건 다음에 들을게. 이번에 등급 올려야 해서 수행에서 만점을 받아야 해."

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"스마트폰을 안 쓸 수는 없지만 불필요한 부분을 줄여서 써야 할 것 같아. 외부에서 통제할 수 있으면 좋겠어. 최저 사양 휴대전화로 쓰고 싶어."

큰사진보기 ▲잠을 줄여 버티겠다는 아이. ⓒ joyshotsphotography on Unsplash 관련사진보기

"나 이번에 화학이 5등이라 기말 못 보면 2등급 나올지도 몰라. 어떡하지."

큰사진보기 ▲AI생성 이미지 ⓒ AI생성 이미지 관련사진보기

"도가니 사리기 레드 레드, 신호등 바뀌었어 그린 그린."

2009년에 태어난 큰아이는 현재 일반고 2학년에 재학 중이다. 아이를 처음 품에 안았을 때만 해도 걱정은 단순했다. 밥은 잘 먹는지, 밤에는 푹 자는지, 친구들과 잘 지내는지 같은 것들이었다. 아이가 건강하게 자라는 것이 가장 큰 바람이었다. 잘 먹고 잘 자면 그것만으로도 안심이 되곤 했다. 그런데 어느 순간부터 대화의 내용이 달라졌다.얼마 전 오전 6시 50분, 아침 식사를 하며 전날 읽은 시사 기사를 언급했다. 민주주의에 관한 내용이었다. 이야기를 꺼내자마자 아이가 난처한 표정을 지었다.그 짧은 대답만으로도 아이의 하루가 어디에 붙들려 있는지 알 것 같았다. 어느 날은 휴대전화를 바꾸고 싶다고 말했다.최신 기종을 사 달라는 말보다 그 말이 더 낯설게 들렸다. 성적보다 건강과 행복이 더 중요하다고 말하고 싶지만, 아이가 매일 마주하는 현실은 꼭 그렇지만은 않아 보여서 두려울 때가 있다. 아이가 무엇을 얼마나 잘 해내고 있는지 보다 경쟁의 언어에 너무 일찍 붙들린 것처럼 보일 때가 있기 때문이다. 먹는 것과 생활 환경은 세심하게 챙기고 있지만, 정작 아이가 건강하게 자라고 있다는 확신이 흔들릴 때가 있다.2025년부터 내신 5등급제가 시행됐지만 체감 되는 경쟁은 오히려 더 치열해졌다. 대학들은 학생부와 내신의 중요성을 강조한다. 결국 논의는 99점과 98점을 얼마나 정밀하게 가를 수 있느냐로 모아진다. 물론 선발은 필요하다. 대학은 제한된 정원 안에서 학생을 뽑아야 하고 사회에는 다양한 형태의 경쟁이 존재한다. 문제는 선발이 교육의 일부가 아니라 교육의 목적이 되어 가고 있다는 점이다. 한국 교육 시스템은 느리게 성장하는 학생을 기다려주지 않는다.공대 진학을 희망하는 아이가 중간고사 성적표를 보여주며 한 말이다. 아이는 잠을 줄여가며 버티는 쪽을 선택했다. 최근 언론에선 한국의 일반고 재학생 대다수가 수면 부족을 겪고 있다는 통계도 보도된 바 있다. 지난 1월 한국청소년정책연구원의 한국 아동·청소년 인권실태 기초분석보고서에 따르면, 전국 일반고 재학생 2258명을 대상으로 2024년 진행한 설문조사에서 일일 수면시간이 6시간 미만이라고 응답한 학생이 46.7%에 달하는 것으로 나타났다. 6~7시간이 30.8%, 5~6시간 29.7%, 5시간 미만 17.0%으로, 하루 8시간 이상 잠을 잔다고 응답한 학생은 5.5%에 불과했다.같은 시기, 전혀 다른 삶을 사는 2009년생들도 있다. 아이돌 그룹 코르티스의 2009년생 멤버들이다. 사람들은 그들의 자유분방함에 열광하지만 부모 입장에서는 데뷔하지 못한 수많은 연습생들이 먼저 떠오른다. 2026년의 고등학교가 입시를 위한 경쟁 시스템이라면 아이돌 기획사는 시장 경쟁을 위한 시스템이다. 데뷔한 소수는 보이지만, 탈락한 다수의 아이들은 보이지 않는다.학교도 크게 다르지 않다. 연말이면 수능 만점자와 서울대 합격자의 인터뷰를 어디서나 볼 수 있다. 그러나 대부분의 청소년은 그 자리에 도달하지 못한다. 그럼에도 사회는 늘 상위권 학생들의 성공담을 기준으로 나머지 청소년들을 바라본다. 학교 안이든 밖이든 사회가 높이 평가하는 청소년의 모습은 의외로 비슷하다. 어른들이 정해 놓은 목표를 향해 꾸준히 노력하고, 경쟁을 견디고, 끝까지 버틴 아이들이다.얼마 전 한성숙 국무총리 후보자가 청문회 준비단 사무실 첫 출근길에 기자들과 만난 자리에서 코르티스의 노래 가사를 인용해 화제가 됐다.변화의 시대에 과감히 앞으로 나아가자는 의미로 해석됐다. 하지만 고등학교 2학년 아이를 둔 부모 입장에서는 같은 가사라도 '그린그린'보다 '레드레드'가 먼저 눈에 들어온다.위험한 것은 경쟁 그 자체가 아니다. 경쟁은 어느 분야에나 존재한다. 운동선수도 경쟁하고, 예술가도 경쟁하고, 아이돌 연습생도 경쟁한다. 경쟁을 없앨 수는 없다. 다만 경쟁이 학습의 목적이 되어서는 곤란하다. 배우고 성장하는 과정 속에서 경쟁이 따라오는 것과 경쟁에서 이기기 위해 필요한 것들만 배우는 것은 전혀 다른 이야기다. 지금은 주어진 조건을 묵묵히 버텨내는 것 자체가 좋은 청소년의 덕목처럼 여겨진다. 무엇을 배우고 어떤 사람으로 성장하고 있는지 보다 얼마나 잘 참고 살아남았는지 먼저 평가하는 현실이 안타깝다.고2 아이의 말들이 오래 남는다. 수행평가 점수와 등급을 걱정하고, 잠을 줄여서라도 버텨야 한다고 믿는 모습들 말이다. 어쩌면 그 말들은 지금 사회가 청소년들에게 가르치고 있는 가치관이 아닐까. 충분히 방황하고 돌아가며 자신의 길을 찾기도 전에 불안과 자기 검열이 그 자리를 대신하고 있었다. 청소년기라는 한 번뿐인 시간은 그렇게 조금씩 줄어든다. 지금 이 순간에도 경쟁을 견디고 있는 수많은 2009년생들. 걱정되는 것은 비단 우리 집의 아이만은 아닐 것이다.