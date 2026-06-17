자존감이 쑥, 60대의 '뱃살 해방' 대작전 성공기

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피트니스와 수영을 시작한 지 어느덧 3주가 지났다. 짧은 기간이었지만 결과는 생각보다 놀라웠다. 체중이 3kg 이상 줄어들었고, 무엇보다 전신 거울 앞에서의 모습이 완전히 달라졌다(관련 기사 : 14시간 '꿀잠'으로 이끈 '나잇살'과의 전쟁
).
뱃살로 옷맵시가 나지 않아 속상했던 예전과는 완전히 딴판이 되었다. 외출할 때면 혹여 배가 나온 모습이 도드라져 보일까 봐 늘 은근슬쩍 힘을 주며 신경 써야 했던 전과는 달리, 이제는 굳이 배에 힘을 주지 않아도 된다. 아무 옷이나 취향대로 골라 입을 수 있을 만큼 선택의 폭이 늘어나니, 마음속 자존감마저 몰라보게 자라났다.
60대에게 뱃살 감량은 단순히 외모를 가꾸는 차원의 문제가 아니었다. 나이가 들면서 자연스럽게 늘어나는 나잇살과 무너지는 몸의 균형은, 어느새 마음까지 둔하고 무기력하게 만들기 쉽다. 그동안 늘어진 뱃살을 보며 그저 '나이 탓'이라며 체념하곤 했다.
처음 운동을 시작할 때만 해도 "이 나이에 내가 마음먹은 대로 몸을 통제하고 바꿀 수 있을까" 하는 의구심이 앞섰던 게 사실이다. 하지만 하루하루 체중계의 눈금이 바뀌고 눈에 띄게 줄어드는 뱃살을 보며, 가슴속 깊은 곳에서부터 강력한 자신감이 샘솟기 시작했다. "나도 할 수 있다"는 확신, 그것이 바로 60대에 다시 찾아온 진정한 자존감의 실체였다.
현재 주2일 근무하는 날을 제외하고, 주5일은 아침을 먹자마자 곧장 동네 커뮤니티 센터로 향한다. 물론 든든한 동반자인 아내와 함께한다. 어깨 쪽 인대 파열로 손에 무리가 가는 운동은 피해야 하기에, 철저히 뱃살 빼기에 초점을 맞춘 맞춤형 루틴을 짰다.
운동 기구를 이용해 윗몸일으키기 100회를 채운 뒤, 곧바로 러닝머신에 올라가 1시간 동안 빠르게 걸으며 땀을 뺀다. 그리고 수영장으로 이동해 물속에서 쪼그려 뛰기를 25분가량 하고 사우나에서 땀을 한 번 더 빼고 나면, 하루의 운동 프로젝트가 끝이 난다.
하지만 진짜 전쟁은 센터 문을 나선 이후부터다. 점심과 저녁, 그리고 밤에 잠자리에 들기까지 철저한 식단 조절이 이어지기 때문이다. 몸을 움직이는 것만큼이나 입으로 들어가는 것을 통제하는 인내의 시간이 동반되어야 했다.
아내도 뱃살이 현저히 많이 들어갔다며 응원을 아끼지 않는다. 이제는 옷을 입어도 윤곽이 살아나 한결 맵시가 난다는 칭찬에 힘이 절로 샘솟는다. 단지 살이 빠지고 뱃살이 약간 들어갔을 뿐인데, 몸의 균형이 달라지니 마음 만큼은 다시 청춘으로 돌아가 매일매일 젊어지는 기분이다.
일주일만 지나면 한 달 동안 채워온 이 뜨거운 커뮤니티 센터 운동을 잠시 중단해야 한다. 이곳 캐나다는 한국과 달리 겨울보다 여름방학이 훨씬 길다. 이 시기가 되면 한정된 커뮤니티 센터 공간에 방학을 맞은 학생들이 대거 몰려들기 마련이다. 장소는 제한되어 있는데 이용객이 과도하게 밀집되고 대기 시간도 길어지다 보니, 온전하게 운동에 집중하기 어렵겠다는 현실적인 판단이 섰다.
결국 잠시 센터를 떠나 야외 산책으로 돌아서려 하지만, 사실 산책만으로는 지금의 체중과 탄력을 유지하기엔 운동 강도가 부족하다는 걸 잘 알고 있다. 비록 3주간의 짧고 강렬한 성공이었지만, 이대로 어렵게 되찾은 자존감을 허무하게 무너뜨릴 수는 없다. 센터에 가지 못하더라도 집에서 할 수 있는 홈트레이닝 등 또 다른 방법을 연구해서, 지금 찾아온 '뱃살의 해방'을 반드시 지켜내려 한다.
자존감은 삶을 움직이는 가장 큰 원동력이다. 뱃살을 빼는 과정이 한 인간의 자존감을 얼마나 위대하게 세워주는지 온몸으로 실감하는 요즘이다. 이 나이에도 우리는 여전히 청춘일 수 있고, 스스로를 바꿀 힘이 있다. 거울 앞의 당당함은 나이가 아니라 오직 실천으로 증명하는 것이다.