어르신도 덩실덩실, 아파트 공원에 울려 퍼진 행복음악회

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큰사진보기 ▲우리 마을 행복 열린 음악회6월 12일 금요일 광명시립 하안 종합 사회 복지관에서 주최한 음악회가 복지관 옆 병아리 공원 에서 열렸다. 우연히 복지관에 수업하러 가다 현장에서 공연 감상한 후기 ⓒ 최윤순 관련사진보기

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큰사진보기 ▲119안심콜제도 홍보환자의 주소 보호자 연락번호 미리 등록해 위급시에 그 환자에게 맞는 적절한 처치를 받는 제도 ⓒ 최윤순 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치, 네이버에도 실립니다.시민 오케스트라의 연주도, 119 안심콜 안내도 결국은 같은 마음에서 시작되었을 것이다. 시민들의 삶이 조금 더 풍요롭고 안전하기를 바라는 마음으로!

지난주 금요일, 경기 광명시 하안동 13단지 내에 있는 병아리 공원에서 '우리 마을 행복 열린 음악회'가 열렸다. 광명시민 오케스트라 반주에 맞춰 성악가, 피아니스트, 바이올리니스트가 협연하고 있었다. 이런 연주회를 지나가다 들러서 감상할 수 있다니! 나는 피아노 레슨을 서둘러 끝내고 편안한 마음으로 동참했다. 6월 중순이지만 따가운 햇볕을 손으로 가리기는 역부족이었다. 야외 공연장 한쪽에는 거대한 날개를 단 선풍기가 윙 소리를 내며 우람한 풍차처럼 서 있었다.광명시민 오케스트라는 2009년 창단된 시민 참여형 오케스트라다. 음악을 좋아하는 시민들이 함께 연습하고 정기 연주회, 찾아가는 음악회, 지역 축제 공연에 참여하고 있다. 매년 2~3회의 정기 연주회를 열고 학교, 복지관, 요양원, 아파트 광장 어디든 음악과 쉼이 필요한 곳을 찾아다니며 공연한다. 코로나가 한창 심했던 2022년에는 우리 아파트에서 하늘 음악회가 개최되었다. 그때 나는 손자와 함께 이 오케스트라단 반주에 맞춰 'you are my sunshine' 노래를 불렀던 적이 있다. 그분들을 다시 만나니 얼마나 반갑든지 쫓아가서 인사 했다.뜨거운 여름날, 많은 사람이 연주회를 보기 위해 천막 아래로 모여들었다. 바이올리니스트는 활을 위에서 아래로 시원하게 그어 내리며 비발디의 <사계> 중 '여름'을 연주했다. 야외 공연장에서 듣는 바이올린 소리는 주변의 소음에도 묻히지 않고 오히려 더 선명하게 들렸다. 손끝의 떨림과 활의 움직임까지 또렷하게 보이는 거리. 연주자의 손놀림에 시선이 오래 머무르고 자연스럽게 내 손도 활을 위아래로 그어 내리고 있었다.피아니스트가 연주한 <도라지>는 끊어질 듯 이어지고 끝도 없이 굽이굽이 펼쳐진 고갯길을 넘어가듯 애간장을 태웠다. 음향이 심술을 부려도 연주자는 조금도 흔들리지 않았다. 손부채질을 열심히 하면서도 눈과 귀를 활짝 열고 음악에 빠져든 주민들. 테너와 바리톤, 젊은 두 성악가는 <붉은 노을>과 <아리랑 목동>을 불렀다. 그들이 던져주는 추임새를 주고받는 관객들의 환호성으로 천막 안의 열기가 터져 나갈 듯했다. 공연자들의 청량한 목소리가 아파트 숲 속에 울려 퍼졌다.흥이 나면 스스럼없이 무대 앞으로 뛰쳐나가 춤을 덩실덩실 추는 어르신. 함께 공감하고 같이 어울리는 모습은 광명시 곳곳에서 자주 볼 수 있는 멋진 광경이다. 그날 음악회가 열린 공원은 단순히 공연장만이 아니었다. 주민들이 만나 정보를 나누는 소통의 장이기도 했다.공연장 뒤편에선 광명 소방서 직원들이 119 안심콜 서비스를 알리고 있었다. 이날 병아리 공원에서는 음악만 흐른 것이 아니었다. 사람과 사람이 만나고, 안전을 위한 정보가 오가고, 함께 웃고 박수 치는 따뜻한 공동체 모습이 펼쳐졌다. 시민 오케스트라의 연주도, 119 안심콜 안내도 결국은 같은 마음에서 시작되었을 것이다. 시민들의 삶이 조금 더 풍요롭고 안전하기를 바라는 마음.집으로 돌아오는 길, 귓가에는 아직도 오케스트라의 선율이 맴돌았다. 우리 동네 작은 공원에서 이런 클래식 음악 공연을 현장에서 감상할 수 있다니! 행복은 미래에 있는 것이 아니라 지금 누리는 것이 아닐까.